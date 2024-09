Tři nové úseky dálnice D55 se otevřou před Vánoci. Povedou z Babic do Bzence

Tři budované úseky dálnice D55 se otevřou najednou letos 2. prosince. Jde o úseky z Babic do Starého Města na Uherskohradišťsku, mezi Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku a Moravským Pískem a Bzencem. Novinářům to dnes řekli na Dni otevřené dálnice ve Starém Městě ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl. Po dokončení všech tří částí vznikne ucelený úsek dálnice v délce přes 21 kilometrů.

Část rozestavěné dálnice D55 v úseku mezi Starým Městem a Moravským Pískem si dnes mohli lidé projít či projet na kole, koloběžce nebo kolečkových bruslích. Otevřená byla část dlouhá asi 2,5 kilometru z úseku o celkové délce 8,8 kilometru. Akce se zúčastnily tisíce lidí.

„Dálniční úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem, který jsme dnes otevřeli veřejnosti, je vcelku stavařským oříškem. Stavba byla výjimečná a zároveň náročná svým umístěním v lokalitě s nestabilním a zvodněným podložím. Museli jsme například zvolit zcela novou technologii v rámci zakládání mostů. Je to první tuzemský dálniční úsek, kde jsme využili metodu ražení prefabrikovaných pilot,“ uvedl Mátl.

Tradiční vrtané piloty v léto lokalitě nebylo podle něj možné udělat kvůli problému s tlakovou vodou a písky. „Problematiku nestabilního podloží jsme řešili i v navazujícím úseku D55 Mezi Moravským Pískem a Bzencem. Také stavba D55 Babice – Staré Město je technologicky velmi pestrá. Například jsou zde vybudovány dva nové železniční mosty,“ uvedl Mátl.

Na prvních dvou úsecích zbývají podle Mátla jen dokončovací práce. Více práce je na posledním úseku z Moravského Písku do Bzence, kde chybí ještě vozovkové vrstvy a je třeba dokončit některé mosty. Vše by se ale mělo do prosince stihnout, uvedl.

Dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem dlouhou 8,8 kilometru staví ŘSD téměř tři roky. Na základě uzavřených smluv by její vybudování v tomto úseku mělo přijít na více než 1,95 miliardy korun bez DPH. Součástí prací je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů.

Na dalším úseku z Babic na Uherskohradišťsku do Starého Města pracují silničáři od roku 2020, dlouhý je 8,5 kilometru. Stát by měl přes 2,8 miliardy korun. Do prosince bude dokončen také 4,1 kilometru dlouhý úsek mezi Moravským Pískem a Bzencem, který staví od předloňska. Cena je 1,16 miliardy bez DPH. „Uvědomujeme si, že dovedení dálnice D55 k Bzenci bude znamenat dopravní komplikace pro celé okolí, a tím spíš urychlujeme přípravu další fáze,“ uvedl Kupka, podle kterého se o tom jednalo se starosty měst a obcí v okolí Bzence. U dalších úseků od Bzence na Hodonín a Břeclav se předpokládá zahájení stavby v roce 2028, celá dálnice by měla být hotová do roku 2033.

Loni také začala výstavba mostu přes řeku Moravu u Napajedel na Zlínsku, který bude též součástí dálnice D55. S jeho zprovozněním počítá ŘSD v příštím roce. V roce 2023 zahájili stavbaři i budování více než 7,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D55 z Olomouce do Kokor na Přerovsku. Jeho zprovoznění plánují silničáři taktéž v roce 2025. V roce 2026 se předpokládá zahájení stavby úseku z Napajedel do Babic, dokončen by měl být v roce 2029.

Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude víc než 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2. „Budoucí 100 kilometrů dlouhá dálnice D55 je důležitou páteřní komunikací, po jejímž vybudování získají řidiči komfortní spojení z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Zároveň nahradí přetíženou silnici I/55, jejíž kapacita už není dostatečná. Současný hustý provoz má negativní vliv jak na plynulost a bezpečnost provozu, tak na zdraví obyvatel žijících v její blízkosti. Odklon dopravy na dálnici D55 tak výrazně zlepší životní úroveň obyvatel přilehlých obcí,“ uvedl ředitel zlínského pracoviště ŘSD Karel Chudárek.

Ve Zlínském kraji se čeká také na obnovení stavebního povolení na stavbu dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Podle Kupky se děje několik správních procesů. „Pokud se podaří zvládnout všechny administrativní úkony, je reálná naděje, že tento úsek zprovozníme v letošním roce,“ dodal ministr.