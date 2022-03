Vietnamská konkurence Enyaqu příjíždí do Evropy. Známe dojezd i ceny

Mladá značka VinFast patří vietnamskému miliardáři Pham Nhat Vuongovi, který skutečně nepostrádá ambice. Nejen, že automobilku založil teprve v roce 2017, ale už letos plánuje vstoupit na evropské i americké trhy. Učiní tak s vozy, které byly původně představeny pod názvy e35 a e36, ovšem následně přejmenovány na VF 8 a VF 9. Oba jsou elektromobily a s jejich designem pomohlo studio Pininfarina.

Model VF 8 je řečí výrobce sofistikované rodinné eSUV, zatímco model VF 9 má být sedmimístnou vlajkovou lodí značky. Menší VF 8 má konkurovat Tesle Model Y, potenciálně pak zřejmě i Škodě Enyaq iV. Kompletní technická data ještě neznáme, ale už víme, že by základem nabídky mělo být provedení s jedním elektromotorem o výkonu 150 kW (204 koní). V kombinaci s nejmenší baterií by měl být model VF 8 schopen ujet 459 kilometrů na jedno nabití.

Se dvěma elektromotory a pohonem všech kol by měl výkon vyskočit na 300 kW (408 koní), přičemž krouticí moment dosáhne maximální hodnoty 620 Nm. S největší dostupnou baterií má toto provedení na jedno nabití ujet až 499 kilometrů. Zatím ovšem neznáme ani konkrétní složení nabídky, takže nevíme, jestli bude například možné zkombinovat nejnižší výkon s největší baterií, a jaký v tom případě bude maximální dojezd.

Větší model VF 9, který má být rozměrově podobný například BMW X7, pravděpodobně využije stejné pohonné ústrojí, avšak s možností instalace ještě větší baterie. Ta základní by mu měla umožnit dojezd až 484 kilometrů, přičemž vrcholem nabídky má být baterie, se kterou ujede až 679 kilometrů.

Co se týče cen, zatím víme, že oba modely budou dostupné ve verzích Eco a Plus. V případě VF 8 Eco to znamená cenovku od 36.133 eur (930 tisíc korun), která vyskočí na 42.669 eur (1,10 milionu korun) za VF 8 Plus. Větší VF 9 Eco zájemce přijde minimálně na 49.280 eur (1,27 milionu korun) a VF 9 Plus na 53.413 eur (1,37 milionu korun).

Na evropských stránkách značky VinFast je už možné si oba modely rezervovat a dodávky prvních vozů jsou přislíbené ještě před koncem letošního roku. Oficiálně má automobilka vstoupit na evropské trhy ve druhé polovině tohoto roku, konkrétně do Německa, Francie a Nizozemska. Další evropské trhy nejsou v rámci aktuální fáze plánovány. Co naopak plánováno je, to je vstup do USA, který má proběhnout koncem letošního roku.