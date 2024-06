Volkswagen chystá útok na Teslu. Může ho to stát až 5 miliard dolarů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Obě firmy to uvedly v úterý ve svém společném sdělení. Krok přichází v době, kdy se zostřuje konkurence mezi výrobci elektromobilů a západní země přistupují k uvalení cel na jejich dovoz z Číny.

Akcie Rivianu vzrostly na trhu Nasdaq po skončení obchodování až o 50 procent. Pokud by tento nárůst vydržel i v dnešním obchodování, tržní hodnota společnosti by se tím zvýšila téměř o šest miliard dolarů. Akcie Volkswagenu dnes dopoledne odepisovaly asi 1,4 procenta, což byl nejhlubší pokles v německém indexu největších a nejziskovějších firem DAX.

Volkswagen podle dohody investuje do výrobce elektrických nákladních aut a sportovně-užitkových vozů (SUV) jednu miliardu dolarů. Ve druhém kroku vloží do podniku další čtyři miliardy dolarů, a to do roku 2026. Volkswagen díky partnerství získá okamžitý přístup k softwaru společnosti Rivian, který bude německá automobilka moct používat ve svých vozech.

Rivian byl založen v roce 2009, zatím se mu ale nepodařilo dostat z červených čísel, tedy do zisku. V prvních třech měsících letošního roku firma vykázala čistou ztrátu více než 1,4 miliardy dolarů. V současnosti se potýká s poklesem zájmu o elektromobily v USA.

Firmy si spolupráci poměrně úzce vymezily, půjde o software, řídicí počítače a síťovou architekturu. Klíčové je, že Volkswagen přejde ve druhé polovině desetiletí u nových vozů na technologie a software společnosti Rivian. To by mu podle agentury DPA mohlo ušetřit mnoho peněz ve srovnání s tím, kdyby technologii vyvíjel sám. Generální ředitel společnosti Rivian RJ Scaringe na úterní telekonferenci zdůraznil, že další oblasti, jako jsou baterie nebo technologie pohonu, součástí partnerství nejsou.

Tři analytici, které oslovila agentura Reuters, ale uvedli, že investory bude znepokojovat cena investice. Podle analýzy společnosti Bernstein se kapitálové výdaje a výdaje na výzkum a vývoj Volkswagenu od roku 2018 pohybují na trvale vysoké úrovni kolem 13 procent.

Analytici si rovněž kladou otázky ohledně vlastní softwarové dceřiné společnosti Volkswagenu, firmy Cariad, která se už několik let potýká se zpožděními a ztrátami. "Spojení s Rivianem je dalším hřebíčkem do rakve ambic Volkswagenu vyvíjet vlastní interní samostatné softwarové balíčky s problematickou a silně ztrátovou dceřinou společností CARIAD," píše Bernstein.

"Ačkoli by transakce mohla dávat strategický smysl... domníváme se, že investoři by dali přednost tomu, aby Volkswagen aktiva prodával, nikoli kupoval," uvádí se pak podle agentury Reuters ve středeční zprávě analytické společnosti Stifel Research.

Analytik Roger Atkins ze společnosti Electric Vehicles Outlook se ptá, nakolik jsou spolu Volkswagen a Rivian kompatibilní. "Je zde problém kultury - snažit se zkombinovat vertikálně integrovaný a flexibilní přístup společnosti Rivian k softwaru s tradičnějším přístupem společnosti Volkswagen, který spočívá ve spolupráci s mnoha dodavateli a středním managementem, je jako strkat hranatý kolík do kulaté díry," citovala ho agentura Reuters.

Automobiloví giganti typu Volkswagen čelí rostoucí konkurenci čínských výrobců elektromobilů, kteří expandují do celého světa. Evropská unie začátkem tohoto měsíce varovala, že zavede dodatečné clo až 38 procent na dovoz čínských elektromobilů. Plán přišel měsíc poté, co Spojené státy oznámily, že zvýší cla na čínské elektromobily z 25 na 100 procent. Kanada tento týden uvedla, že zvažuje podobný krok.