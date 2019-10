Volkswagen chce dobýt americký trh dalšími SUV a crossovery

Od představení nového Volkswagenu Atlas Cross Sport, kompaktnějšího verze sedmimístného SUV Atlas – dodávaného výhradně na americký trh, ještě neuplynul ani týden a Volkswagen už láká americké zákazníky na další dvojici nových crossoverů. A opět by se mělo jednat o kompaktní modely.

V rozhovoru pro The Detroit Bureau to prozradil Scott Keogh, CEO Volkswagen Group of America, podle kterého budou obě novinky menší, než model Tiguan. Zde se ale sluší zmínit, že pod označením Tiguan se v USA ukrývá evropský sedmimístný Tiguan Allspace.

Jedna z novinek by měla tvořit zcela nový základ nabídky crossoverů VW na americkém trhu, druhá novinka by pak měla stát z pohledu trhu o něco výš. Keogh však o připravovaných crossoverech bohužel neprozradil nic dalšího. Z pohledu automobilky by však mohly přitáhnout nové zákazníky a výrazně tak automobilce pomoci.

Crossovery a SUV totiž v současnosti tvoří podstatnou část prodeje Volkswagenu na americkém trhu. Zatímco před třemi roky tvořily cca 14 procent ročních prodejů na americkém trhu, v současnosti už tvoří okolo 52 procent. Pokud tedy automobilka přidá ještě další dva kompaktní modely, je velice pravděpodobné, že tato procenta ještě porostou.

Zatím také není zřejmé, kdy modely na americký trh dorazí. Při neustále rostoucí popularitě modelů kategorie SUV a crossover na tom ale nejspíš ani příliš nezáleží. Ani poslední pohled na prodejnost těchto vozů totiž nenaznačuje, že by měl zájem opadat.

Nabízí se však otázka, jaké modely chce vlastně Volkswagen v zámoří nabídnout. V Evropě by do kategorie „menší než Tiguan“ spadaly například modely T-Cross a T-Roc, které však byly dosud považovány za příliš malé pro Americký trh. Volkswagen by však mohl sáhnout i po modelech, které dosud nabízel pouze v Číně, jako je například Tayron nebo Tarek.