Volkswagen začíná otevřeně hovořit o možném prodeji Lamborghini

O možném prodeji značky Lamborghini se v minulosti mluvilo již několikrát. Naposledy se pak tyto spekulace vynořily někdy v průběhu minulého roku, kdy se k nim ale koncern nechtěl nijak vyjadřovat. Podle posledních informací ale začíná být stále jasnější, že by se koncern mohl zbavit nejen Lamborghini.

Podle informací agentury Bloomberg se totiž evropský automobilový gigant údajně připravuje na možné osamostatnění všech značek italské divize, které by poslal na veřejný trh. Zatím prý sice nepadlo finální rozhodnutí, přesto se prý na pozadí připravují právní podklady, které by tento krok umožnily.

„Řekněme, že vše převádíme do právní struktury, ve které budeme moci jednat,“ měl k tématu uvést dokonce sám Herbert Diess. Podle jeho slov se jedná o pomalejší proces, přesto ho má koncern stále na programu.

Kolegové z CarBuzz, kteří na prohlášení Diesse upozornili, přitom dodávají, že se lidé z koncernu nyní mimo jiné zaměřili na velice úspěšné oddělení značky Ferrari od koncernu Fiat Chrysler Automobiles, které proběhlo v roce 2016. Ne každé uvedení značky na veřejný trh však dopadlo úspěšně. Dokonalým příkladem v prémiovém segmentu je třeba značka Aston Martin.

Britský výrobce sportovních a prémiových vozů zamířil na veřejný trh s akciemi v roce 2018, po prvotním náznaku úspěchu ale přišel tvrdý pád a akcie automobilky se nyní pohybují nepříjemně nízko, což už stálo křeslo ředitele značky.

Značka Lamborghini ovšem není jediná, která by mohla ze struktur koncernu VW vypadnout. Německý gigant si totiž nejspíš uvědomil, že by se mu v nadcházejících těžkých časech mohlo vyplatit své portfolio spíše zeštíhlit. A jedním z možných kroků by mohlo být i převedení majoritního vlastnictví značky Bugatti na chorvatského výrobce elektromobilů Rimac.

Navzdory spekulacím o osekávání portfolia však Volkswagen nechce přijít o svůj vliv. A to by mělo platit jak v případě Bugatti (respektive Rimacu, kde má naopak navýšit svůj podíl značka Porsche), tak v případě Lamborghini. Italská prémiová značka se totiž v současnosti veze na vlně úspěchu, ze které by bylo hloupé zcela vyskakovat.

Zatím se ale bavíme o čirých spekulacích, počítajících s dalším postupným zeštíhlováním struktur koncernu, což by nakonec mělo vést k zaměření pozornosti především na klíčovou značku Volkswagen a prémiové značky Audi a Porsche. Vedlejším efektem by pak měl být i růst tržní hodnoty značky, respektive koncernu VW.

Zda se tímto směrem Volkswagen vydá, to zůstává otázkou, na jejíž zodpovězení si nejspíš budeme muset ještě pár let počkat. O osudu Lamborghini by však mohlo být rozhodnuto možná ještě před koncem tohoto roku.