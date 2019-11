Zbláznil se Fiat? Chce opustit segment, ve kterém se mu nejvíce daří

V koncernu Fiat Chrysler Automobiles je v posledních dnech opravdu živo. Automobilka přiznala jednání se Skupinou o fúzi, vedení pak odhalilo nové budoucí plány pro Maserati a Alfu Romeo. Zatímco první zahájí elektrifikaci nabídky, druhá seškrtá chystané sportovní modely a raději se zaměří na segmentu, v nichž má šanci vydělat. S budoucí strategií pak přišla řada i na mateřský Fiat.

A generální ředitel automobilky Mike Manley při jednání s investory všechny překvapil. Oznámil totiž, že Fiat postupně opustí segment minivozů, tedy segment, v němž má nyní své klíčové modely a v němž se mu navzdory stáří svých aut tolik daří.

„Ve velmi blízké budoucnosti nás uvidíte, jak se znovu zaměříme na segment B, segment s vyšším objemem prodejů a vyššími maržemi, což bude žádat odklon od segmentu A,“ prohlásil Mike Manley, generální ředitel FCA, který vloni v této funkci nahradil Sergia Marchionneho, a to jen krátce před jeho smrtí.

Miniauta jsou přitom s přehledem nejprodávanější modely Fiatu. 500 i Panda mají v Evropě za první letošní půlrok na svém kontě přes 100.000 registrovaných kusů, zatímco malé SUV 500X za stejnou dobu ani ne 53.000 exemplářů a MPV 500L nedosáhlo ani na 25.000 kousků.

Nejprodávanější miniauta v Evropě Poř. Model Prodeje 1-6/2019 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. Fiat Panda 105.534 +14,5 2. Fiat 500 100.150 -9,1 3. Toyota Aygo 51.479 +1,5 4. Renault Twingo 44.374 -7,6 5. VW Up! 43.732 -14,2 6. Kia Picanto 41.497 +8,9 7. Hyundai i10 38.375 -12,4 8. Peugeot 108 31.349 +0,1 9. Opel Karl/Vauxhall Viva 30.030 +15,4 10. Citroën C1 28.993 +4,0 - CELKEM 603.925 -0,4

Manley krok vysvětluje tím, že na miniautech se kvůli jejich velikosti nedá tolik vydělávat, zvlášť s ohledem na potřebu stále složitější techniku vynucenou přísnějšími emisními normami. I kvůli cenám navíc část zákazníků raději přechází o segment výše, na který se Fiat chce opět zaměřit.

Fiat Chrysler je přitom v třídě malých automobilů na evropských trzích aktuálně zastoupen pouze Lancií Ypsilon, která se přitom prodává pouze na domácím italském trhu. Fiat Punto skončil v roce 2018 bez přímého nástupce, Sergio Marchionne přitom ještě za svého života tvrdil, že v této kategorii se už neprodává tolik aut, aby se na něm dalo vydělat. Zvlášť v tak nabité konkurenci. Jeho nástupce však věc podle všeho vidí jinak.

Cílem je nalákat dnešní zákazníky miniaut od Fiatu (tedy modelů 500 a Panda) právě o třídu výše. Značka chce rovněž oslovit klienty, kteří kupovali Punto.

Manley každopádně nepřiznal, jaký (nebo jaké) model(y) chce Fiat v segmentu malých aut uvést, ani kdy by měl(y) dorazit na trh. Ještě za Marchionneho se však mluvilo o přípravách modelu s pracovním názvem 500 Giardiniera, což měl být malý pětidveřový hatchback s retro designem pětistovky.

Právě v segmentu malých aut by se přitom FCA tolik hodila možná spolupráce se Skupinou PSA, s níž nyní jedná o fúzi. Francouzi mají moderní platformu CMP pro malé vozy, která by se Fiatu jistě náramně hodila – nejen pro nástupce někdejšího Punta, ale také třeba pro náhradu za též stárnoucí 500X.

Jisté není ani to, kdy by Fiat mohl kategorii miniaut opustit. V nejbližší době to ale zřejmě nebude, protože pro příští rok se chystá nástupce Fiatu 500, který patrně nevyroste (a zůstane tedy minivozem), a ten nějaký čas na trhu zůstane.

Pokud se Fiat svých miniaut skutečně zbaví, bude to znamenat další hřebíček do rakve nejmenších aut na trhu. Ford i Opel se svých miniaut už zbavil (Ka+, respektive Karl a Adam), něco podobného patrně chystá i VW Group – VW Up!, Seat Mii a Škoda Citigo se s největší pravděpodobností už nástupců nedočkají. A jisto není ani u kolínských trojčat – Toyota vidí budoucnost jinak než zástupci PSA.