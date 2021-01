Video: Nová Škoda Fabia zachycena v provozu! Vypadá o poznání dospěleji

Premiéra nové Škody Octavia sice proběhla již v roce 2019, podrobně jsme se ale s vozem seznámili až v průběhu roku 2020. A do toho nám automobilka představila ještě zbrusu nové elektrické SUV Enyaq. Nemyslete si ale, že by v Mladé Boleslavi vystříleli všechny novinky a letos neměli co nabídnout.

Rok 2021 bude patřit především čtvrtému pokračování Fabie. Škodovka zatím nepotvrdila, kdy nástupce malého vozu oficiálně představí, protože se ale na českých dálnicích a cestách objevuje stále více testovacích prototypů, zřejmě už nebudeme čekat dlouho. Jen připomeňme, že Fabia nejprve dorazí jako pětidveřový hatchback. O něco později pak nabídku doplní i kombík, což bude minimálně v Evropě takový automobilový unikát. Žádná jiná značka dnes kombi této velikosti nenabízí.

Jeden z testovacích kousků zachytil na dálnici D10 čtenář Jakub Růta, který nám video zaslal do redakční pošty a my mu tímto děkujeme. Jak sám připsal, Fabia se zdá širší a dospělejší než současná generace. Zároveň je na jeho záběrech alespoň z části vidět interiér, kde bychom se měli dočkat stejné koncepce jako u Scaly či Kamiqu. To znamená volně stojící displej multimediálního systému a výdechy klimatizace pod ním.

Zásadní novinkou v oblasti techniky bude přechod na platformu MQB A0, čímž Fabia konečně dorovná krok s koncernovými sourozenci. Skladba pohonných jednotek je stále v řešení, zcela jistě se objeví litrové tříválce 1.0 TSI a verze TGI na CNG. Nasazení mild hybridů se stále zvažuje, stejně tak není jistý příjezd čtyřválce 1.5 TSI. Naopak téměř jistě můžeme vyloučit turbodiesel 1.6 TDI, jenž před časem zmizel i z nabídky Scaly a Kamiqu.