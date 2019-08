Škoda dnes slavnostně otevřela novou lakovnu, chlubí se jedinečnou technologií

Automobilka Škoda dnes ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi otevřela novou lakovnu, která by měla zvládnout nalakovat až 168.000 automobilů ročně. Celková lakovací kapacita automobilky tak vzroste na 812.000 vozidel ročně, což by mělo přispět ke zkracování čekacích lhůt na nové vozy Škoda.

Nová budova lakovny, která si vyžádala investici 214,5 milionů euro, měří 276 metrů na délku, od 60 do 140 na šířku a 35 metrů na výšku. Uvnitř najdeme celkem 7 podlaží – 3 hlavní betonová a 4 kovová mezipodlaží. Podlahová plocha má rozlohu 25.094 čtverečních metrů, což jsou zhruba tři fotbalová hřiště. Hrubý objem budovy pak tvoří 828.058 metrů krychlových, což je cca 265 olympijských bazénů.

Stavba byla neoficiálně již v říjnu 2017, kdy začaly výkopové práce. V prosinci téhož roku pak byl položen základní kámen, v červnu 2018 začala instalace technologií, v lednu 2019 začal proces schvalování a 3.6.2019 zde bylo nalakováno první auto. Lakování tak probíhá vlastně již pár měsíců, nicméně počty se neustále zvyšují. Zatímco v prvních týdnech to byly jednotky kusů denně, dnes se výroba pohybuje okolo cca 200 vozidel denně. Do konce prvního čtvrtletí roku 2020 by však produkce měla jet na plné obrátky, což znamená lakování okolo 700 automobilů denně!

Nová lakovna je vybavena řadou nových technologií a také vysokým stupněm automatizace. Některé z prací, které dříve prováděli lidé, dnes může převzít některý z 66 technicky vyspělých robotů. Ti například nově utěsňují karoserie, což byla dříve práce lidí. I přes vysoký stupeň automatizace však automobilka stejně vytvořila i 650 nových pracovních míst, které by se měly pochlubit příkladnou ergonomií.

Samotná technologická výbava lakovny se pak chlubí hned několika zajímavostmi, které při prvním pohledu naživo celkem překvapí. Jednou z nich je například inovativní systém mokrého kartáčování, které provádí několika robotů. Tato technologie pak umožňuje vypalovat těsnící materiály a základní lak současně, čímž se ušetří jeden z energeticky náročných kroků lakování – nahřátí a ochlazování karoserie.

Vylepšením prošli i lakovací roboti, kteří mají na svém rameni sedmou rotační osu. Díky tomu tak mohou lakovat karoserie s celkovou plochou až 108 čtverečních metrů, pro srovnání však Škoda uvádí, že průměrná plocha osobního vozu má asi 88 čtverečních metrů. Stejně jako na stávajících linkách, i v nové lakovně jsou s výjimkou krycího laku využívány vodou ředitelné materiály. V nové lakovně však sestává tato krycí vrstva z 55 procent z pevných látek.

Tímto složením se u každého vozu spotřebuje o 210 gramů ředitel méně a potřebné množství bezbarvého laku klesne o 17 procent na dva kilogramy na vůz. Celkově pět vrstev laku vozu ŠKODA tvoří nakonec povlak o tloušťce ca. 0,1 milimetru. Lakovna používá celkem 17 různých barevných odstínů, mnohé z toho s metalickým nebo perleťovým efektem.

Nová lakovna se navíc chlubí i výrazným ekologickým přínosem. Zbytkové částice laku se absorbují cestou takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým vápencem snižuje zbytky barev o více než 2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií recykluje Škoda až 80 procent vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Celý proces lakování je dobře popsán na videu v článku, za extra zmínku však kromě robotických kartáčů patří ještě dvě fáze: čištění pštrosími pery a vypalování laku v unikátní sušce. Začněme ale s čištěním karoserie nalakované plničem, která míří na speciální precizní čištění pomocí pštrosích per. Ta jsou na válcích, které se točí kolem karoserie podobně jako mycí válce v myčce. Odstraní tak i ty nejjemnější nečistoty nebo částečky prachu. Lepší materiál jsme zatím nenašli, shodují se pracovníci lakovny. Důkladné očištění i od těch nejmenších nečistot je nutné proto, že teď už karoserie dostane svůj barevný kabát.

Po aplikaci vrchního laku míří vůz do sušky, která je první svého druhu na světě. Hned první zajímavostí je skutečnost, že automobily v těchto sušičkách nejezdí popředu, ale bokem napřed. Ještě důležitější výjimečnost je však v tom, že horký vzduch v nich proudí do karoserie motorovým prostorem a čelním oknem. Lak tak prosychá směrem od plechu a ne od vrchní vrstvy. Stejný princip je použit také při sušení kataforézy a plniče. To vše umožnilo zkrátit délku sušicí linky na zhruba 100 metrů, jiné sušky jsou dvakrát delší.

V současné době je lakovna připravená na modely Karoq, Scala a Kamiq, ovšem do budoucna se zde počítá i s lakováním elektromobilů. V případě potřeby se však dá lakovna upravit pro jakýkoliv model z mladoboleslavské nabídky. Techniku lakovny dodala německá společnost Dürr, jejíž zástupce nás upozornil ještě na jednu zajímavou novinku. Do budoucna by se mohla v lakovně objevit i technologie, které zvládne nanášení dvou laků bez přestřiků. Lakování dvoubarevných karoserií by tak mělo být rychlejší a zřejmě i úspornější, neboť odpade (minimálně) fáze maskování vozu.