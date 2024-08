Volné kempování: Nadivoko

Konec sezony je ideální čas, kdy si užít dovolenou bez rušivých davů. Volné kempování však obnáší jistá specifika a pravidla. Na co pozor a jaké mobilní ubytování je to nejpříjemnější?

V Česku je spaní v autě povoleno mimo přírodní rezervace, chráněné krajinné oblasti a vojenská území. Při hledání místa pro nocleh je nutné respektovat také zákazy a soukromé pozemky, na kterých je potřeba svolení majitele. Platí i různé zákony a předpisy na ochranu přírody, takže hlavní je udržet kolem sebe čisto. Musí jít o jednorázové přespání bez známek dlouhodobého pobytu. Můžete tedy přespat třeba na karimatce, ale nesmíte po sobě nechat žádné stopy. V přírodě je také zakázáno rozdělávat táborák mimo určená ohniště. Stačí tedy dodržet pár pravidel, jinak jsou zdejší zákony benevolentní.

Kam s karavanem?

Stále populárnější je pronájem soukromého pozemku přímo od majitele, v Česku třeba přes portály bezkempu.cz nebo bivakuj.cz. Další možností je využití speciálního stání pro karavany (stellplatz). Tato místa pro krátkodobé parkování obvykle nabízejí servisní stanice pro odtok šedé vody, vypouštění chemických toalet a doplnění pitné vody. Bývají zpoplatněny. Stellplatzy jsou v ČR novinkou, ale už nyní můžete najít několik takových míst.

Pokud nenajdete lepší místo, můžete přenocovat na veřejných parkovištích, například u supermarketů nebo benzinek. Ideální je se domluvit s ostrahou obchodu. Totéž platí pro parkoviště v zimních střediskách. Parkování mimo kempy a speciální stání není zakázáno, ale je nutné vyřešit otázku odpadních vod a doplnění čisté či pitné vody.

Nocuji, nebo už tábořím?

Na první pohled se to zdá jednoduché – sbalit batoh a vyrazit. Avšak pokud chcete nocovat legálně a bez zbytečných komplikací, je důležité vědět, co je povoleno a kde můžete rozbalit tábor. Podle českých zákonů můžete v přírodě nocovat. Co to znamená? Nocování je jednorázové přespání bez vytvoření stálého tábořiště – například přespání ve spacáku na karimatce, v hamace nebo pod přístřeškem, který po sobě snadno sbalíte. Tento způsob přespání je legální téměř kdekoli a jeho hlavním rysem je, že po vás nesmí zůstat žádná stopa. Na druhé straně je zde táboření, což zahrnuje vícedenní pobyt na jednom místě s postavením stanu, založením ohniště či kopáním latríny. Táboření je na většině míst zakázáno, případně je potřeba souhlas majitele pozemku. Pokud si tedy rozložíte stan, byť jen na jednu noc, už se pohybujete na hranici mezi nocováním a tábořením. Rozdíl v pojmech je proto zásadní.

Bivakování – minimalistická volba

Pokud hledáte kompromis mezi nocováním a tábořením, může být řešením bivakování. I když tento termín nemá přesnou legislativní definici, označuje přenocování pod širým nebem s minimálním komfortem, bez použití přístřešku a bez rozdělání ohně. Bivakování znamená, že po sobě nezanecháte žádné stopy, jako jsou ohniště či odpadky. Jde o přenocování se základním vybavením, jako je bivakovací pytel či plachta. Bivakování je populární díky své jednoduchosti, lehkosti a možnosti rychle změnit místo. Navíc poskytuje silnější propojení s přírodou než klasické táboření. Avšak v chráněných oblastech, jako jsou národní parky, může být i bivakování omezeno či zakázáno.

Chráněné krajinné oblasti a národní parky

Podle druhu pozemku, na kterém se nacházíte, se na vás mohou vztahovat různé zákazy. Je dobré si to zjistit před výletem, například na iKatastr.cz. Obecně však platí následující pravidla:

Národní park: V první zóně národního parku je povoleno pohybovat se pouze po vyznačených stezkách a nocování je většinou zakázáno. Teoreticky by šlo nocovat přímo na stezce, ale toto je sporné a doporučuje se využívat vyhrazená nocoviště a neprovokovat strážce parku.

Chráněná krajinná oblast: Zde je situace příznivější, protože je možné nocovat téměř kdekoliv. Tento přístup potvrdil spor z roku 2008, v němž turista žádal o povolení bivakovat 10 let na území CHKO, a po vyjasnění definic mu bylo vyhověno.

Přírodní rezervace a památky: V těchto chráněných oblastech jsou pravidla přísnější, lepší je nocování v těchto místech z plánů vynechat.

Obecní pozemky: Obce mohou vyhláškou zakázat táboření a nocování na svém území, což ale většinou nedělají. Před cestou je přesto dobré informovat se na obecním úřadě.

Soukromý pozemek: Pro táboření na soukromém pozemku (les, louka) je třeba získat souhlas vlastníka. Majitel nemůže zakázat vstup na svůj pozemek, ale zákony naznačují, že k nocování souhlas nepotřebujete. Nicméně je lepší se s majitelem dohodnout předem, aby nedošlo ke konfliktu.

Volná krajina: Můžete nocovat kdekoliv, pokud to nezakazuje místní vyhláška, kterou může být třeba zákaz vstupu do lesa z důvodů těžby, honu a podobně.

A po Evropě?

V Bulharsku, Rumunsku, Norsku, Estonsku, ve Švédsku a Finsku můžete spát v autě bez obav. Ve Španělsku a Dánsku záleží na oblasti. Volné kempování je naopak zakázáno v Chorvatsku, Itálii, Slovinsku, Švýcarsku, Slovensku, Rakousku, Německu, Srbsku, Maďarsku, Řecku, Belgii, Nizozemsku a nově i v Portugalsku. Pro nalezení vhodných míst k přenocování slouží aplikace jako Park4night, Stellplatz Europe nebo český projekt bezKempu.cz.

První stan na tažné

Vyzkoušeli jsme první stan na tažné zařízení Thule Outset. Ten nezabírá místo v kufru ani na střeše a nabízí rychlou montáž, aniž by bylo potřeba stan stavět na mokrou zem. Instalace na vůz je snadná díky integrovaným kolečkům, rozložit a složit ho taky zvládne jedna osoba. Stan má nastavitelné nohy pro nerovný terén a je k němu nepromokavý obal. Poskytuje ochranu proti promočené zemi a umožňuje využít střechu auta na jiné věci. Ideální pro osoby s omezenou pohyblivostí. Nebo pařmeny, kteří ze zřejmých důvodů nechtějí po deseti pivech lézt do stanu na střeše auta. Dobrá je také možnost odpojení stanu od auta a kvalita zpracování. Cena 90.000 korun je však vysoká. Stan stále vyžaduje nižší vegetaci, ovlivňuje manévrovatelnost vozidla a spotřebu. A pohodlná manipulace s ním vyžaduje trénink, hlavně první pokusy o složení jsou náročnější. Hodil by se také úložný prostor na boty. Záleží tedy na prioritách a povaze plánovaných aktivit.

