Start dlouhodobého testu: Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Připomenu, že RAV4 navazuje na pošťácky zbarvenou kombíkovou corollu, která v mnohém přesvědčila (komfortní a i docela řidičský podvozek, skvělá uživatelská přívětivost, praktický a prostorný interiér, reálně nízká spotřeba dobře sladěného hybridního systému), stále jsem však narážel na jednu, pro mě velmi otravnou hybridní věc – soustavný hluk vytočeného spalovacího motoru, který obtěžoval prakticky při každé jen trošku svižnější akceleraci. A opravdu jen trošku svižnější, dvoulitr se okamžitě rozeřval třeba při nájezdu na dálnici v normálním tempu, abych se byl schopný plynule zařadit do provozu. Nepotřeboval jsem hned vletět do levého pruhu, ale jenom se vklínit mezi kamiony. To samé při opouštění obce – dvoulitrový benzin znovu vyletěl do otáček a chudákovi Standovi nebylo najednou ze zadních sedaček rozumět. Na tohle jsem vzpomínal v závěru dlouhodobého testu corolly, jak Standa pravidelně vzdával komunikační snahy ze zadních sedaček. Nepřeháním ani trochu.

U corolly mi velmi chyběla ještě větší nádrž. I když kombík nižší střední třídy jezdil dlouhodobě do šesti litrů, kvůli maximálním třiačtyřiceti litrům objemu jsem tankoval dost často.

Tak co ten hluk? A nádrž?

Nádrž si z wish listu můžu škrtnout, Toyota RAV4 disponuje pětapadesáti litry, takže pokud nebude žrát jako při prvních jízdních dojmech Davida Bureše ve Španělsku, nemusel bych k benzince tak často jako s corollou. Ke spotřebě ještě nezajetého kousku se samozřejmě dostaneme.

Tmavě červenou RAV4 jsem přebíral s tisíci kilometry, vyloženě razantní akceleraci si tedy zatím spíš odpouštím, svižnější zrychlení jsem si ale vyzkoušel hned při první jízdě. Abych se přesvědčil, jak moc mě bude vytočená spalovací jednotka štvát.

A už teď, po pár stovkách kilometrů, můžu říct, že proti corolle je to obrovský rozdíl. Ve prospěch RAV4. Pokud bych najížděl se Standou na dálnici v normálním a úplně stejném tempu jako v corolle, hlas by tentokrát zvyšovat nemusel. To až opravdu s plynem na podlaze, to se už čtyřválec s objemem 2,5 litru skutečně ozve, do corolly v nejhlučnějším rozletu však stále daleko. Z produkce Toyoty/Lexusu je to zatím nejlíp odhlučněný čtyřválcový hybrid, s jakým jsem kdy jel. Mírně obtěžující začíná být až v zápřahu s plným plynem, což je díky systémovému výkonu 163 kW méně častý jev než u corolly, kde bylo kvůli celkovým 112 kW potřeba tlačit na pilu o něco víc.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Toyotu RAV4 2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD jsem zatím zatěžoval výhradně sám a v této konfiguraci jsem si na dynamiku nemohl stěžovat. A zatím ani na spotřebu, byť je tedy aktuálně počitadlo kilometrů teprve lehce pod třemi tisíci. Na druhou stranu nás teprve čekají zimní měsíce a zimní obutí… Uvidíme! Každopádně, zatím se průměr ustálil na 6,9 litrech. Hezké, David strašil v jízdních dojmech daleko vyššími čísly. Já se zatím nejhůř probojoval k osmi – na dálnici a lehce nad povoleným limitem. Nejnižší průměr jsem zaznamenal při velmi plynulém pražském přesunu skrz Blanku, kde jsem se dokonce dostal pod čtyři. Můj klasický a nejčastější mix města a dálnice však zatím přináší zmíněný výsledek 6,9 litru, za což bych RAV4 spíš chválil.

Prostorné, praktické! A toyoťácký oldschool

Pojďme v pozitivním duchu pokračovat. RAV4 rozhodně nepatří mezi SUV, u nichž by se vnější rozměry (délka 4,6 metru) nepromítly do vnitřního uspořádání. Od volantu, ale i zadních sedaček, bych toyotě řekl klidně i víc, místa je všude víc než adekvátně. Na rodinu je velmi dobře připravený i kufr s objemem 580 litrů, baterky tuhle hodnotu proti čistě spalovací RAV4 negativně neovlivnily. Hybridu se bohužel netýká dojezdová rezerva, vystačit si budu muset s lepicí sadou. Elektrické otevírání pátých dveří pohybem nohy by však mělo být ve standardu. Ať jsem ale pohyboval, jak jsem pohyboval, kopal, máchal, nic… Mohlo za tím být tažné zařízení, s nímž RAV4 funkci kopu nepodporuje, to jsem však na naší červené toyotě neobjevil. Budu tedy muset trénovat kop.

Úžasné jsou ovládací prvky. Mrkněte na fotky, jaká má toyota obří ovládací kola na regulaci teploty. Vzhledem ke svojí přecitlivělosti na průvan a kolísání teploty si mikroklima v autě neustále měním, půl stupně nahoru, stupínek dolů… Vím, chlapci na fotbale si ze mě taky pořád dělají srandu. Nicméně s tímto postižením se mi v digitálním prostředí s hlasovým ovládáním žije docela těžko, kdežto v toyotě poslepu nahmatám obrovský kotouč a mírným pohybem si teplotu poupravím. A za pět minut zase.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Veškeré ovládání je příjemný oldschool, skoro všechno má svoje tlačítko, v menu jsem nic hledat nemusel. Jedno tlačítko ale hledám vždycky, musím se nahnout trochu doleva pod volant. Aktivace jeho vyhřívání je poněkud schovaná.

Přitom nechybí moderní prvky pro Standu, infotainment podporuje Apple CarPlay a Android Auto. Na Standův zevrubný videotest samozřejmě dojde.

Příjemný ovládací oldschool ale doplňují detaily, které by za modernizaci určitě stály. Je strašně fajn, že osmipalcovou dotykovou obrazovku lemují tlačítka, jako z devadesátek však úplně vypadat nemusí. Naprosto nesoudobá je také grafika sedmipalcového displeje v přístrojovém štítu. Zde bohužel zcela kopíruje korporátní řešení z corolly a narušuje jinak velmi dobrý dojem z vnitřku RAV4, z něhož čiší hlavně bytelnost. Vlastně jako z celého auta. V poslední době mám z nových aut často dost papírový pocit, jak se odlehčuje a šetří, aby bylo na stále dražší elektronickou výbavu. V RAV4 takový pocit nemám, poctivý dojem krásně dokresluje i tlumený zvuk zavíraní dveří.

Vnějšímu designu jsem přišel částečně na chuť v barevné kombinaci stříbrné a černé, která je ovšem k dispozici pouze pro výbavu Selection. Škoda, líbila by se mi o hodně víc než naše zbytečně usedlá rubínová červená. A to jde o speciální lakování za vyšší příplatek 22.500 Kč (levnější příplatkové barvy přijdou na patnáct).

Osmnáctky jsou v pohodě

Podle výbavy (v našem případě Executive) bychom měli mít obuty devatenáctky, červenou RAV4 jsem však přebíral na osmnáctkách. Samozřejmě mi to vůbec nevadilo, fajn je i šedesátiprocentní profil. Podvozek je příjemně tužší, to příjemně bych zdůraznil. Rány se totiž neozývají, RAV4 tlumí velmi dobře, auto se na druhou stranu zbytečně nehoupe. Velmi příjemné naladění. Pro jistotu jsem mrknul ještě na tlaky, v poslední době se nám stále častěji dostávají do rukou testovačky s přefouknutými pneumatikami – aby se novinářská auta přiblížila deklarované spotřebě. Tužší charakteristika u RAV4 je ovšem zcela v kompetenci podvozku, osmnáctky měly svorně 2,4 baru, Toyota doporučuje o desetinku míň.

Spokojenější jsem byl i s řízením, v corolle to byl jeden ze slabších momentů vozu, zde byl pocit ve volantu přirozenější, méně elektronicky odtažitý. I přesto bych se o zpětné vazbě zmínil jen velice okrajově, ale za zlepšení proti corolle jsem rád.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Náš milionový kousek…

Na RAV4 sice aktuálně platí akce, která umí základní cenu snížit až o pětaosmdesát tisíc, i tak se ale připravte spíš na vyšší částky. Toyota RAV4 v testovaném hybridním provedení 2.5 Hybrid se systémovým výkonem 163 kW a pohonem všech kol (na zadní nápravě přibyl elektromotor s výkonem 40 kW) přijde minimálně na 959.900 Kč. Naše červená je však v nejvyšší specifikaci Executive, takže 1.079.900 Kč prosím. Na příplatky Toyota tradičně moc nehraje, nicméně ta červená barva stojí už zmíněných 22.500 Kč, ještě jsme pak dostali paket s audiem JBL za pětadvacet tisíc a panoramatickou prosklenou a otevíratelnou střechu za 35.000 Kč. Takže nakonec to máme za 1.162.400 Kč. Do jinak v zásadě kompletní výbavy bych si dovolil ještě připojit elektricky nastavitelnou sedačku spolujezdce, tento prvek však RAV4 neumí.

Za prvních doslova pár tisíc kilometrů jsem celkově překvapen příjemně, nejvíc potěšil daleko tišší hybridní systém a zatím – i přes stále nízký nájezd, přijatelná spotřeba paliva (uvidíme, co na to zima). Takže, milá RAV4, ať se ti u nás líbí!

Nejlevnější verze modelu 729.900 Kč (2.0 Valvematic/129 kW 6MT Comfort s paketem Style) Základ s testovaným motorem 959.900 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Comfort s paketem Style) Testovaný vůz bez příplatků 1.104.900 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Executive s paketem JBL) Testovaný vůz s výbavou 1.162.400 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Executive s paketem JBL)

Plusy

Konečně skoro už tichý hybridní systém

Velmi slušná dynamika

Přijatelná spotřeba i u nezajetého kusu

Prostorný a praktický interiér, solidně objemný kufr

Tužší, ale dobře tlumící podvozek

Celkově bytelný dojem

Stará dobrá ergonomie bez digitálních výstřelků

Minusy