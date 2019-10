Na elektřinu jezdil už Golf první a druhé generace, pak z vývoje sešlo. Připomeňte si auta, která předběhla dobu

Kolem modelu Volkswagen ID.3 je v posledních měsících velké haló. Sama značka označuje vůz za malou elektrifikovanou revoluci, díky níž vstoupí do moderní elektrické éry. Podle toho vypadal i stánek společnosti na autosalonu ve Frankfurtu, žádnému jinému vozu (včetně těch s konvenčním motorem) tu nebyla věnována taková pozornost. Také co do počtu kusů bylo ID.3 na ploše výstaviště suverénně nejpočetnější.

Horká novinka ale rozhodně není prvním elektrickým kompaktem v historii značky. A nenarážíme tím na e-Golf, čistě elektrickou variantu populárního modelu, která s příjezdem nové generace skončí, protože bude nahrazena právě vozem ID.3. Experimentování VW s elektrickými hatchbacky se datuje až do sedmdesátých let, kdy všechno odstartovalo několika úvodními prototypy.

VW Golf I Electric (1977): Jednou bude pro masy!

Psal se rok 1975, kdy se automobilka Volkswagen spojila s firmou RWE a společně založily podnik Gesellschaft für elektrischen Straßenverkehr (GES) se sídlem v německém Düsseldorfu. Hlavním cílem byl vývoj elektromobilu, jenž by byl vhodný pro sériovou produkci.

První hmatatelný výsledek kooperace se objevil o dva roky později. Světlo světa tehdy spatřil elektrický Golf první generace, který se vzhledově nijak nelišil od konvenčního hatchbacku. V letech 1976-1981 vzniklo asi 20 exemplářů. Většina se objevovala na nejrůznějších akcích a výstavách, dnes jsou ceněným zbožím mezi sběrateli. Pokud byste jej chtěli vidět naživo, jeden kousek najdete ve wolfsburgském muzeu, druhý v centru VW v Drážďanech.

Každý jeden kus byl vybaven stejnou technikou. Golf I Electric poháněl stejnosměrný elektromotor o výkonu 15 kW, jenž vážil nějakých 80 kilogramů. Pároval se s klasickou čtyřstupňovou manuální převodovkou s upraveným trvalým převodem. Energie se ukládala do sady skládající se ze šestnácti baterií o celkové kapacitě 13,4 kWh. Akumulátory byly rozmístěny pod zadními sedačkami a podlahou zavazadlového prostoru.

Data o maximální rychlosti se rozchází. Zatímco někde se píše 80 km/h, Volkswagen u vystavovaného exempláře ve Wolfsburgu uvádí tempo až 100 km/h. S výše popsanou technikou disponoval elektrický Golf dojezdem okolo 50 kilometrů na jedno nabití.

VW Golf II citySTROMer (1983): Měl i digitální budíky

Jak už jsme si řekli, z první generace elektrického Golfu se žádná masová záležitost nestala. Volkswagen to ale nevzdal a štěstí zkoušel i s druhou generací, opět ve spolupráci se společností RWE. A aby celé tohle snažení mělo nějakou štábní kulturu, vzniklo roku 1983 pod křídly společnosti zcela nové odvětví Volkswagen citySTROMer.

Dvojkový Golf s olověnými baterkami v útrobách se objevil o rok později. Stejnosměrný elektromotor měl tentokrát výkon 18,5 kW a opět se pároval se čtyřstupňovým či pětistupňovým manuálem s upraveným trvalým převodem. Elektromobil, který po vzoru předchůdce vypadal jako každé normální auto, uměl pelášit rychlostí až 100 km/h a na jedno nabití urazil zhruba 50 kilometrů.

Také tady byste sadu akumulátorů našli pod zadními sedačkami a víkem zavazadelníku. Když se zaměříte na záď elektrické „dvojky“, můžete si pod nárazníkem všimnout jakéhosi rozšíření. Právě to je box s bateriemi, jejichž kapacita byla shodná s první generací, ale řešena pokrokovou technologií gelovým elektrolytem. Systém řízení trakce a regulátor byly umístěny ve společném boxu pod přední kapotou. Technologie se vyráběla ve spolupráci s firmou ABB, která vsadila na osvědčené IGBT tranzistory.

Elektrický Golf II. generace dostal dva zajímavé prvky, které rozhodně stojí za zmínku. Ten první byste našli na všech vyrobených kusech. Přední maska s kulatými světlomety byla výklopná a mohli jste sem uložit dobíjecí kabel. Podrobněji se na řešení můžete podívat v níže přiloženém starším videu, ve kterém se Němci elektrickým prototypem svezli.

Druhá nevšednost už byla podstatně vzácnější. Roku 1985 vzniklo několik exemplářů s digitálním přístrojovým štítem. Řešení známé pod názvem Digifiz se v elektrickém Golfu objevilo vůbec poprvé, až později zamířilo v lehce upravené podobě do konvenčně poháněných variant oblíbeného modelu. Dodnes jsou digitální budíky dvojkového Golfu nesmírnou vzácností a u nás se shánějí jen velmi těžce. Když se podíváte na zahraniční servery, nedivte se, že si prodávající řekne klidně o několik desítek tisíc korun.

Data o vyrobených kusech nejsou úplně přesná, je ale všeobecně známo, že dvojek vzniklo podstatně více než elektrických exemplářů první generace. Hovoří se zhruba o 100 kusech, není ale jasné, kolik z nich přežilo až do dnešních dní. Několik se jich nachází v německých sbírkách, jeden je součástí depozitáře Volkswagenu ve Wolfsburgu. Ještě dodejme, že citySTROMer šlo v roce 1984 objednat, stál 45.000 německých marek.

Rok od uvedení dvojkového Golfu na elektřinu vznikl v divizi citySTROMer další projekt: elektromobil Volkswagen Jetta citySTROMer. Jetta se co do techniky příliš nelišila od Golfu, což platilo i pro elektrický pohon. V roce 1987 však vzniklo několik exemplářů v raritním provedení se silnějším elektromotorem o výkonu 28 kW a akumulátory na bázi sodík-síra. Výhodou byla delší životnost a větší kapacita (dojezd údajně dosahoval až 250 km), negativem ale vysoká provozní teplota okolo 300 stupňů Celsia, jakož i nákladnější pořízení takových baterek. Nenechte se zmást víčkem pro hrdlo palivové nádrže, Jetta jej skutečně měla. Do nádoby se vešlo pět litrů nafty určené pro topení.

Sága divize citySTROMer pokračovala v devadesátých letech. Tehdy vznikl elektrický Golf třetí generace, který už měl konečně být tím elektromobilem pro masy. Volkswagen ale nakonec svou strategii zcela přehodnotil a v průběhu roku 1997 rozhodl, že výroba těchto elektromobilů bude zastavena. Není bez zajímavosti, že Volkswagen měl k sériovým elektromobilům slušně našlápnuto už tehdy, a nyní se po více než dvaceti letech k bateriovým vozům s velkou pompou vrací. Trojkového provedení nakonec vzniklo asi 300 kusů, několik z nich lze dodnes potkat v tuzemsku na českých značkách, byť se tehdy přihlášení neobešlo bez porodních bolestí. To je ale zase jiný příběh, o kterém si více povíme v dalších článcích.