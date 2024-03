Vláda vede Británii do elektromobilní krize, hřímají automobilky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Velká Británie patří k prvním zemím, které si nalinkovaly konec prodeje jakýchkoliv aut se spalovacími motory včetně plug-in hybridů, a to na rok 2035. Současná vláda však podle značek Fiat a Vauxhall nedělá nic pro to, aby lidem usnadnila přechod na elektromobilitu.

Jasně se to ukázalo při projevu kancléře Jeremyho Hunta, při němž hovořil o rozpočtu na následující měsíce. Neohlásil nic, co by motivovalo občany k nákupu elektromobilu, anebo aspoň snížilo náklady na vlastnictví elektromobilu, uvádí britský web Autocar.

Rozpočet „nepřináší zrychlení, které je potřebné k tomu, abychom zamezili zastavení přechodu Spojeného království na elektrická vozidla“, nechal se slyšet výkonný ředitel Vauxhallu James Taylor. Tzv. Směrnice o bezemisních vozidlech (orig. ZEV mandate) přitom vyžaduje, aby už letos 22 % prodejů automobilek v Británii tvořila vozidla bez lokálních emisí.

„Existuje silná podpora pro řidiče firemních aut, aby přešli na elektrický pohon, a to včetně těch, kteří jezdí luxusními vozy. Soukromý zákazník, který chce dostupnější, menší či rodinné auto, nedostane nic. Pokud máme splnit ambiciózní cíle stanovené směrnicí, potřebujeme podporu i pro soukromé zákazníky,“ pokračoval Taylor.

Damien Dally, šéf britské divize Fiatu, který je stejně jako Vauxhall součástí koncernu Stellantis, hovořil v podobném duchu. „Je velkým zklamáním, že kancléř neobnovil finanční podporu nákupu elektromobilů,“ uvedl.

„Vláda stanovila směr do budoucna směrnicí o bezemisních vozidlech a cílem uhlíkové neutrality, ale nedělá nic pro to, aby podpořila soukromé zákazníky v jízdě elektrickými vozidly. Poptávka po nich vadne a potácíme se do krize. Vláda také ohrožuje svůj cíl uhlíkové neutrality,“ hřímal Dally.

„Bez jakékoliv vládní finanční podpory ze strany vlády nemá spotřebitel důvod přejít na elektromobil. Bohužel to vypadá, že přechod na elektromobily není pro vládu prioritou,“ dodal.

Nedostatek podpory soukromých zákazníků vyčetl vládě také Mike Hawes, generální ředitel Společnosti výrobců a obchodníků automobilů. Uvedl, že podpora výroby elektromobilů sice ze strany vlády je, ale podpora zájmu zákazníků nikoliv.

„Snížení DPH na nové elektromobily, přepracování zdanění aut směrem k podpoře, nikoliv znevýhodňování pořízení elektromobilu a konec ‚chodníkového trestu‘ s DPH na veřejné nabíjení by trh energizovaly,“ navrhl zlepšení Hawes.

„Chodníkovým trestem“ myslí fakt, že lidé, kteří mají možnost nabíjet auto ze soukromé zásuvky, platí na takto odebrané elektřině DPH ve výši 5 %. Lidé, kteří takovou možnost nemají a nabíjí svá auta výhradně u veřejných nabíječek, v ceně této elektřiny platí DPH plných 20 %. „Přepracováním zdanění aut“ zase myslí revizi novinky, která má od příštího roku zrušit osvobození elektromobilů o daň ve výši 1.950 liber (cca 58 tisíc korun) z nákupu drahého auta, tedy auta s pořizovací cenou nad 40 tisíc liber (1,19 milionu korun).