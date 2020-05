Výběr levných ojetých vozů je nekonečný, každý den se nabídka rozšiřuje. Začínající řidiči by se mohli inspirovat volbou vlastního automobilu z deseti konkrétních tipů od zkušených odborníků s léty praxe.

Předcházejícím krokem pomalého otrkání je jeden důležitý milník života za volantem, a sice výběr takového modelu, aby splňoval nároky začátečníka. V úvahu připadá spolehlivé menší a lehce ovladatelné auto jednoduché na obsluhu. Do prvních kilometrů se hodí levný provoz, respektive dostupný servis v případě městských strkanic na přeplněných parkovištích. Deset takových zkusil vybrat tým německých profesionálů z Auto Bildu.

1. Toyota Yaris

Levná a spolehlivá Toyota perfektně uvádí styl, kterým se chtěli hodnotitelé Auto Bildu ubírat. Zvolený kompaktní Yaris druhé generace (XP90) vyráběný do roku 2011 dobře naučí základy řízení. Německou STK zvládají na výbornou i desetileté kusy navzdory kupní ceně ojetiny od dvou tisíc eur (52 tisíc Kč).

2. Opel Agila

Agila nabízí uvnitř neočekávaně místa, samozřejmě v poměru ke kupní ceně a obsazenému segmentu. Letité zkušenosti motoristů hovoří o bezproblémovém vlastnictví doprovázeném výměnou spotřebního materiálu. Doporučuje se vybírat mladší vzorky, což se projeví na potřebě utratit minimálně stejnou sumu jako za společensky uznávanější Yaris.

3. Peugeot 107

Tuzemský výplod sjížděl z montážních linek v Kolíně, pro vlastence možná rozhodující faktor nákupu. Z hlediska stárnutí je nejrizikovější brzdový systém, konkrétně ohoblované kotouče, zbylé části zdánlivě papírové konstrukce statisticky drží. Těžko váhat s našetřeným obnosem 1200 eur (31 tisíc Kč) a nulovými zkušenostmi.

4. Smart Fortwo

Smart straší délkou 2,7 metru, ale obavy z nárazu do čehokoliv by měly rozvířit zprávy o schopné bezpečnostní konstrukci. Druhá generace (451) vykazuje nadprůměrnou výdrž brzd a řízení. Bohužel se může objevit ztráta oleje nebo koroze výfuku. Z určeného rozpočtu snadno zbude ještě půlka.

5. Seat Mii

Španělské želízko v ohni levných ojetin bylo k mání se třemi či pěti dveřmi. Rozměrově nijak nevyniká, hlavní devízou Mii je spolehlivost a životnost brzdové soustavy nad srovnatelným průměrem. Chybí výraznější nedostatky vyplacené vyšší pořizovací sumou zhruba 3700 eur (96 tisíc Kč).

6. Kia Picanto

Korejský měšťan by potěšil tvůrce i zájemce, kdyby příště neunikal olej, brzdila ruční brzda a světla by měla také fungovat přesvědčivěji. Na druhou stranu jsou to jediné známé chyby levného Picanta za cenu od 3500 eur (91 tisíc Kč).

7. Škoda Citigo

Stanice technické kontroly německých úřadů nejsou problémem pro Škodu Citigo. Pracovníci většinou zaznamenali jen výfukové nedostatky, které v krajních případech mohou způsobit opakování povinné prohlídky. Pravidelně servisovaný vůz nic takového nezná, proto patří do výběru top 10. Vlivem oblíbené značky se autobazary nezdráhají říct o 3400 eur (88 tisíc Kč).

8. Volkswagen up!

Do přiškrceného rozpočtu se vměstná i třetí sourozenec miniaturních modelů koncernu. Volkswagen up! potrápí opět výfukovým systémem, jinak jsou všechny předpoklady sloužit stejné jako u Škody Citigo. Hierarchicky výše postavený up! polkne se prodává za podobné peníze jako miniškodovka (zhruba od 3200 eur, tedy 83 tisíc Kč), jistota je přidat a vybrat dražší i zachovalejší kus.

9. Mazda 2

Evidence nečekaných výdajů vyšvihla Mazdu 2 vysoko do pozice velmi spolehlivého stroje. Třetí generace (DE) se štěstím vyjde na všechny naspořené výplaty začínajícího motoristy, na oplátku existuje velká pravděpodobnost, že kromě zavěšení nápravy a kloubů řízení bude vše ostatní fungovat dlouho bez nároků na investice.

10. Ford Fiesta

Fiesta zásobuje méně náročné řidiče od roku 1976. Šestou generaci můžeme s klidným svědomím doporučit, protože jsou zaručeny dobré jízdní vlastnosti a minimum poruch. Závady se vyskytují pod průměrnou četností, pokud si nezkušený kupec nechá poradit a sáhne po pravidelně udržovaném voze, v takovém případě není překvapením cifra 3500 eur (91 tisíc Kč).