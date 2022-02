Vyhlížená Dacia Jogger je v Česku. Renault na akci prezentoval své plány

Čeští zástupci skupiny Renault, na našem trhu reprezentované značkami Renault a Dacia, se na nedávné prezentaci k bilanci uplynulého roku pochlubili několika zajímavými čísly. Za zmínku stojí například celkové prodeje skupiny Renault za minulý rok, které se celosvětově vyšplhaly na 2.696.401 vozů.

Pokud se zaměříme pouze na Evropu, pak se značka Renault chlubí posílením pozice v segmentu elektrifikovaných vozů, značených E-Tech. Pod touto zkratkou se přitom ukrývají elektromobily i hybridy, které v minulém roce tvořily až 30 % prodaných osobních vozů v Evropě (oproti 17 % za rok 2020).

V domovské Francii je Renault jedničkou na trhu elektrifikovaných vozů, v Evropě však drží až třetí příčku. S tím mu pomáhá nejen elektromobil Renault Zoe, který si drží pozici druhého nejprodávanějšího evropského elektromobilu, ale také nový Renault Arkana, který se prý z 56 % prodává ve verzích E-Tech. Renault ovšem válí i na trhu elektrických lehkých užitkových vozidel, kde drží 25% podíl.

Značka Dacia si drží na evropském trhu třetí příčku v prodeji vozidel fyzickým zákazníkům, konkrétně model Sandero by však měl být dokonce nejprodávanější osobním vozem fyzickým zákazníkům, zatímco Duster by měl být jedničkou v prodeji SUV fyzickým zákazníkům. Špatně si prý ale nevede ani Dacia Spring, která s počtem přes 50.000 objednávek míří vysoko na trhu elektromobilů.

Dobře si vedla také značka Alpine, která zvýšila prodeje o 74 % (celkem 2.659 kusů). Značka navíc realizovala přes polovinu prodejů mimo Francii, čemuž jistě pomohlo i otvírání nových poboček. Během konference jsme se navíc dozvěděli, že nejpozději v roce 2023 vstoupí značka Alpine – která nyní řeší sportovní vozy za celý Renault - také na český trh. Máme se tak na co těšit.

To by ale mělo platit i pro návštěvu dealerství značek Renault i Dacia, která by měla začít více používat novou vizuální identitu s novými logy. Po stránce modelové nabídky se můžeme v únor těšit na modernizovaný Renault Trafic, zatímco květen by měl přinést čistě elektrický Renault Mégane E-Tech a Renault Kangoo Van E-Tech.

Někdy v průběhu roku se očekává osobní Kangoo, na podzim 2022 se pak konečně dočkáme Renaultu Austral, nástupce modelu Kadjar, který už nenabídne vznětové motory. Ty by měly u současných modelů zůstat v nabídce, u těch nových už se ale zřejmě objevovat nebudou. Po stránce elektrických novinek se pak letos dočkáme ještě užitkové verze Dacie Spring.

Setkání na domácí půdě

Kromě bilance minulého roku a prezentace plánů na rok následující nám ale české zastoupení Renault Group přistavilo také novou Dacii Jogger, kterou jsme si mohli v rychlosti prohlédnout. První dojmy už sice přinesl kolega Standa Kolman, který se s Dacií Jogger potkal na autosalonu v Mnichově, přesto si také nemohu odpustit pár slov.

Podobně jako Standu mě totiž velmi mile překvapil prostor ve třetí řadě sedadel, která plní příslib automobilky o dostatku prostoru i pro dospělého člověka. Se svými 183 centimetry na výšku a rozvalitou postavou jsem se dozadu vcelku pohodlně posadil. A ačkoliv jsem se koleny lehce opíral o opěradlo v druhé řadě, nad hlavou jsem měl stále rezervu. Za zmínku přitom stojí vcelku příjemné nastupování i vystupování, možnost vyklopit si zadní okénko, posvítit si připraveným světlem nebo možnost využít 12V zásuvku.

Ovšem zatímco třetí řada byla překvapivě prostorná, ve druhé řadě to s prostorem zas tak slavné není. Tři dospělí se za sebe sice poskládají, řidič by se ale neměl příliš rozvalovat. Navíc ani zavazadelník není v sedmimístné konfiguraci nijak extra prostorný – nabídne totiž cca 160 litrů. Nešťastná je pak za mě i absence odkládacího prostoru na roletku zavazadelníku, kterou při sedmimístné konfiguraci můžete leda trochu krkolomně uložit úhlopříčně za třetí sedadla.

Samotné sklápění a vyjímání sedadel ve třetí řadě je ale poměrně snadné. Každé sedadlo váží cca 10 kilogramů a manipulace s ním je poměrně jednoduchá. Sedadla v druhé řadě jsou nedemontovatelná, díky možnosti odklápění včetně sedáku (čímž vznikne prostor o objemu až 2m3) ale nevidím moc důvodů, proč je chtít dát pryč. Třetí řada sedadel navíc není překážkou ani pro systém pohonu na LPG, se kterým by měl Jogger zvládnout na jedno natankování přes 1.000 km.

Zajímavostí na závěr je pak skutečnost, že si novou Dacii Jogger objednalo již okolo 700 zákazníků z Česka – aniž by si nový vůz mohli u dealerů vyzkoušet. Zájem je tak skutečně velký a vlastně se ani není příliš čemu divit. Dacia Jogger totiž prozatím velmi schopně naplňuje předsevzetí značky nabízet nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty.