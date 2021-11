Výbava okruhového jezdce: Kolik stojí bezpečnost? U profíků jde o statisíce

Automobilový i motocyklový sport byl, je a bude nebezpečný. Různá opatření, která jsou zaváděna a také vyžadována od jezdců, představují mnohdy úspěšnou snahu, jak rizika eliminovat.

Potvrzení FIA je základ

Všechno, co si jezdec oblékne, obuje nebo nasadí, podléhá schválení Mezinárodní automobilové federace (FIA). Cokoliv, co má na sobě nebo ho obklopuje, musí být označeno značkou a certifikátem FIA. „Před každým závodem musíme při administrativní přejímce předložit licenci a také veškeré vybavení včetně rezervního, které jsme si přivezli,“ říká úspěšný český automobilový jezdec Josef Král a dodává: „Při vytrvalostních závodech běžně přijde komisař a znovu zkontroluje, co máme na sobě. Občas mívá někdo z pilotů tendence vypomoci si při dlouhém závodě něčím, co je pro tělo pohodlnější, ačkoliv to není schválené.“

Klíčové pro zachování bezpečnosti závodníka jsou na jeho těle dvě místa. Jednak rukavice, které sice přesahují přes kombinézu, ale v průběhu jízdy se ohrnují a vzniká prostor k možnému přístupu ohně. Stejná situace je v případě kotníků v místě, kde končí kombinéza u bot. „Popáleniny Romaina Grosjeana z ohnivé nehody F1 v Bahrajnu 2020 jsou toho důkazem. Zachránil si život, ale zranění utrpěl právě v těchto dvou místech těla,“ říká Josef Král. Podle jeho slov vydrží vybavení rok, maximálně patnáct měsíců. Pak už je potřeba nové. Použité lze uplatnit při testování.

Závody, ve kterých startuje Josef Král, dodržují nejvyšší standardy bezpečnosti, srovnatelné s formulí 1. Veškeré oblečení a vybavení je navíc dělané na zakázku, takže se ceny dramaticky liší od toho, co najdete v katalozích firem. Pokud mladý jezdec začíná, je schopen si v běžné konfekci pořídit kompletní výbavu za cenu kolem 50.000 korun.

Svět motorů 45/2021

Přilba, sluchátka a HANS

Současné přilby, které mají hodně zúžený průzor, jsou nejvyšší specifikace bezpečnosti. Mohou se používat v závodech F1, F2, F3 a všech typech závodů kategorie GT včetně seriálu Le Mans a DTM. Povinností jsou uzavřené helmy, aby existovala ochrana proti ohni. Základním prvkem přilby musí být schopnost, že do celé své konstrukce dokáže rozložit jakýkoliv náraz tak, aby ho pilot co nejméně cítil.

Vnitřek přilby je vyplněný hmotou, která je podobná polystyrénu a dotvaruje se podle rysů konkrétního jezdce. Málo viditelnou, ale extrémně důležitou součástí výbavy jsou sluchátka. Každý pilot je má zpracována na míru a je do nich umístěn reproduktor. „Lékař říká, že mám hodně malé uši a dostat do odlitku reproduktor je složité,“ říká Král. „HANS je jedním z nejlepších bezpečnostních prvků v historii. Ramenní opěrky jsou nyní lépe vypolštářované a už tolik netlačí na prsní svaly.“

Rukavice

„Rukavice jsou ušity tak, že se přizpůsobí lehkým ohnutím, aby padly na volant. Důležité také je, aby měl jezdec správnou odezvu od volantu a neztrácel cit,“ vysvětluje Král. Novinkou rukavic je sběr biometrických dat, což se zatím používá pouze ve formuli 1 od roku 2019. V oblasti dlaně nebo ukazováčku je v látce zašitý malý senzor o velikosti tří milimetrů, který měří pulz, hladinu kyslíku v krvi a intenzitu pohybů jezdce. Snímač má v sobě baterii a je schopen vyslat signál s údaji přes bluetooth.

Kombinéza

Skládá se ze čtyř vrstev, přičemž poslední tvoří vnější zabarvení kombinézy včetně log sponzorů. Jsou prošité, takže i v teplém počasí skvěle větrají a poskytují závodníkům určitý komfort. Zajímavostí jsou takzvané nárameníky na obou ramenech. „To je nesmírně důležitý bezpečnostní prvek. Právě za tyto nárameníky vás mohou vytáhnout z auta, pokud v něm zůstane jezdec zaklíněný. Na každé kombinéze jsou plochy suchých zipů, kam si můžete nalepit a později sundat loga sponzorů, pokud je to potřeba,“ vysvětluje Král.

Přehled cen

Uvedené částky jsou vyjádřeny v korunách ve chvíli, kdy je pilot připraven k jízdě ve voze kategorie GT včetně Le Mans. Započítány nejsou sumy za rezervní vybavení. V závorce je uveden počet kusů (sad) na vytrvalostní závod na 12 až 24 hodin. Součet ceny se blíží 1,1 milionu korun.

Vybavení Cena [Kč] (počet sad) Přilba 120 000 (2) Kombinéza 120 000 (3) Boty 80 000 (2) HANS 45 000 (2) Sluchátka 30 000 (3) Rukavice 5 000 (3) Prádlo 30 000 (4)

Prádlo

„Spodní prádlo je nutné po použití samozřejmě vyprat. Poté ještě musíte použít k vyprání mentolový gel a nechat ho zaschnout. Do spodního prádla se vsákne. Když ho obléknete a začnete se potit, úžasně chladí. Nesmíte si ho však dát do ochranné kukly. Jestliže se rozpustí, děsně štípe do očí,“ říká Král. Všechna loga jsou vytištěna a nikdo jiný než výrobce je nesmí na prádlo umisťovat. Samostatnou kapitolu představují ponožky, které jsou na chodidle zjemněny a při vytrvalostním závodě poskytují komfort zejména tehdy, když pilot dupe na brzdu.

Boty

Špičkové závodnické boty jsou ušité z jemné klokaní kůže. „Díky tomu cítíte nohu jak v bačkůrkách a současně se těžko ohýbá v podrážce, takže ji máte pořád stabilní,“ říká Král. Ohromně důležité jsou na závodních botách karbonové pásky v podrážce. Zpevňuje to chodidlo například v momentu, kdy jezdec šlápne na pedál ne zcela přesně, ale podrážka nohu udrží na pedálu a pilot dokáže zastavit.