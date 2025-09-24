Zemřel otec Mazdy MX-5. Na svědomí měl i další legendární japonské sporťáky
V sobotu 20. září odešel Tsutomu „Tom“ Matano, který se významně podílel na formování moderních modelů Mazda včetně jednoho z nejikoničtějších sportovních aut historie.
Mazda MX-5 je s více než milionem exemplářů nejprodávanějším roadsterem historie. Přitom vznikla v době, kdy už automobily se stahovací střechou nebyly populární jako kdysi. Sportovní ikona, kterou lidé milují kvůli její nízké váze a velmi hravému charakteru, se přesto dokázala trefit do vkusu zákazníků. Přitom na svět v roce 1989 nepřišla s ničím originálním.
V Mazdě totiž v osmdesátých letech minulého století „jen“ oprášili recept, podle kterého „vařili“ britští konstruktéři o několik desetiletí dříve. Klíčovými ingrediencemi se staly zmíněná muší váha a co nejryzejší jízdní projev, který ovšem nemá bránit každodennímu užívání. A ačkoliv škarohlídi této čtyřkolové legendě přezdívají „auto pro kadeřníky“, z objektivního hlediska se jedná o jedno z nejzábavnějších aut na trhu.
Mezi duchovní otce roadsteru MX-5 patří Japonec Tsutomu „Tom“ Matano. Tedy patřil. Tento japonský designér totiž tuto sobotu 20. září ve věku 76 letech zemřel.
Matano ve své domovině v roce 1969 získal inženýrský titul a posléze se vydal do New Yorku na jazykové kurzy angličtiny. V kalifornské Pasadeně studoval na Art Center college of Design, odkud zamířil do svého prvního zaměstnání. Zprvu pracoval pro koncern GM v Detroitu, odkud ho poslali do australské divize Holden. Objevil se také v Evropě, konkrétně v BMW, největších úspěchů ovšem dosáhl v Mazdě.
Po štaci v mnichovské automobilce totiž v roce 1983 dostal vedoucí místo v nově zřízené divizi Mazdy v USA, která se věnovala designu. Spolu s Bobem Hallem, který ho tehdy do Mazdy přijal, přesvědčili vedení Mazdy, že dostupný roadster je přesně to, co automobilka představuje.
V osmdesátých letech minulého století totiž podobná auta z trhu rychle mizela. Mohla za to i mizerná kondice britského automobilového průmyslu, který platil za mekku roadsterů. Podle Halla a Matana stačilo, aby Mazda MX-5 na trhu vydržela deset let, a zaplatí se. A možná i něco vydělá. Kompaktnímu sporťáku hodně pomohla spolehlivost, která u charakterově velmi podobných britských předchůdců nebyla samozřejmostí.
Matana si ovšem nemůžeme spojovat pouze s MX-5, ve svém životopise toho má více.
Spolu s tchajwanským designérem Wu-Huang Chinem a Joičim Satem se podílel na návrhu třetí generace sportovního kupé RX-7 s označením FD, která v současnosti vypadá moderněji než na začátku 90. let minulého století. Vedl také projekty modelů MX-3 a MX-6.
V roce 1999 se stal dokonce šéfdesignérem celé Mazdy. O tři roky později pracoval jako výkonný ředitel School of Industrial Design při Akademii umění Univerzity San Francisco či jako viceprezident designu ve společnosti Next Autoworks.
Zdroj: Mazda, Motortrend, Jalopnik, Autoblog a Motor1, video: auto.cz, foto: Mazda, Motor1