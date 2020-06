VW Amarok 3.0 V6 Canyon – Když se pracant hodí do gala

Pick-upy byly dlouhá léta především pracovními nástroji, dnes se však už i na území Evropy staly také lifestylovou záležitostí, na což sází i stylový Amarok ve verzi Canyon.

Design, interiér Volkswagen začal prodávat svůj první novodobý pick-up v roce 2011 a od té doby už dokázal o jeho schopnostech přesvědčit širokou paletu zákazníků. Amarok našel své uplatnění jako pracant, společník dobrodruhů i přepravník pro velké a aktivní rodiny. Zákazníci přitom měli v průběhu let na výběr z několika výbavových linií, přičemž ta zřejmě nejstylovější nese název Canyon. „Tak divoký a silný, jak vypadá“ Těmito slovy zahajuje Volkswagen, respektive české zastoupení divize Volkswagen Užitkové vozy, popis modelu Amarok Canyon. A nutno dodat, že popis je to celkem výstižný. Modernizovaný VW Amarok poprvé na českých silnicích. Je šestiválec trefa do černého? Amarok sice nikdy nebyl vyloženě nevýrazným modelem, konkurence však v posledních letech sází na ještě ostřejší a průbojnější design, zatímco Amarok zůstával spíše elegánem a za ostatními trochu zaostával. Edice Canyon to však šikovnou kombinací barev a doplňků vkusně napravuje. Začněme tedy od těch barev, které jsou perfektně zvoleny a Amarok díky nim vyloženě září. Karoserie je totiž lakována stylovým oranžovým lakem Honey Orange Metalic, který je kombinován s nespočtem černě lakovaných doplňků. Těmi nejvýraznějšími jsou přitom rozšířené lemy podběhů a prahové trubky, které vozu přidávají na důraznosti. Černá barva ovšem zdobí i B sloupky, kliky, boční pruhy s nápisem Canyon, střešní nosiče s příplatkovými LED světlomety a standardně i sportovní rám korby Sportbar, který byste ovšem u testovaného kousku hledali marně. Vystřídala ho totiž praktická nástavba Hardtop RoadRanger Highline. K dalším specifickým designovým prvkům se řadí i mlhové světlomety s chromovými rámečky a opomenout nemůžeme ani 17“ litá kola obutá do pneumatik s rozměrem 245/65 R17. A když už jsme nakousli podvozek, sluší se zmínit i příplatkový kryt motoru, který už na první pohled působí jako masivní kus železa. Vyzkoušeli jsme nejsilnější Volkswagen Amarok: Jak si poradil s ománskou pouští? Radost posedět Interiér Amaroku, jakožto užitkového auta, je především praktický a funkční, což se mi na něm nesmírně líbí. Ve verzi Canyon ovšem nabízí i pár estetických vylepšení, díky nimž se snaží nabídnout vyšší komfort i prémiovější vzhled. Ten by měla podtrhovat například sedadla s exkluzivním látkovým potahem v titanově šedé/hnědé barvě s černými zvýšenými boky a oranžovými švy, která ovšem v našem případě nahradila příplatková sedadla Artvelour. U testovaného kousku ovšem chyběly i bezpečnostní pásy s konturami v oranžové barvě a oranžové švy jsem nenašel ani na jinak příjemně padnoucím multifunkčním volantu. Je ovšem možné, že si tyto jinak standardní prvky nerozuměly s některými prvky příplatkové výbavy, jako byla již zmíněná sedadla nebo černá stropnice. Poslední zajímavosti v interiéru, tedy alespoň po estetické stránce, pak byly pedály z ušlechtilé oceli. Po praktické stránce jsem uvítal především multifunkční ukazatel Premium s barevným displejem v přístrojovém štítu a multimediální systém Discover Media. Ten se dá totiž na rozdíl od většiny soudobých systémů ovládat i tlačítky a kolečky po stranách, což usnadňuje nejen manipulaci například v rukavicích. Současně mu ovšem nechybí ani podpora Android Auto, díky čemuž nabídne přehršel funkcí a zábavy i na delších na cestách. Potěší praktičností Interiéru jako takovému jinak není na poměry segmentu příliš co vytknout. Většina plastů je sice tvrdých, ovšem to nemůže u původně pracovního stroje snad nikoho překvapit. Skvělá je ovšem nabídka úložných prostor a špatné to není ani s prostorem pro posádku. Přední sedadla nabízejí dostatečný komfort na delších cestách po asfaltu, zatímco v terénu posádku příjemně podrží. Navzdory vyšší světlé výšce se navíc do vozu příjemně nastupuje i menším postavám. Prostor na zadních sedadlech pak patří v této třídě k lepšímu průměru, ostatně sám za sebe jsem si při svých 183 cm sedl celkem pohodlně. Zadní sedačky, především pak opěradla, mi navíc ve srovnání s konkurencí nepřišla tak prkenná, což z Amaroku skutečně dělá celkem zajímavou volbu i pro rodinné využití. V USA se poprvé prodalo více pick-upů než osobních automobilů Zavazadlový prostor nejspíš nemá smysl u pick-upu komentovat, zvláště pak v případě Amaroku. Kdo se totiž o pick-upy zajímá, ten již nejspíš dávno ví, že se Amarok řadí k těm nejschopnějším stěhovákům. I s instalovanou ochrannou podlahou totiž nabízí délku 149 až 154 cm a mezi podběhy jsem mu naměřil lehce přes 121 cm – naložit sem europaletu tak můžete nejen na délku, ale i na šířku. Díky zvýšené hmotnosti až na 3080 kilogramů (ze standardních 2920) si tak Amarok poradí snad se vším, co byste chtěli dozadu naložit. A pokud by se něco nevešlo na korbu, pak můžete využít tažné zařízení, které má standardní nosnost až 3,5 tuny. Speciálním prvkem výbavy testovaného vozu ovšem byla i nástavba (Hardtop) Road Ranger Highline, která byla kromě vnitřního osvětlení vybavena i bočními výklopnými okny. Výška úložného prostoru se tak z prakticky neomezené smrskla na asi 100 cm. Bočnice i strop hardtopu navíc kryje čalounění, což může mít svá pro (při stěhování citlivějšího nákladu) i proti (například při naložení dřevem).

Motor, jízdní vlastnosti Sázka na jistotu Pod kapotou testovaného Amaroku byl uložen 3,0litrový vznětový šestiválec o výkonu 150 kW, což je u podobně velkého a těžkého auta sázka na jistotu. Amarok je navíc společně s Mercedesem-Benz třídy X jediným (oficiálně dováženým) pick-upem na českém trhu, který nabídne ryzí sílu šestiválcového motoru. Ovšem Mercedes si ji nechal podstatně lépe zaplatit a navíc to s třídou X na evropském trhu příliš dlouho nevydržel. Zpátky ale k pohonnému ústrojí Amaroku. Volkswagen nabízí vidlicový šestiválec ve dvou výkonnostních provedeních. Silnější jednotka nabídla výkon až 190 kW spolu s točivým momentem až 550 N.m, zatímco námi testovaná V6 disponovala maximálním výkonem 150 kW (v rozmezí 3000 až 4500 otáček) a maximální točivý moment 500 N.m již od 1250 až po 2750 otáček. Rozdílných 40 kW mi přitom nikdy nechybělo – a to jsem Amaroka skutečně nešetřil. VW Amarok V6 prošel úpravou od ABT, teď nabídne přes 300 koní Výkon motoru následně putuje na osmistupňový hydroměničový automat z dílny ZF, kterému tradičně není co vyčítat. Stálý pohon všech kol 4Motion je pak řešen přes středový diferenciál Torsen. Vozy osazené automatickou převodovkou sice nenabízejí redukční převodovku, to mi ovšem tentokrát příliš nevadilo. První rychlostní stupeň je totiž opravdu hodně pomalý a během pozvolných rozjezdů tak Amaroku chvíli trvá, než nabere rychlost. Automobilka hovoří o nastavení optimalizovaném pro rozjezdy s naloženým vlekem, tuto vlastnost ovšem využijete i při pomalejší jízdě v terénu. Pro jízdu v náročnějším terénu je navíc vůz možné dovybavit i uzávěrkou zadního diferenciálu, která v kombinaci s 500 N.m točivého momentu udělá z Amaroku malý tahač schopný překvapivých věcí. Stejné překvapení vás ovšem bude čekat i na dálnici, kde Amarok při 130 km/h (dle GPS) točí na osmý rychlostní stupeň 2400 otáček a do kabiny neproniká zbytečný hluk od motoru, podvozku ani obtékajícího vzduchu. Během jízdy s plně naloženým vlekem i korbou, kdy se maximální rychlost pohybovala do 100 km/h (kvůli omezení vleku), se navíc Amarok choval, jako by o žádné zátěži ani nevěděl. Apetit se samozřejmě odvíjí od způsobu využití, pořád je však potřeba si uvědomit, že se bavíme o tradičním pick-upu s rámovou konstrukcí, pořádným 3,0litrovým šestiválcem a stálým pohonem všech kol, jehož pohotovostní hmotnost přesahuje hranici dvou tun. Osobně jsem Amaroka příliš nešetřil a vytáhl jsem ho na výlety po dálnici, okreskách i lesních cestách. Většinu cest jsem absolvoval bez nákladu, několik desítek kilometrů ovšem Amarok zdolal naložený dřevem na korbě i v připojeném vleku. A výsledek? Na konci týdne průměrných 9,7 l/100 km, což rozhodně není marné. Volkswagen Amarok a Ford Ranger budou sourozenci Komfortní za všech okolností A špatné to není vlastně ani s komfortem. Amarok je sice postaven na tuhém žebřinovém rámu a zadní náprava je odpružena listovými pery, přesto je auto stabilní, záď neodskakuje a nerovnosti filtruje s překvapivou jistotou. Větší náklony v zatáčkách jsou daní za vyšší konstrukci, během manévrování s tímto 5,3 dlouhým drobkem jsem ovšem ocenil slušný výhled do všech stran, který navíc usnadňovala i příplatková couvací kamera. Na běžné silnici se tak Amarok v podstatě chová jako kdejaké SUV, po sjetí z asfaltu je ovšem všechny strčí do kapsy. Kromě již výše zmíněné techniky má totiž pro terénní radovánky i skvěle připravenou konstrukci, která nabídne přední nájezdový úhel 29,5°, přejezdový úhel 15,6°a zadní úhel 18°. Slušná je navíc i brodivost 500 milimetrů. Jedinou vadou na kráse tak zůstává světlá výška, která se pohybuje jen okolo 192 mm. U testovaného vozu jsou navíc omezující i prahové trubky, které se země dotknou jako první.

