Škoda Superb Combi iV – Se šňůrou a nádrží poprvé

Vrátím se ještě k pracovišti řidiče, konkrétně k multimediálnímu systému. Náš kousek byl vybaven verzí Columbus s 9,2“ obrazovkou a navigačním systémem za příplatek 33.900 Kč. Součástí je i bezdrátové dobíjení telefonu, podpora Apple CarPlay či digitální příjem rádia. Moderní prostředí podtrhuje ještě virtuální kokpit za 8900 Kč, který je sice digitální, ale kromě jiných nabízí i standardní zobrazení kulatých budíků, což se nám líbí. Samotný Columbus už ale tolik nepotěšil, při startu hodně dlouho trvá, než se vzpamatuje. S přimhouřeným okem by se to dalo odpustit u verze s klasickým pohonem, ale ne tam, kde přes obrazovku nastavujete veškeré důležité funkce včetně samotného využití hybridního pohonu a uložené energie.

Ani uvnitř revoluci nečekejte. Pracoviště řidiče je dobře známé – materiály obstojné, ergonomie slušná, prostornost a praktičnost vynikající. Sedačky Superbu jsou opravdu velké. Nedají posádce takovou oporu, zase se ale do nich napasuje kdokoliv. Ani zadní lavice není za trest, sedí se tu pohodlně a vzhledem k nekonečnému prostoru před nohami bych si tu nestěžoval ani na dlouhé autosalonové výpravě do Ženevy. Obzvlášť ne s příplatkovým balíčkem Rear, jehož součástí je třízónová automatická klimatizace a hlavně vyhřívání zadních sedadel.

Motor, jízdní vlastnosti

Technika passatu

Technika přesně kopíruje možnosti koncernového sourozence Volkswagen Passat GTE. Základem první produkční plug-in hybridní Škodovky je tudíž dobře známá přeplňovaná čtrnáctistovka TSI o výkonu 115 kW od pěti do šesti tisíc otáček a 250 newtonmetrech točivého momentu v pásmu od 1550 do 3000 ot/min. Spalovací motor spolupracuje s třífázovým synchronním elektromotorem (85 kW, 330 Nm) s permanentními magnety. Ten je integrován přímo v šestistupňové samočinné převodovce DSG a od spalovacího motoru je oddělen spojkou. Ty jsou tady tři: souosé, mokré, vícelamelové a elektrohydraulicky ovládané. Jak už jsme si mnohokrát řekli, čísla výkonu nejde jednoduše sčítat, proto Škodovka uvádí systémový výkon 160 kW a točivý moment 400 newtonmetrů.

Akumulátory jsou lithium-iontové, mají kapacitu 13 kWh, využitelných je však „jen“ 10,3 kWh. Zbylá kapacita je jakousi zálohou pro ochranu baterek, aby jejich původní kapacita vydržela co možná nejdéle. Samotný akumulátor váží 135 kilogramů a umístěný je pod zadními sedadly. Za trakční baterií nad zadní nápravou se nachází palivová nádrž. Pojme 50 litrů paliva, tedy o 16 l méně než v případě konvenční verze.

S blízkým umístěním baterie a nádrže mj. souvisí fakt, že Superb iV nedostává rychlonabíjení, které by mohlo způsobit přehřívání a potenciální trable. Zároveň by to příliš nekorespondovalo s filosofií plug-in hybridů, které jsou prezentovány jako auta dobíjená přes noc, případě přes den v práci. Vystačit si tak musíme s nabíjecím výkonem 3,6 kW, takže se baterie z wallboxu naplní za zhruba tři a půl hodiny. Z klasické domácí zásuvky uvádí Škodovka pět hodin. Mně to z absolutního vybití na 98 % trvalo asi o půl hodinky déle.

Je to alchymie

Ještě než jsem se pustil do testu spotřeby, zkusil jsem čistě elektrický dojezd. Navolíte-li místo hybridního (standard) plně elektrický režim, můžete bez kapky benzinu svištět až 140 km/h. Tabulky hovoří o nějakých 63 kilometrech dle WLTP, ale co realita? Superb iV je naučený startovat a rozjíždět se vždy v čistě elektrickém režimu. Abyste jej udrželi, musíte ho navolit tlačítky na středové konzole. Dáváme tedy spalovacímu agregátu odpočinout a vyrážíme na cestu. Pravda, vynecháváme dálnice, ale veškeré spotřebiče používáme jako jindy – sedačky vyhřívají, topení topí… Při dodržování povolených rychlostí nebyl ani jednou problém dostat se přes 40 kilometrů, nejvíce jsme zvládli 48 km. Záleží však nejen na profilu trasy, ale i aktuálním provozu. Kdybychom se snažili ještě trochu víc, hodnota lehce nad padesáti kilometry by určitě byla reálná.

Pro nějaký vypovídající test spotřeby jsem si vybral cestu do práce – 20 kilometrů okresky, 66 km dálnice a dalších 20 kilometrů po Praze. Můžete namítnout, že v případě elektrifikovaného auta je té dálnice nějak moc. V případě malého elektromobilu bych souhlasil, Superb ale určitě není vůz, který se bude pohybovat výhradně v centru a příměstských oblastech, svou velikostí i charakteristikou by měl být na dálnici jako doma.

Nejprve jsem vyrazil s plně dobitými akumulátory a znovu si dopřával veškerý komfort vozu. Je sice únor, ale v době testování se teploty zpravidla pohybovaly kolem sedmi stupňů, což pro elektrifikované vozy pořád nejsou nejideálnější podmínky, s teplotami pod nulou by se jim ale bojovalo podstatně hůř. Dodržoval jsem rychlostní limity, na dálnici se jen párkrát dostal k tachometrovým 140 km/h. Výsledkem byl apetit rovných pět litrů paliva a 7,8 kWh elektřiny, přičemž podle palubního počítadla zbývalo v bateriích ještě nějakých sedm procent.

Den druhý, velmi podobné podmínky, ta samá trasa, ale vybité akumulátory. V tu chvíli Superb iV pracuje jako klasický hybrid. Každé přibrzdění nabíjí energii do baterie, občas něco málo pošle i spalovací motor. Se získanou energií pak elektromotor pracuje a pohonnému ústrojí vypomáhá. Snažil jsem se jet obdobným tempem a spotřeba se nakonec ustálila na 6,8 litrech.

Nelekejte se. Plug-in hybridní Škodovka může klidně jezdit za tu pohádkově nízkou spotřebu, kterou uvádějí tabulky. Při popojíždění po městě jsem se v hybridním režimu zpravidla dostával na hodnoty kolem 2,5 litru. Hodně moc záleží, kolik denně najezdíte a zdali máte možnost nabíjet každý den. Když energii z baterií vyčerpáte, spotřeba chtě nechtě poletí raketově nahoru.

Ale pozor, Superb iV může klidně jezdit i za 11 litrů, aniž byste vjeli na dálnici. Jak? Hned vám to vysvětlím. Nahoře jsem vám popsal dva způsoby, jak lze akumulátory v tomto plug-in hybridu dobíjet. Ve skutečnosti jsou ale tři. Tím posledním je dobíjení samotnou jízdou, kdy se do baterií ukládá veškerá získaná energie, ale pohon s ní posléze nijak nenakládá. Pro takovýto jízdní režim není v Superbu samostatné tlačítko, musíte si jej navolit ručně. Stačí v multimediálním systému zaškrtnout hybridní režim, odškrtnout políčko Auto a na baterii posunout bílé vyznačení úplně nahoru. V takovém případě ukládá Superb iV energii „na potom“. Je jen na vás, jestli chcete získat jen 50, nebo rovnou 100 %, to si nastavíte zmiňovaným zvýrazněním. Ale pozor, takto si to musíte nastavit po každém nastartování.

Tímto způsobem nejrychleji dobíjíte ve městě a na okreskách. O rozjezdy se stará spalovací motor a energie získaná brzděním putuje do baterií. Jezdil jsem takto něco přes hodinu, ujel rovných 60 kilometrů a baterie doplnil z nuly na 77 %. Jediným negativem je logicky vyšší spotřeba, v mém případě ukazovalo palubní počítadlo po této jízdě 10,8 litru. Ani příliš nedoporučují dobíjet takto baterie až do plna. Od 90 % nahoru už se autu tolik rekuperovat nechce a jednotlivá procenta přibývají pomaličku.

Pašák se specifiky

Jak už jsem psal, Superb iV se startuje a rozjíždí výhradně na elektřinu. Zvyknout si chtě nechtě musíte na ko(s)mické zvuky v rychlostech do 30 km/h, které vyžaduje legislativa kvůli bezpečnosti. Na jednu stranu to chápu, na druhou to zamrzí, protože plug-in hybridní Škodovky (a vlastně všechny další elektrifikované vozy) tak přijdou o jednu ze svých zásadních výhod – tichou a ničím nerušenou jízdu.

Spalovací motor se následně připojuje nenápadně. Když tomu v hybridním režimu nevěnujete úplnou pozornost, nebo nesledujete dění v útrobách na multimediálním systému, vlastně ani nevíte, která část pohonného ústrojí je zrovna zapojena. Nejvyšší výkon 160 kW vypadá slibně, ale myslete na to, že je k dispozici jen ve sportovním režimu, nebo při sešlápnutí plynového pedálu až do kickdownu. V takovém případě má Superb odpich vcelku slušný. Není nikterak opojný, ale předjíždění se ani v kopcích bát nemusíte.

Přesto jsou tu nějaká specifika, na která si řidič musí zvyknout. Tím prvním jsou vcelku znatelné tendence k přetáčivosti. Nepřekvapí to, vzhledem k lehkému motoru vpředu a trakční baterii s palivovou nádrží vzadu. Není to sice nějak drastické, na prvních kilometrech v autě, kde jsme si za ty roky zvykli na absolutní neutrálnost, to ale může překvapit. Vzhledem k rozložení komponentů ale překvapí, že Superb ani při rozjezdu pod plným plynem neprotáčí přední kola. Stalo se tak jedině na oslizlé vozovce s lehce zatočenými koly.

V průběhu týdne jsem si oblíbil jízdu v režimu B, tedy v tom, který ke zpomalování maximálně využívá rekuperaci a vy tak drtivou většinu situací v provozu dokážete vyřešit jen plynovým pedálem. Také tohle vyžaduje cvik – pouštět plyn před obcí až o něco později, protože se tady neplachtí, a tak podobně. Přesto bych doporučil na dlouhých cestách jednou za čas brzdy použít. Když jsem takhle absolvoval několik desítek kilometrů a pak chtěl zastavit pomocí klasických brzd, skoro to vypadalo, že se jim nechce. Všechno je to ale o zvyku a přizpůsobivosti, se kterou v případě plug-in hybridu zkrátka musíte počítat.

Na okreskách a dálnici se hybrid chová jako každý jiný Superb, všechnu tu hmotnost navíc se mu daří vcelku slušně maskovat. Adaptivní podvozek (pro PHEV standard, stejně jako volba jízdních režimů) má pořád houpavý charakter, což se dá alespoň z částí eliminovat sportovním módem. Ani na osmnáctipalcových kolech nepřichází žádné výrazné rány od podvozku, všechno je to takové pohodové. Nějaké požitky, zážitky a emoce si od jízdy neslibujte, jako služebák na dlouhé cesty ale Superb pořád plní všechno, co očekáváte.