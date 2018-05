Asistenční služba OnStar končí. Co to znamená pro majitele vozů Opel?

Asistenční služba Opel OnStar má v USA dlouholetou tradici, do vozů na evropských trzích se ale začala propracovávat teprve nedávno. První vlna zemí se dočkala v roce 2015, namátkou šlo o Německo, Velkou Británii, Itálii či Francii. Česká republika se společně se Slovenskem přidala až o rok později.

Německá automobilka službu prezentovala jako asistenta, který je vám k dispozici 24 hodin každý den. Nešlo přitom o spojení s naprogramovaným robotem, na druhé straně s vámi hovořil kvalifikovaný český operátor. Stěžejní je pro tohoto asistenta tlačítko OnStar na stropnici, po jehož zmáčknutí se vám dostalo takřka okamžitého spojení s Opelem . Službu však šlo ovládat třeba i přes mobilní aplikaci a kromě strastí při technických problémech vám operátor rád poradil i s aktuálním provozem na základě cílové destinace v navigaci, ale i rezervací hotelu.

Pro první rok užívání nabízel Opel službu zcela zdarma, po dvanácti měsících jste si museli připlatit necelých 250 korun za měsíc, případně 2499 Kč ročně. Součástí systému byl i režim SOS, jenž zavolal pomoc v případě dopravní nehody. Takový systém je však již od března letošního roku povinen ve všech nových vozech a nese jméno eCall

O ukončení provozu systému OnStar prvně informovalo britské zastoupení, které vozy prodává pod značkou Vauxhall. To uvedlo, že OnStar zmizí z nových aut od ledna 2019, stávajícím zákazníkům bude k dispozici do posledního prosincového dne roku 2020.

To samé platí pro zákazníky ve zbytku Evropy. Nemusí se ale bát, že by o asistenci Opelu přišli. OnStar v jeho službách sice končí (technologie jako taková je ve vlastnictví koncernu GM, bývalého majitele značky), ale německá automobilka dostane konektivní službu od skupiny PSA. Opel Connect se v autech objeví od roku 2019, prvním modelem bude Corsa včetně čistě elektrické verze. Chybět nebude navigace s připojením k internetu, dálková diagnostika vozidla či dálkový přístup do auta. Do roku 2024 chce mít značka službu Connect ve všech modelech napříč portfoliem.

uvedl Pavel Šilha, generální ředitel českého a slovenského zastoupení.