Zvláštní lakování škodovek: Vybrat si můžete skoro cokoliv!

Koupit si BMW, mercedes, bentley či rolls-royce přesně v odstínu nejoblíbenější kravaty či vůz pro manželku sladit podle její rtěnky, to není pro horních deset tisíc nic mimořádného. Za individuální odstín zaplatí klidně cenu nové fabie a nikomu na tom nepřipadá nic divného.

Ač má toto silvestrovské vydání především pobavit, nyní nečekejte téma o šílených lacích za statisíce. I prakticky uvažující čtenář Světa motorů, který žije v normálních relacích, totiž může mít za pár tisíc navíc tuctovou škodovku v barvě, kterou na stejném autě už nepotká a vyrobeno jich bude třeba jen pár kusů či několik desítek. Každopádně ve statisícových sériích půjde o unikát.

Vstupenka do nevšednosti

V ceníku stačí zaškrtnout nenápadnou položku s označením zvláštní lakování, v některých zemích či v diskusích na internetu označovanou též jako fleetové lakování. Navenek se příliš nekomunikuje a aut na ulici v těchto odstínech potkáte jen zlomek.

Z celkové produkce ho má jen asi každá třístá nová škodovka, v ČR je to zhruba každá osmdesátá. Za možnost odlišit se přitom nepřiplácíte žádné horentní sumy. V případě fabie je to o 5300 Kč více než za normální metalízu, tedy 18.300 Kč, u octavie (třetí generace) to stojí 22.100 Kč, v případě superbu a kodiaqu pak 23.800 Kč. U všech tří dosahuje navýšení proti metalíze 6300 Kč. Vybírat si pak můžete z asi 60 barev, u jednotlivých modelů se to drobně liší.

Sítem je kapacita

Pokud si říkáte, že teď jsme to celé zkazili, prozradili jsme tajemství zvláštního lakování a nyní si to objednají všichni, nebojte se. Zásadním sítem je totiž kapacita pouhých 15 vozů za den, z čehož plynou dlouhé dodací lhůty, které mnoho zákazníků odradí.

Další věcí je, že nové škodovky kupují z velké části firmy. Ty, které umožňují, aby si zaměstnanci na vyšších pozicích nakonfigurovali vůz dle svého, často nechtějí riskovat objednání růžového superbu ani žlutého kodiaqu, které jako ojeté neprodají. Raději tedy nařídí výběr ze standardních barev.

Pak jsou tu firmy a živnostníci, pro které tato služba v podstatě vznikla. Umožňuje totiž sladit vozový park do jedné barvy, pak nejsou problematické ani dodací lhůty, neboť se zpravidla objednává více aut. Zde se však nejedná o žádné atraktivní barvy, po kterých by někdo toužil či si jich na ulici všiml. Takto například Metrostav jezdil dlouhé roky ve vozech s červenou Rallye, která se pro škodovky dříve nabízela ve standardní paletě. Že je to jiná červená, ale pozná jen znalec.

Kde se ty barvy vzaly?

Ptáte se, podle čeho se tedy vzorník sestavuje? Z velké části se jedná o právě v minulosti již používané a oblíbené odstíny, které se nevešly mezi sériové. Druhou skupinu tvoří vybrané atraktivní barvy, které má dodavatelská firma již vyvinuté a oddělení designu či marketingu si je prosadilo. Třetí skupinou jsou pak laky, které vznikly na přání velkých firemních zákazníků – typickým příkladem je třeba modrá Italy, již si vyžádala italská policie. V minulosti podobným způsobem vznikly i třeba specifické žluté felicie pro Telecom, jen se tomu neříkalo zvláštní lakování a nebylo to v nabídce pro koncové zákazníky.

Výroba zvláštního lakování

Fleetová lakovna je součástí lakovny A v hale M17 v Mladé Boleslavi a slouží i pro zvláštní lakování vozů z Kvasin (superb a kodiaq). Denní kapacita činí pouze 15 vozů („velká“ lakovna zvládne 2220 aut za den) a celý proces se od běžného zásadně liší. Nejedná se o sériové lakování, tudíž se vždy musí sejít více kusů ve stejné barvě. Technologické minimum jsou dva vozy a většinou se čeká i na shodný model.

Poté, co vozy projdou standardní ochranou proti korozi, odbočí a putují na speciální fleetovou linku. Spolu s karoseriemi se zde najednou lakují i nárazníky, zrcátka, kliky a další části karoserie. V normálním procesu přijdou tyto součásti nabarvené už od dodavatelů. Vnitřní části karoserie se lakují vždy ručně. Zatímco na běžné lince se vše dělá za pohybu a práci na jednom voze si rozděluje více lidí, zde v jednom boxu nejprve daný člověk nalakuje celý vnitřek vozu, poté nastoupí robot a postará se o vnější část karoserie. V případě fleetových metalických barev je odlišný i princip samotného nástřiku. Aplikace probíhá pomocí vysokotlakých vzduchových pistolí, což je původní osvědčená technologie. Na sériové lince se však všechny barvy už aplikují elektrostaticky (vysokonapěťové jehly nabíjejí barvu a ta se pak přitáhne ke karoserii). Z hlediska kvality se nic nemění, ale v případě nového způsobu je nanášení přesnější, vzniká tedy méně odpadu. Ve fleetové lakovně to jde jen u uni barev. V případě metalíz je totiž potřeba speciálně vyvinout technologii aplikace pro každý odstín zvlášť. Důvodem je potřeba docílit toho, aby jednotlivé kovové částečky byly v barvě rozprostřeny rovnoměrně a stejným směrem. Pro fleetovou lakovnu se také aplikuje odlišný plnič (základní barva), ten je zde pro všechny odstíny stejný (na normální lince jsou čtyři barvy podkladu). Některé odstíny se pak musí lakovat dvakrát. Týká se to zejména těch žlutých, žlutozelených a některých červených, které hůře kryjí. Tyto odstíny tedy mají větší tloušťku nástřiku, místo standardních 100-120 mikronů je to asi 150-170 mikronů. Dokončovací práce, kde se ručním leštěním odstraňují drobné vady, probíhají stejně jako na běžné lince.

Speciální laky u jiných značek

Tak pestrá nabídka laků jako u Škodovky je mezi neprémiovými značkami unikátní. Jinou, také mimořádnou možnost individualizace však nabízí Opel. U modelu Insignia si lze totiž za 165.000 Kč nechat namíchat jakoukoli barvu přesně podle vlastních představ. Vůz se pak lakuje mimo hlavní linku na pracovišti centra Opel Special Vehicles, kde vznikají speciální vozy pro policii, taxi či v minulosti OPC. Doba dodání se prodlouží asi o tři týdny. V Česku takových insignií jezdí téměř dvacet. Nejčastěji jsou sladěné podle barvy nejoblíbenější kravaty či bot, jedna prý také podle srsti dogy.

U BMW se u vyšších modelů nabízejí laky v rámci programu Individual (průměrná cena asi 100.000 Kč) a pro řady 3, 4, 5 a 8 také laky z Individual special request (78.571 až 216.799 Kč). V rámci druhé možnosti si pak lze nechat namíchat i libovolný odstín. Dodání se prodlužuje zhruba o měsíc a speciální laky si v Česku objedná necelá desetina zákazníků.

U značky Mercedes-Benz si lze vybírat z laků Designo, které se však počítají spíše na jednotky kusů. Doba dodání zůstává prakticky stejná. Libovolný odstín pak vyjde zhruba na 100.000 až 160.000 Kč a čeká se na něj zhruba o měsíc až dva déle.

U Audi se v rámci programu Exclusive (nelze pro model A1) nabízí asi 60 barev. V ČR se s nimi prodává asi 0,6 % vozů. Cenové rozpětí je 77.400 Kč až 121.600 Kč. Ještě dražší jsou matné laky nabízené pro RS6, RS7 a R8 – příplatek až 256.400 Kč. O barvu na míru lze požádat, přičemž se vše schvaluje individuálně.

V případě automobilek Bentley nebo Rolls-Royce jsou možnosti prakticky neomezené. Za vše mluví standardní paleta 44.000 laků od druhé jmenované, a pokud se náhodou netrefí do té vaší, samozřejmě ji namíchají na přání.

Laky a fakta

Zvláštní lakování začala Škodovka poskytovat od září 2008

Nabízelo se pro modely Fabia II, Octavia II, Roomster, Yeti, Superb II a Rapid/Rapid Spaceback

Aktuálně jsou fleetové barvy dostupné pro modely Fabia III, Octavia III, Superb III a Kodiaq, u modelů Scala a Kamiq se to zvažuje

Dříve byla podmínka objednání minimálně dvou vozů ve stejné barvě, dnes už není

Doba dodání se zpravidla prodlužuje o 10 až 17 týdnů, horní hranice ale není stanovena

Fleetová lakovna je pouze v Mladé Boleslavi a tyto laky se nabízejí výhradně pro vybrané evropské trhy

V ČR je zvláštní lakování oblíbené, ročně se s ním prodává více než 1000 vozů, tedy asi třetina produkce fleetových laků

