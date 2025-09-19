Předplatné
Volkswagen Touareg skončí příští rok. Mluví se o urychleném elektrickém nástupci

Elektrický touareg by mohl být prvním vozem Volkswagenu na platformě SSP. Odpovídá tomu načasování, i možná přestavba bratislavského závodu. 

O elektrické platformě SSP (Scalable Systems Platform) se ve Volkswagenu hovoří od roku 2021. Jde o klíčový projekt, který má sjednotit současné architektury MEB a PPE a vytvořit univerzální základ pro všechny segmenty – od malých vozů až po luxusní modely. Původně měl debutovat s vlajkovým sedanem Trinity v roce 2032, avšak poslední zprávy z německého Automobilwoche i portálu Electrive naznačují, že se na trh dostane mnohem dříve a v úplně jiném segmentu. Automobilka zatím ze strategického důvodu nic definitivně nepotvrdila, ale  z veřejně známých faktů lze poskládat logicky proveditelný scénář.

Volkswagen prochází rozsáhlou restrukturalizací, která se odráží v přeměně modelového portfolia a přeskupování výrobních závodů. V tomto kontextu není překvapením, že výroba současného Volkswagenu Touareg pravděpodobně skončí příští rok. SUV, které od roku 2002 sdílí technický základ s Audi Q7 a Porsche Cayenne, tak uzavře jednu kapitolu své historie.

Právě konec výroby v bratislavském závodě otevírá prostor k možnému přizpůsobení linek na modely s platformou SSP, přičemž reálně by mohlo být hotovo v roce 2029. To je mnohem rychleji než plánovaná úprava závodu ve Wolfsburgu, kde se má na tomto základu vyrábět elektrický golf a SUV T-Roc. Zároveň to poskytuje ideální časový rámec pro vývoj a představení bateriového touaregu.

Z hlediska produktového portfolia jde o logický krok. Ačkoliv elektromobilita nezažívá zlaté časy, Volkswagenu chybí velké bateriové SUV, pro něž je na vybraných světových trzích prostor. A právě v prémiovém segmentu jsou největší marže, které Volkswagen nutně potřebuje. Elektrický touareg by tak mohl otevřít brány platformy SSP, kterou výhledově dostane i Audi A4 e-tron naplánované na rok 2028. Nevylučuje se ani varianta s prodlužovačem dojezdu.

Platforma SSP je samostatná větev a bude existovat vedle současné PPE (Premium Platform Electric), kterou vyvinuly Porsche a Audi. Aktuálně ji využívají modely Audi A6 e-tron, SUV derivát Q6 e-tron, Porsche Macan EV a příští rok se k nim připojí i Cayenne EV. Do vývoje SSP významným způsobem, zejména v oblasti softwaru, přispěje partnerství s Rivianem.

Volkswagen Touareg • Zdroj: Volkswagen

Zdroj:  Automobilwoche, Electrive, Volkswagen I Video: Volkswagen

