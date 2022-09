Volkswagen ID.4 GTX a ID.5 GTX – Sportování s baterkami?

Jsou to velice blízcí příbuzní, kteří se od sebe liší v podstatě jen provedením karoserie od A-sloupku dále. ID.4 představuje klasický crossover, ID.5 přijíždí se sportovnějším profilem připomínajícím SUV-kupé. Také technika je stejná, o pohon se v obou případech u verze GTX starají dva elektromotory, maximální kombinovaný výkon pohonné soustavy činí až 220 kW a točivý moment dosahuje 460 Nm.

A velice podobné jsou i interiéry, jak na pohled, tak prostorností. Svažující se střecha ID.5 totiž nemá výrazný vliv na místo nad zadními sedadly, rozdíl proti ID.4 opravdu není velký. Obě auta také vzadu potěší hromadou prostoru na nohy, řadou odkládacích schránek či přihrádek a velmi slušné jsou zavazadelníky. V ID.4 GTX kufr nabízí 543 až 1575 litrů, v ID.5 GTX 549 až 1561. Do obou je snadný přístup a potěší také prostorem pod podlahou, kam lze umístit dobíjecí kabeláž.

Volkswagen ID.4 GTX

Pojetí interiérů je minimalistické, v autech prakticky chybí tradiční fyzické ovladače, místo nich se uplatňuje dotykový displej doplněný o dotykovou lištu, dotykové plochy (na palubce a volantu) a hlasové ovládání. V našich testech tohle řešení zrovna nechválíme, v případě ID.4 a ID.5 tomu nebude jinak. Nutnost kvůli téměř každé maličkosti hledat očima správné místo na displeji a následně se do něj trefit prstem pochopitelně odvádí pozornost od řízení.

Dotykové plošky fungující jako zkratky k nastavení klimatizace, parkovacímu asistentu, asistenčním systémům a volbě jízdních režimů, bohužel ovládání příliš neusnadňují, stejně po jejich stisku musíte věnovat zájem nabídce infotainmentu. A jako by už to samotné nestačilo, uživatelské přívětivosti příliš nepomáhá ani samotný multimediální systém. Ten se totiž občas zadýchává, hlavně je však až moc „rozvětvený“ a plýtvá místem na displeji. Vyžaduje tak víc hledání a ťukání prstem, než bychom si představovali.

Problém s ovládáním některých funkcí částečně řeší hlasový asistent, vyvolaný pokynem „Ahoj ID“. Ten pak některé úkony obstará bez nutnosti věnovat pozornost infotainmentu, bohužel na něj ale není stoprocentní spolehnutí.

Zajímavým prvkem koncernových elektromobilů je poměrně malý přístrojový panel, který zobrazuje pouze nejnutnější informace. I proto se hodí přizpůsobitelný head-up displej s rozšířenou realitou, ten se Volkswagenu povedl. Interesantní nápad představuje světelná lišta na části palubní desky pod čelním sklem. Světelné animace za jízdy ukazují například směr odbočení nebo pomáhají s výběrem jízdního pruhu.

Vynechat však nesmíme také dvě tradiční výtky. První se týká nepodsvícené dotykové lišty pro regulaci teploty a hlasitosti médií pod obrazovkou infotainmentu, druhá hloupého způsobu ovládání oken pomocí pouhé dvojice tlačítek pro skla vpředu i vzadu, přičemž mezi ovládáním předních a zadních oken se přepíná dotykovou plochou o kus vedle. Stále nechápu, v čem by tento způsob měl být lepší než klasické řešení se dvěma páry tlačítek.

Volkswagen ID.5 GTX

Ano, jsou to svižná auta

Volkswageny ID.4 GTX a ID.5 GTX jsou standardně čtyřkolkami s elektromotorem na každé nápravě. Hlavní roli má na zadní nápravě umístěný synchronní elektromotor s permanentními magnety, disponující maximálním výkonem 150 kW a točivým momentem 310 Nm. Na přední nápravě se pak nachází asynchronní elektromotor o výkonu 80 kW a točivém momentu 162 Nm, který se zapojuje v případě potřeby – například při nedostatku trakce nebo nutnosti vyššího výkonu. „Stálý“ pohon všech kol můžete vyvolat režimem Trakce v jízdních módech, funguje však jen do 20 km/h.

Oba elektromotory samozřejmě také výrazně spolupracují v jízdním režimu Sport, v němž vůz poskytuje maximální dostupný výkon elektrické soustavy. Ten dosahuje až 220 kW, točivý moment pak 460 Nm, ovšem jen za určitých podmínek. Akumulátor musí být nabit na více než 88 % a baterie mít teplotu v rozmezí 23 až 50 stupňů Celsia. A i když tohle všechno splníte, maximální možný výkon elektromotorů dostanete jen na 30 sekund. Jinak síla klesne v řádech několika jednotek procent, přesný údaj závisí na různých okolnostech a proměnných.

Dva elektromotory každopádně zajišťují velice svižné svezení. Oba vozy ostatně akcelerují z klidu na stovku za 6,2 sekundy, což možná nezní vyloženě oslnivě, v reálném provozu však oba elektromobily působí příjemně rychle. Jízda se samozřejmě vyznačuje úžasnou plynulostí a hladkostí, typickou pro silnější bateriové automobily. Po šlápnutí na plynový pedál vůz okamžitě zrychlí, nemusíte řešit otáčky nebo čekat na podřazení převodovky. Zátah je prostě bezprostřední, navíc nerušený řazením.

Volkswageny ID.4 GTX a ID.5 GTX díky dostatečně výkonnému elektrickému pohonnému ústrojí působí sympaticky pružně, z 80 na 120 km/h se například dostanou za zhruba 4 sekundy. A hezky jedou až na maximálních 180 km/h, v nichž zasahuje omezovač. Síly mají tahle auta opravdu více než dost.

Volkswagen ID.4 GTX

Obě také čerpají energii z 82kWh baterie (77 kWh je použitelných) a zvládají nabíjecí výkon až 125 kW. U nabíječky, která takový výkon umí, Volkswagen ID.4 GTX za 39 minut a 9 sekund přijal 39,65 kWh, stojan jsme opouštěli s 90% nabitím. Nemusela by to přitom být konečná. Volkswagen slibuje pravidelné aktualizace softwaru, jejichž součástí by mělo být i navýšení maximálního výkonu. Nejlepší možná hodnota zatím specifikována nebyla, hovoří se ale o 170 kW. Nechme se překvapit.

S naší dlouhodobou průměrnou spotřebou 20,5 kWh/100 km by v případě ID.4 GTX dojezd s plně doplněným akumulátorem činil asi 375 km. Jde to ale i výrazně lépe, jednu z cest vedoucí mimo velká města a dálnice totiž ID.4 GTX zvládlo s průměrem 14,2 kWh/100 km. Sportovnější svezení naopak znamenalo průměr 24,6 kWh/100 km.

Se svižným elektrickým pohonem pěkně ladí podvozek obou aut. ID.4 GTX k testu dorazilo s adaptivním podvozkem, který funguje velice dobře. Přestože vůz jezdil na 21palcových kolech obutých do pneumatik 235/45 vpředu a 255/40 vzadu, choval se velice kultivovaně a důstojně. Podvozek především v komfortním nastavení výborně pohlcuje nedokonalosti povrchu a auto působí opravdu pohodlným dojmem.

Tento pocit ale zůstává i ve sportovním nastavení, v němž sice podvozek ztuhne, ale nikterak dramaticky, elektrický crossover se po silnici stále nese plavně, skvěle filtruje nerovnosti a do kabiny nepouští prakticky žádné pazvuky od kol. Velké ráfky se ozvou výjimečně, například občasným dusotem na rozbité městské dlažbě, který bohužel v tichém elektromobilu více vynikne. Po většinu času však bylo ID.4 GTX mimořádně klidným a kultivovaným vozidlem. Srovnání oproti kousku obouvajícímu dvacítky ukázalo, že velkých kol se v tomto případě nemusíte obávat. V obou případech podvozek potěšil komfortem a zdárným žehlením nerovností, včetně nemalých výmolů českých okresek.

Volkswagen ID.5 GTX

V zatáčkách pak oba elektromobily těží z uložení akumulátoru do podlahy mezi nápravy, které má vliv na rozložení hmotnosti a těžiště. Při svižné jízdě se oba volkswageny ochotně stáčí do zatáček, hezky poslouchají pokyny od volantu a v oblouku drží stopu. A nechají si líbit i náhlé změny směru, aniž by je rychlé pohyby volantem nějak vyvedly z míry, zvlášť ve sportovním režimu s „utaženým“ podvozkem a podporou obou elektromotorů. GTX navíc nabízejí možnost omezit zásahy stabilizace. ESC sice nemůžete úplně deaktivovat, ale sportovní nastavení přináší benevolentnější chování, které vám nebude každou chvíli brát výkon. Jízda je díky tomu příjemně plynulá. Když ale opravdu zatlačíte na pilu, začne se projevovat největší slabina obou elektrických crossoverů - hmotnost přesahující 2,1 tuny nemohou ani sportovněji naladěná GTX zcela zamaskovat. Cítit je zejména při ostrých změnách směru a pod brzdami. Brzdy by mimochodem mohly být výkonnější, lépe dávkovatelné a trvanlivější. Špatné není progresivní řízení, i když bych si asi uměl představit strmější charakter a hlavně lepší zpětnou vazbu.

Co za to?

Volkswageny ID.4 GTX a ID.5 GTX jsou zajímavá auta. Určitě bychom o nich nemluvili jako o sportovních elektromobilech, spíš jde o svižné crossovery s kultivovaným jízdním projevem, prostorným interiérem a bohužel nepříliš přívětivou ergonomií ovládání.

Pozoruhodný je cenový rozdíl. Zatímco ID.4 GTX startuje na částce 1.344.900 Kč, ID.5 GTX se svažující se střechou stojí nejméně 1.656.900 Kč.

Plusy

Prostorná kabina

Nadprůměrná dynamika

Jízdní komfort

Minusy

Sportovní svezení podkopává vysoká hmotnost

Horší ergonomie

Nepříliš přesvědčivé brzdy

Volkswagen ID.4 GTX