Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force – Bez hybridu se obejdete

To nejsou úplně špatná čísla, atmosférický tříválec nicméně dokazuje, že nadále zůstává ideální volbou hlavně pro pohyb ve městě. Tam mu totiž nechybí dostatečný elán, ani v nízkých otáčkách neprotestuje a je dostatečně pružný. Při výletech mimo město, a hlavně na dálnici, už se však kvůli chybějícímu turbodmychadlu projeví přece jen průměrnou dynamikou. V dálničních stoupáních se mu tak kolem 130 km/h už moc zrychlovat nechce a je lepší podřadit. Motor sice díky atmosférickému plnění hezky postupně graduje, do otáček se však příliš nežene.

Nový Yaris jsme již vyzkoušeli v hybridní formě, kterou jsme srovnali s hybridním Renaultem Clio. Přitom jsme zjistili, že je to povedené auto, pokud ovšem hledáte hatchback hlavně do města. Na českém trhu ale pořád hraje prim konvenční varianta. Za 11 měsíců letošního roku u nás bylo podle statistik Svazu dovozců automobilů registrováno 2.147 Yarisů, z nichž jen 473 mělo hybridní pohon. A tak jsme Yaris vyzkoušeli znovu, tentokrát s čistě benzinovým motorem.

Design, interiér

Sportovní, ale uvnitř malý

Z jízdního hlediska je tedy Yaris hodný pochvaly, což za mě platí i pro jeho vzhled. Na adresu designu malé Toyoty jsem tedy slyšel a četl různorodé reakce, mně se ale vyceněná maska a vyboulené blatníky velmi líbí. Dodávají autu sebevědomý, agresivní výraz, který v rámci segmentu zaujme. A stejně tak je Yaris originální a náramně povedený zezadu, se svými propojenými koncovými světly. Velká změna proti unylým předchůdcům!

Navíc zůstává věrný svému charakteru. Zatímco velká část zástupců segmentu B přerostla čtyřmetrovou hranici a pro mnohé se stávají spíše alternativou ke kompaktním automobilům, Yaris nadále hraje roli městského auta. Navzdory trendům se tak auto mezigeneračně dokonce zkrátilo o pět milimetrů na 3.940 mm, v městském prostředí se má totiž při těsném parkování hodit každý milimetr. Rozvor se však protáhl o 50 mm a karoserie rozšířila o stejnou hodnotu.

Právě nárůst šířky je uvnitř znát, v úrovni loktů je v Yarisu až nečekaně hodně místa. Špatné to není ani s místem nad hlavou, protože s výškou 1.500 mm je navzdory mezigeneračnímu snížení karoserie o 40 mm pořád spíše vyšší auto v segmentu. Zato v otázce prostoru pro kolena vzadu už se plně projevuje kratší karoserie. Dospělého tak zkrátka vzadu navzdory vyboulení v předních sedadlech čeká jen podprůměrný prostor. Navíc hůře dosažitelný kvůli malému úhlu otevírání zadních dveří.

Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force

Vyloženě špatné je to také z hlediska zavazadelníku. Zatímco většina zástupců segmentu překonává hranici 300 litrů, Yaris udává jen 286 litrů, což je už dnes zkrátka málo. Byť to na týdenní nákup nebo dvojici kufrů na víkendový pobyt pořád stačí. Odhalené plasty a lacinější čalounění pak dokazují, že když Toyota musela někde šetřit, udělala to tam, kde to není tolik vidět. Nespornou výhodou je však fakt, že se sem pořád vejde i rezervní kolo.

Pohled do kabiny pak opakuje pocity, které jsem zažíval už při testu Yarisu Hybird. Na první pohled se mi minimalistický, ale originálně ztvárněný interiér líbí, ať už díky netradičnímu přístrojovému štítu, hodnotně působícímu oživení textilem nebo přehlednému rozmístění ovladačů, které navíc zůstávají konvenční.

Na ten druhý ale zjistíte, že navzdory parádnímu zpracování a slušnému výběru materiálů Yaris uvnitř působí přece jen trochu chudě. Plasty jsou tvrdé, což vadí i kvůli tvrdému podkladu loketních opěrek ve dveřích, které ve výsledku nejsou moc pohodlné. Multimediální systém pak sice konečně nabízí funkce Apple CarPlay a Android Auto, jako celek je ale v dnešní době hodně zastaralý. Toyota má v tomto směru na čem zapracovat. Originální přístrojový štít pak v praxi není moc praktický. Dva kulaté tubusy (u lépe vybavených kusů digitální) jsou totiž malé, a tak zobrazované údaje jsou příliš titěrné.

Samotný posaz je ale konečně na jedničku. Předchůdce měl v tomto ohledu velké mezery, a tak Toyota i díky nové platformě na něm zapracovala. Sedadlo řidiče je ukotveno o 21 mm níže než dosud a je o 60 mm posunuto směrem vzad, navíc se zapracovalo i na rozsahu nastavení volantu, díky čemuž si už konečně snadno najdete ideální pozici. A také samotné sedačky jsou výtečné. Toyota totiž v tomto směru nešetřila a použila ty samé, co najdeme třeba v kompaktním crossoveru C-HR. Jsou tak nejen komfortní na delších cestách, ale také parádně podrží v zatáčkách.

Plejáda asistenčních prvků

Plusem je pak bohatá základní výbava, která je však důkazem, co vše je dnes hlavně kvůli bezpečnosti povinné. Testovaná verze tak sice má "jen" halogenová světla, manuální klimatizaci či ocelová kola, zato tu však je adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravní značek, sledování únavy řidiče nebo udržování v jízdním pruhu. Potěší však multimediální systém s podporou Android Auto i Apple CarPlay, případně hned sedm airbagů, včetně středového vpředu, chránícího posádku při bočním nárazu.

Se samotnou cenou je to ale trochu složitější, protože ji silně ovlivňuje výbava, kterou si k Yarisu dokoupíte. Do rukou se nám dostala verze Comfort, která je v případě tříválce 1.5 Dynamic Force základem. Stojí přitom 380.000 korun.

Testovaný kousek byl navíc vybaven paket Style a Tech. První za 30.000 korun přidává diodové přední světlomety, koncová LED světla, 16“ kola z lehkých slitin nebo zatmavená zadní okna, zatímco druhý za 15.000 korun poskytuje přední vyhřívané sedačky, digitální budíky, šest reproduktorů či multimediální systém s osmipalcovou dotykovou obrazovkou. Na jejich kombinaci se však vztahuje akční nabídka, a tak místo 425.000 korun takový Yaris dnes přijde na 404.000 korun. To na malý hatchback není úplně málo, v segmentu to však dnes není nic neobvyklého.

Navíc Yaris umožňuje si připlácet i za prvky, které si spojíme spíše s většími automobily. Pokud se tak chcete rozšoupnout, můžete tu mít třeba head-up displej s promítáním přímo na čelní sklo, bezklíčové odemykání, vyhřívaný volant nebo hudební systém JBL s osmi reproduktory. A i takový Yaris najednou může dávat smysl, protože díky akční nabídce vrcholné Premiere Edition s těmito prvky stojí 444.000 korun.