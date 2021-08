VW Caddy Maxi California 2.0 TDI – Minihotel na kolech

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Když jsme na týdenní dobrodružství naložili všechny věci, říkali jsme si, že byť jde o verzi Maxi, coby bydlík na kolech je pro dva lidi velká tak akorát. Až v průběhu dovolené jsme zjistili, že je to trochu jinak a táhneme s sebou spoustu nesmyslů, na které jsme za celou dobu ani nesáhli. Teda vlastně sáhli, to když jsme je museli uhýbat při rozkládání postele… Po prvním rozložení v kempu jsem nakoukl dovnitř a říkal si, jestli ten spací prostor není přeci jen malý. Úvodní zkušenost „naživo“ mě však vyvedla z omylu, místa uvnitř je pro dva dospělé dost. Tedy alespoň takové dospělé, kteří se k sobě během noci neostýchají přimazlit.

Ještě před týdenním výletem na Slovensko jsem si jednotlivé funkce auta zkusil doma nanečisto. Zatímco přítelkyně zkoumala minikuchyňku, já zjišťoval, jak náročné bude v kempu rozložení postele. Ta je standardně složena vzadu nad kuchyňským modulem. Pro její rozložení stačí sklopit druhou řadu sedadel a přední sedačky posunout co nejvíce dopředu (opěradlo spolujezdce lze rovněž sklopit). Posléze nadzvednete vrchní část složené postele a ukotvíte ji spodními nožičkami do drážek ve druhé řadě sloupků. Snadnější je to ve dvou lidech, ale když vaše drahá polovička zrovna hledá volnou elektrickou přípojku, zvládnete to i sami.

Je to velký problém? To záleží na úhlu pohledu. Někomu mohou prostorná a komfortní „empévéčka“ chybět a nad osobní dodávkou budou jednoduše ohrnovat nos, protože je to pořád jen užitkáč. Jenže Caddy je ukázkovým příkladem populárního rčení o knize a obalu. Platformu MQB totiž sdílí s Golfem, takže se jízdně posunulo o úroveň výše. A pořád nabízí pestrou škálu variant, z nichž si vyberou i ti nejnáročnější zájemci. Já tentokrát vyzkoušel provedení s postelí a minikuchyňkou.

Motor, jízdní vlastnosti

Kde se pasou?

Jak už jsem nastínil v úvodu, pro model Caddy California jsou k dispozici motory 1.5 TSI a 2.0 TDI. Ani v jednom případě však nečekejte kdovíjakou nálož koní pod kapotou. Maximem benzinové patnáctistovky je 84 kW, dvoulitrový turbodiesel umí 75 a 90 kW. Silnější variantu lze kromě standardně dodávaného šestistupňového manuálu spojit se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, pohon všech kol je pak překvapivě spojen výhradně s manuálem. Maximálnímu výkonu sekunduje točivý moment 320 newonmetrů, což ve výsledku znamená zrychlení z klidu na stovku za necelých 12 sekund a maximální rychlost 186 km/h.

Už to avizuje, že obytná caddy nebude kdovíjakým atletem, což v praxi dokazuje potřeba prvního rychlého připojení na dálnici. Dvěma lidmi a nespočtem zavazadel zatížené auto se s plynovým pedálem u podlahy snaží prát, co to jde, koníků pod kapotou je však zoufale málo. Především takováto verze, která nebude křižovat republiku prázdná, by silnější motor potřebovala jako sůl. Uvidíme, třeba se paleta agregátů ještě rozroste, zatím však (vyjma příjezdu plug-in hybridu) takové informace nemáme.

VW Caddy Maxi California 2.0 TDI

Svým charakterem je motor dieselem se vším všudy. Za studena je jeho chod poněkud hrubší a zvedání se z nízkých otáček mu není úplně po chuti. V nejnižších patrech otáčkoměru lehce duní, kolem 2000 ot/min se však nadechuje k životu a pomyslné maximum předvádí do zhruba čtyř a půl tisíc. Nemá smysl jej točit zas o tolik výše, kromě hlučnějšího projevu a vyšší spotřeby stejně nic navíc nevyždímáte. To samé si myslí i dvouspojka, která k červeným číslům na přístrojovém štítu míří jen v momentě, kdy drtíte plynový pedál opravdu až u podlahy. Pokud o něj jen tak jemně brnkáte, řadí, co nejdříve to jde. Při ustálené rychlosti 130 km/h točí motor 2100 otáček a je vcelku kultivovaným společníkem.

Když jsem zmínil ten apetit, naše 1700 kilometrů dlouhé putování Českem a Slovenskem si řeklo o 6,3 l/100 km. Znovu připomínám, že auto jelo dost naložené, svižnějším tempem a zhruba 70 % cesty tvořily dálniční přesuny. Mimo dálnice se však dostanete i na nižší hodnoty. Kolega David Bureš testoval shodný agregát v „neobytné“ caddyně a hlásil spotřebu při městském a příměstském popojíždění kolem pěti litrů.

Pohodový parťák

Přezbrojení na architekturu MQB znamená, že si Caddy co do jízdních vlastností značně polepšila. Nemůžete čekat, že bude jezdit podobně jako Golf, tady co do komfortu i odhlučnění pořád trošku ztrácí, ve srovnání s předchůdcem (a jinými užitkáči podobného ražení, které jsem měl možnost vyzkoušet) je však citelně lepší.

Podvozek páté generace je pro všechny motorizace (včetně čtyřkolek) stejný – vpředu konstrukce McPherson a řízení se strmějším převodem, vzadu zcela nově vyvinutá tuhá náprava s podélnými rameny a panhardskou tyčí. Dosavadní listové pružiny pak byly nahrazeny pružinami vinutými. Výsledkem je pohodová jízda, při které obouvané sedmnáctky zdárně tlumí většinu nerovností. Až na těch velkých se tu a tam ozve tupá rána. „Hopsavé“ tendence jsem u vozu vypozoroval jen první den po vyzvednutí, když jsem si jej ještě bez nákladu vezl domů. Zatížené auto však působilo jistě a čitelně. Jen na dálnici už vyšší stavbu karoserie doprovázel aerodynamický svist, avšak pořád v únosných mezích.

VW Caddy Maxi California 2.0 TDI

Kolik za kempy?

Během týdenního putování u našich sousedů (kde je mimochodem zakázáno spaní v autě mimo vyznačená místa) jsme vystřídali dva kempy. Ve Slunečných skalách kousek od Žiliny chtěli za náš malý obytňák a dvě osoby devět euro za noc, dalších pět stála elektrická přípojka. Kuchyň i sprchy jsme mohli využívat dle libosti a na konci pobytu odjet klidně až po obědě (čemuž hodně pomohl i fakt, že jsme tu pobývali o všedních dnech, kdy vytíženost není taková). Krásné prostředí lemované řekou a slunečními paprsky rozzářenými skalami s milou obsluhou můžu vřele doporučit.

Následoval přesun do Autocampingu Tatranská Štrba jen osm kilometrů pod Štrbským plesem. Tady už si za stejné složení účtovali 15 euro za noc bez přípojky (další čtyři eura), tři minuty pod sprchou stály půl eura (aktivace prostřednictvím žetonů zakoupených na recepci) a kemp jsme poslední den museli opustit do 12:00, v opačném případě hrozila sankce jedno euro za každou započatou hodinu.