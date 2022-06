Volkswagen T-Roc R – Zachování formy

Jak moc se Volkswagen T-Roc R s faceliftem změnil? Zkoušeli jsme zjistit, zda byla zlepšena slabá místa a jestli naopak nepřišel o své přednosti.

Design, interiér Model T-Roc se nejprve objevil jako koncept z roku 2014, po kterém následovala produkční verze v roce 2017 a z ní odvozená sportovní varianta R v roce 2019. Na facelift došlo koncem loňského roku a od té doby nám několikrát prošel rukama. Nejprve v podobě takového malého eRka s dvoulitrovým TSI, automatem a pohonem všech kol, a následně jsme porovnali zážehovou patnáctistovku ve verzi s manuální a automatickou převodovkou . Nyní přišla řada na vrcholné provedení T-Roc R, jehož předprodej v modernizované podobě na českém trhu začal letos v únoru. Naposledy jsme T-Roc R v redakci měli ještě před faceliftem, konkrétně jej proháněl kolega Standa Kolman, jehož test si můžete přečíst zde: TEST Volkswagen T-Roc R – Sourozeneckou přetahovanou vyhrává. Ale co dál? Změny v detailech Facelift změnil vzhled modelové řady T-Roc pouze v detailech, a totéž platí pro vrcholný T-Roc R. Zřejmě nejvýraznější změnou na přídi nového R je maska chladiče s jinou mřížkou. Její orámování tvoří tučnější stříbrná lišta nahoře a spodní lišta, jež může být nejen stříbrná, ale také černá. Barva závisí na případném zvolení příplatkového balíčku Paket Black Style, který zmíním později. Doprostřed masky po vzoru jiných modelů značky přibyla svítící lišta. Grafika světlometů byla upravena tak, aby navazovala na lišty v masce. V našem případě byl T-Roc R vybaven příplatkovými světlomety IQ.Light LED Matrix za 18.400 Kč. Facelift změnil také nárazník, jehož černý dekor se kolem světel denního svícení uzavřel a působí promyšlenějším dojmem. Zboku zaujmou především 19“ kola Estoril (19.300 Kč) a kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě. S černými zrcátky souvisí také černé provedení orámování oken a podélných střešních nosičů, stejně jako černé provedení spodní lišty čelní masky (viz výše) a nepříliš povedená nálepka na sloupku C imitující vzhled karbonových vláken. Všechny tyto prvky jsou součástí balíčku Paket Black Style, za který si Volkswagen účtuje 4.100 Kč. Jeho součástí jsou dále černě orámované mřížky klimatizace a panel infotainmentu. Volkswagen T-Roc R Zezadu modernizovaný T-Roc R poznáte především podle upraveného nárazníku s černě lakovanou částí spojující obě odrazky v rozích. Zadní světla dostala ztmavené kryty a zpod loga VW zmizel název T-Roc, jehož místo zaujalo stylizované písmenko R. Sluší se ještě zmínit, že námi testovaný exemplář byl lakován metalízou Modrá Lapiz (17.900 Kč) a vzadu mu z nárazníku vykukovala čtveřice koncovek příplatkového výfuku od společnosti Akrapovič (89.100 Kč). Jak je z popisu i fotek vidno, změny vzhledu T-Rocu R jsou skutečně decentní. Zamlouvá se mi i příplatkový Paket Black Style, ale osobně bych se bez něj raději obešel. Nebo lépe řečeno, asi bych si za něj klidně připlatil, protože černé provedení detailů exteriéru mi k T-Rocu R sedí více než stříbrné, ale rozhodně bych nechal odstranit nálepku na sloupku C. Ve znamení doteků Uvnitř vozu bych si určitě připlatil za položku Dekor interiéru Modrá Lapiz. Přijde jen na 3.000 Kč, za které dostanu dekor palubní desky, výplní dveří a středové konzole v matně modré barvě. Podobně řešený byl interiér v T-Rocu R před faceliftem, který jsme testovali před více než dvěma lety. Možná na první pohled nepůsobí tak hodnotně, ale osobně nemám rád leskle černé dekory. Dobře mohou vypadat jen chvilku, ale rády upozorňují na každou nečistotu nebo dotek, případně občas dokážou pěkně nepříjemně odrazit sluneční svit. Za mě tedy raději modré dekory za příplatek. Ostrý Volkswagen ID.3 GTX rozšíří nabídku značky zřejmě již v příštím roce Když pominu dekory, řidičova „pracovna“ se s faceliftem změnila překvapivě hodně – dotyková obrazovka infotainmentu se na palubní desce posunula výše a výdechy ventilace, které byly po jejích stranách, se nyní nachází pod ní. Panel ovládání klimatizace byl vyměněn za verzi s dotykovými plochami místo tlačítek a bez klasických tlačítek se musí obejít také nový volant s většími pádly řazení. Dále došlo k výměně hlavice řadicí páky. Určitě se moc těšíte, že si teď začnu stěžovat na to, jak moc mi chybí tlačítka, a že dotykové náhražky na volantu a panelu klimatizace nemám rád. Vy však víte, že tenhle trend nemáme v redakci v oblibě, proto vás tím nebudu nudit a posuneme se dále. Standa ve svém testu předfaceliftového T-Rocu R psal o tom, že se mu u auta za více než milion korun nelíbí výhradně tvrdé plasty v interiéru. Tady se nové eRko pochlapilo – měkčených a na dotek příjemnějších materiálu je tu více. Velmi měkká je třeba vrchní část palubní desky, která na své hraně napodobuje šev na kůži. V době testu jsem si ještě nestihl přečíst Standovy dojmy z předfaceliftového T-Rocu R, ale i já mám u sebe jako jednu z prvních poznámek napsáno, že mi interiér nepřijde jako z auta se startovací cenou téměř 1,3 milionu korun. S faceliftem tedy došlo ke zlepšení, ale že jsme se Standou v dojmech shodli, značí, že zřejmě ne dostatečnému. Volkswagen T-Roc R Abych ale byl fér, T-Roc R drží zkrátka spřízněnost s „lidovějšími“ verzemi a posunutí kvality interiéru na očekávanou úroveň by finančně nemělo smysl. Nehledě na to, že dělat interiéry obecně je drahá sranda. Osobně si tedy myslím, že by Volkswagen dokázal vnitřek T-Rocu R vyšperkovat, ale to by si vyžádalo odpovídající nárůst ceny vozu. Nebo by se musely ubírat investice někde jinde. A jestli si mám vybrat mezi vyšperkovaným interiérem a 300 koňmi s pohonem všech kol, beru 300 koní a pohon všech kol. Ještě zmíním, že nová dotyková obrazovka infotainmentu na vrchu palubní desky má úhlopříčku 9,2“ a podporuje 3D zobrazení mapových podkladů. Multimediální systém Navigace Discover Pro dále zahrnuje bluetooth, hlasové ovládání, bezdrátové propojení s chytrým telefonem, možnost duálního zobrazení mapových podkladů jak na dotykové obrazovce, tak v digitálním přístrojovém štítu, a spolupracuje se šesticí reproduktorů. Za tohle si Volkswagen řekne 40.500 Kč, plus dalších 10.900 Kč za telefonní rozhraní Comfort s indukčním nabíjením a 11.800 Kč za audiosystém beats (stejný počet reproduktorů, ale s výkonem 300 W a subwooferem). Všechno je to sice pěkné, ale já bych si vystačil se systémem Navigace Discover Media, který má menší 8“ obrazovku. Nepodporuje hlasové ovládání, které stejně nepoužívám, a nezvládá 3D zobrazení map, ani zobrazení map v digitálním přístrojovém štítu. Za to ale přijde jen na 14.200 Kč. Audiosystém beats bych si nechal (hraje pěkně) a bez indukčního nabíjení bych se asi obešel. Rázem bych ušetřil 37.200 Kč. VW ID. Aero oficiálně: První elektrický sedan se bude prodávat i u nás Prostornost beze změn Když jsme u těch úspor, vystačil bych si taky bez sedaček čalouněných kůží Nappa, na jejichž bočnicích se opakuje napodobení struktury karbonových vláken. Pokud kůži máte rádi, směle do ní, ale já preferuji látkové sedačky a úsporu 54.000 Kč. Dost ale o mých preferencích. Sedačky bez ohledu na čalounění zůstávají i po faceliftu příjemné, s tužšími výplněmi a velice slušným bočním vedením. Třešničkou může být, že se pod sedadlem spolujezdce nachází šikovná schránka na drobnosti. Modernizace nic nezměnila ani na prostornosti interiéru, celkem podle očekávání. Vepředu jsem si nemohl stěžovat, místa jsem měl ve všech směrech dost a nad hlavou dokonce se štědrou rezervou. Tady je znát výhoda, když si auto nehraje na stylové „kupé-SUV“ (koukám se na tebe, Taigo). Standa ve svém testu psal, že se v autě posadí sám za sebe. Já jsem podstatně rozložitější postavy a sám za sebe se nevejdu. Za spolujezdce bych se už v podélném směru vešel, ale stále bych měl potíž s nedostatkem místa na hlavu. Volkswagen T-Roc R Vzadu je obecně méně místa, interiér je zkrátka ve druhé řadě stísněnější. Ale Standa je důkazem, že ani dospělí lidé zde nemusí mít větší problém. Když jsem na vzdálenost několika kilometrů vzadu převážel tři chlapy, také si nestěžovali. I když to možná bylo proto, že nemuseli pěšky. Když není zadní lavice plně obsazená, potěší sklopná loketní opěrka mezi sedačkami, stejně jako průvlak na lyže. Opěradla zadních sedadel je možné sklopit téměř do roviny, čímž ze základních 392 litrů objemu získáte 1.237 litrů. Kufr je možná, stejně jako prostor pro posádku, krapet menší, než by člověk čekal, ale je dobře využitelný a při troše snahy jsem do něj vždy poskládal vše, co jsem potřeboval. Ke štěstí mi snad scházely jen nějaké zádržné systémy, takže i zde se se Standou shodnu.

Motor, jízdní vlastnosti Neměň, co funguje Volkswagen v tiskové zprávě k uvedení modernizovaného T-Rocu R na český trh auto označoval za extrémně sportovní. Já i Volkswagen si zřejmě pod slovíčkem „extrémní“ představujeme něco jiného, ale jistou dávku chuligánství nelze T-Rocu R upřít. V předfaceliftovém provedení se o pohon auta staral notoricky známý třísetkoňový čtyřválec spolupracující se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol. Kombinace 2.0 TSI, DSG a 4Motion je osvědčená, tak proč ji při faceliftu měnit? Výkon zůstal stejný a jeho maximum je dostupné ve stejných otáčkách – 5.300 min-1. Ani točivý moment 400 Nm se neměnil, přičemž toto maximum je stále dostupné již od 2.000 min-1, ale došlo k posunutí horní hranice. Zatímco dříve bylo podle Volkswagenu maximum točivého momentu k dispozici do 5.200 min-1, nyní nepolevuje až do 5.500 min-1. Naopak drobného zhoršení doznala hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h, a to o 0,1 sekundy. Co bylo dříve otázkou 4,8 s, se nyní odehraje za 4,9 s při využití funkce Launch Control. Maximální rychlost zůstává tradičně elektronicky limitována hodnotou 250 km/h. TEST Volkswagen Arteon R – Univerzální voják Extrémně sportovní? Tolik teorie. Jak se s T-Rocem R jezdí ve skutečnosti? T-Roc R umí být zatraceně rychlý, když chcete. Přestože bych jeho akceleraci neoznačil za výbušnou, i plně naložený dokáže nabírat rychlost intenzivním způsobem. A díky silným brzdám také podobně intenzivně zpomaluje. Ani v zatáčkách se neztrácí, náklony karoserie jsou v rámci možností na minimu a řízení je v dnešní přeposilované době příjemně tuhé. Na pokyny velkými a dobře dostupnými pádly řazení pod volantem T-Roc R reaguje ochotně, ve vrcholném sportovním režimu Race obzvlášť. V něm také nechá řídicí jednotka motor více vytáčet, zatímco tlumiče i řízení ještě více ztuhnou (adaptivní regulace podvozku přijde na 24.500 Kč) a výfuk od Akrapoviče konečně dostane příležitost se více projevit. Musím ale upřímně říct, že jsem od výfuku čekal trochu více. T-Roc R je velice dobře odhlučněný, což je při běžné jízdě jedině dobře, ale když si chcete za volantem trochu užít, z pozice řidiče Akrapovič sotva slyšíte. Cestující na zadních sedačkách jej slyší více, ale největší zážitek je to pro osoby stojící mimo auto. Když jsem vysazoval kamaráda, poprosil mě, ať při odjezdu trochu „zatopím pod kotlem“, aby slyšel, jak auto zní zvenčí. Po jízdě jsem na telefonu od něj našel zprávu plnou superlativů. Volkswagen T-Roc R Částka 89.100 Kč je skutečně hodně vysoká, obzvlášť když z toho jako řidič zas tolik nemáte. Asi bych příplatek za Akrapovič hodně zvažoval. V jízdním režimu Race je auto jako celek energičtější, tužší, hlasitější a rychleji reaguje na jakékoliv pokyny. Ale ani na velkých kolech nikdy nepřekročí hranici snesitelnosti. Auto si i v režimu Race poradí s nerovnostmi na silnici, aniž by z vás vytřáslo duši, nebo vás nutilo neustále se prát s volantem. Jeho jízdní projev jsem se v hlavě naučil nazývat kultivovaně neurvalým. Může to znít jako oxymóron, ale mně to dává smysl. Takže ano, T-Roc R je sportovní, ale extrémním bych ho v žádném ohledu – ať už kladném nebo negativním – nenazval. Je velmi schopný na rovince i v zatáčkách, na dobrém asfaltu i rozmláceném. Tři sta koní a pohon všech kol v autě podobné velikosti a hmotnosti udělá svoje. Pokud byste chtěli plně využít jeho potenciál na běžných silnicích, pak je možná až moc schopný. Bavit vás rozhodně bude, ale mně osobně chyběla v jeho projevu špetka hravosti. TEST Volkswagen Golf R Variant – Chtěli ho okořenit zábavou, ale ujela jim ruka Mimo režim Race Při snaze o sportovnější svezení mě trochu mrzel vyšší posez, ale při běžné jízdě mě zase tolik netrápil. A přestože máte pod kapotou tři sta koní, auto se vás v běžných jízdních režimech nesnaží zničit. Po přepnutí z režimu Race se uvolní a zklidní. Na povely pedálem plynu reaguje rozvláčněji, ale stále pod nohou cítíte dostatek síly pro případ, že byste se rozhodli přitlačit na pilu. Převodovka také pracuje o něco pomaleji, na vyšší stupně přeřazuje dříve a občas může působit až moc odtažitě. Sladění koncernového spalovacího motoru s dvouspojkovým DSG jsme v testech řešili už několikrát, takže to pro mě nebylo překvapením. I v T-Rocu R se tak může mimo režim Race stát, že například při rozjezdu z křižovatky auto chviličku nereaguje. Vypnutí stop-start systému pomůže, ale ne úplně. Jak jsem zmínil výše, odhlučnění vozu je velmi dobré. Při nižších rychlostech sice zaregistrujete trochu hučení od velkých kol a na velkých nerovnostech sem tam zaslechnete bouchnutí od podvozku, ale nejde o nic obtěžujícího. Díky kombinaci výše uvedeného si proto dokážu reálně představit, že bych s T-Rocem R vyrazil například na dovolenou. Volkswagen T-Roc R T-Roc R možná trochu překvapivě disponuje voličem jízdních režimů pro jízdu mimo zpevněné silnice, zkusil jsem se s ním vydat i na jednu velmi hrbolatou polní cestu. Jako sportovně orientované auto neměl T-Roc R na něco podobného správné obutí, nehledě na sportovní podvozek, takže jsem se ho nesnažil vyloženě trápit. S polňačkou i kluzkým kopcem si přesto poradil bez jediného zaváhání. Nemusíte se proto obávat, i k chatě vás doveze. Ani spotřeba paliva není s ohledem na výkon T-Rocu R strašlivá. Při běžném ježdění kombinujícím okresky, dálnice i město, a to včetně kolon, jsem se pohyboval kolem osmi litrů na sto kilometrů a dokázal jsem se bez nějaké zvláštní snahy dostat i pod tuto hodnotu. Za posledních více než dva tisíce ujetých kilometrů palubní počítač ukazoval průměrnou spotřebu 10,5 l/100 km. Je však třeba brát v potaz to, že se jedná o novinářský vůz, ve kterém se testují především jeho dynamické schopnosti. Čím víc na to šlapete, tím víc samozřejmě roste spotřeba. I já jsem se proto v některých chvílích podíval přes 15 l/100 km.

Závěr Závěr T-Roc R zůstává i po faceliftu velmi schopným autem, s nímž se dá jak denně dojíždět do práce, tak o víkendu vyrazit na oblíbené okresky. Možná mu chybí trocha hravosti, ale kompenzuje to svými přesvědčivými schopnostmi ve většině jízdních situací. To platí i mimo zpevněné silnice, když to nepřeháníte. Zatímco vzhled vozu se měnil jen decentně a technika minimálně, interiér prošel velkou změnou. Působí hodnotněji, přesto z něj stále nemáte pocit, že sedíte v autě za téměř 1,3 milionu korun. Zamrzí rozsáhlé použití lesklých a dotykových ploch, ale první lze vyřešit jinou volbou příplatků, zatímco na druhé vám nezbývá než akceptovat. Potěší alespoň obrazovka infotainmentu blíže zornému poli řidiče. TEST Volkswagen Amarok 3.0 TDI V6 Delta 4x4 – Rozlučka jako víno K další velké změně došlo v ceníku. Auto sice částečně omlouvá stávající situace s dostupností dílů a o něco bohatší základní výbava, ale téměř o čtvrtinu vyšší cena je znát. Zatímco před faceliftem jste T-Roc R bez příplatků pořídili za 1.042.900 Kč, nyní už vyjde na 1.266.900 Kč. V našem případě se s příplatky cena vyšplhala na 1.601.300 Kč. V testu předfaceliftového provedení Standa cenu auta srovnával s o něco větší Cuprou Ateca spoléhající na stejné pohonné ústrojí. Tehdy byl rozdíl mezi oběma vozy 182 tisíc korun, nyní se zmenšil na 123 tisíc – Cupra Ateca přijde na 1.389.900 Kč. Osobně bych ještě zapřemýšlel nad konkurencí ve vlastních řadách. O dvacet koní výkonnější Golf R stojí 1.278.900 Kč, tedy o 12 tisíc korun více než T-Roc R. U sportovně zaměřeného auta bych raději volil nižší posez a oželel výlety na polní cesty, kam se stejně většina majitelů T-Rocu R nepodívá. Nejlevnější verze modelu 651.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Life) Základ s testovaným motorem 1.266.900 Kč (2.0 TSI/221 kW R) Testovaný vůz bez příplatků 1.266.900 Kč (2.0 TSI/221 kW R) Testovaný vůz s výbavou 1.601.300 Kč (2.0 TSI/221 kW R) Plusy Dynamické schopnosti

Všestrannost

Odhlučnění Minusy Váhavá převodovka DSG

Chybí špetka hravosti

Nárůst ceny

