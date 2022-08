TEST Volkswagen ID.5 Pro Performance – Jízdně solidní, ale to ovládání...

Výbava testované sestavy

Lak Bílá Iceberg (17.000 Kč), 20“ kola z lehké slitiny (13.600 Kč), textilní koberečky (3.100 Kč), elektricky ovládané tažné zařízení (24.500 Kč), prodloužená záruka 4 roky/80.000 km (8.100 Kč), Paket IQ.LED Design Plus zahrnující panoramatické střešní okno (bez možnosti otevření), IQ.Light LED Matrix světlomety, nástupní osvětlení, 3D-LED zadní světla, světla s animací a dynamickými ukazateli změny směru jízdy , podsvícenou lištu mezi předními světly, zatmavená zadní okna a akusticky izolující přední boční okna (75.000 Kč), Paket Top Sport Plus Interiér Brown obsahující interiér Florence Brown, černý volant, sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, potahy sedadel ArtVelours Microfleece, přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku, Ambientní osvětlení, pedály z ušlechtilé oceli v designu „Play and Pause“, zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná, s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje a s průvlakem pro transport dlouhých předmětů, vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky (98.400 Kč), Paket Sport Plus s progresivním řízením a adaptivní regulací podvozku (31.900 Kč), Paket Infotainment Plus zahrnující Head-Up display, navigaci Discover Pro, 12" dotykovou obrazovku, hlasové ovládání, telefonní rozhraní Comfort s indukčním nabíjením, audiosystém s 6 reproduktory a výkonem 450 W (25.300 Kč), Paket Assistance Plus obsahující Travel Assist, Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu), Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Side Assist (asistent pro změnu jízdního pruhu), kamerový systém Area View 360° vč. zpětné kamery, multifunkční vyhřívaný volant v kůži s dotykovým ovládáním, podsvícení vnějších klik dveří, otevírání a zavírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem, bezklíčové odemykání a startování, senzor naklonění vozu, PreCrash asistent, parkovací asistent, pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa, převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných mezer (79.700 Kč). Kč