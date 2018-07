Ojetý Citroën C4 II (B71): S jedinou karoserií to má těžké!

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Se značkou Citroën mají mnozí spojené jednoramenné volanty, přístrojový štít využívající otočné válce pod lupou a samozřejmě hydropneumatický podvozek, díky kterému nabízela tato auta bezpříkladně plavnou jízdu. Postupem času však značka z avantgardy slevovala, takže kompaktní Xsara z roku 1997 nebyla ničím jiným, než jen jinak karosovaným Peugeotem 306 . Avantgarda však stále žila u některých modelů značky.

To platí třeba pro kompaktní model C4 , nástupce Xsary, který vyjel v roce 2004. Spíše než o techniku však šlo o design a asi nejvíce patrné to bylo v kabině. Nad volantem s pevným středem jsme v době uvedení kroutili hlavou, stejně tak při pohledu na přístrojový štít, tvořený digitálním displejem a umístěný uprostřed palubní desky. Celá ergonomie byla navíc slabší, neboť jak audio, tak zejména ovladače ventilace a topení našly své místo zbytečně nízko. I přes nedostatky například v podobě hlučného podvozku se auto těšilo zájmu kupujících.

Vylepšíme, co máme

Při příchodu druhé generace C4 se nekonal tak velký technický ani designový skok jako při příchodu prvního vydání. Že vůz využíval technický základ předchůdce, ostatně tvrdil ve svých propagačních materiálech i samotný výrobce. Díky odlišnému vzhledu a také zcela jinému interiéru však kupující vozu nikdy nemohl mít pocit, že auto není zcela nové.

V útrobách C4 II se tak ukrývá platforma, původně vyvinutá pro Peugeot 307 . Výrobce však provedl četná vylepšení jak po mechanické, tak také po elektronické stránce. Třeba multiplexní rozvodová síť s datovými sběrnicemi (samotná multiplexní síť nemusí mít datové sběrnice) si již nestaví hlavu, neboť s příchodem výrazně modernizovaného modelu C5 výrobce přišel se zásadní inovací elektroniky. Od té doby již nepoužívá specifickou síť VAN (Vehicle Area Network), která byla původním francouzským produktem pro první generaci aut ze země galského kohouta s datovými sběrnicemi a majitelům i servisům přinášela bezesné noci. Právě ta stála za množstvím rozličných závad původních Peugeotů 307.

Druhou chybou této techniky PSA byl hlučný podvozek, kdy klepání od zadní nápravy patřilo (a patří) ke koloritům těchto aut. Výrobce u první generace několikrát měnil tlumiče, avšak bez výsledku. Podvozek druhé generace C4 je však z pohledu akustiky při jízdě úplně jiný, mnohem lepší. Důvodem obrovského zlepšení jsou dodatečné hliníkové výztuhy v oblasti horního uchycení zadních tlumičů.

Pokud se od podvozku ozývalo klepání, bylo spíše slyšet zepředu. Příčinou mohly být vadné tlumiče, které výrobce měnil za vylepšené. Pokud se ale klepání ozývalo zepředu z pravé strany, mohl být zdrojem také uvolněný držák čerpadla servořízení.

C4 je jedním z posledních aut na evropských silnicích, která využívala až do ukončení výroby v letošním roce hydrauliku v posilovači řízení. V tomto případě se ale již jednalo o elektrohydraulický systém, jehož elektrické čerpadlo, stejně jako nádoba na olej našly své místo v pravém předním podběhu (z pohledu řidiče).

Je to právě elektrohydraulický posilovač řízení, který může způsobit nečekané a poměrně vysoké výdaje majiteli vozu. Příčinou je jedna z hadic, která se přicpává. Vinou toho roste v systému servořízení tlak, který následně způsobí únik hydraulického oleje. Tím zde není dříve populární ATF Dexron pro samočinné převodovky, ale mnohem speciálnější kapalina LDS. Ano, ta, co používají velké hydraulické Citroëny C5 obou generací a dále C6 . V systému servořízení C4 je potřeba 1,8 litru LDS.

Zmíněný únik kapaliny může mít za následek zničení elektrického čerpadla. Bohužel, vzhledem k poloze čerpadla (v podběhu) nemusí mít ani pečlivý majitel vozu, který občas otevře kapotu povědomí o úniku oleje z posilovače řízení. Alarmující jsou tak nezvyklé zvuky a hluk při otáčení volantem, zejména na místě, kdy je třeba nejvyšší tlak čerpadla. Řízení by také nemělo v žádném případě tuhnout. Pokud už čerpadlo selže, nelze jinak než koupit nové. PSA si za něj účtuje tučných 20.000 korun, druhovýroba je smírnější a chce „jen“ zhruba osm tisíc korun. K tomu je ale třeba přičíst ještě olej a také příslušné hadice, minimálně tu, která se ucpala a byla tedy původcem selhání čerpadla.

Benzin? Ale který

U předchozí C4 může zájemce o spolehlivou zážehovou motorizaci hledat modely před modernizací. Ty ještě poháněly staré známé (a dobré) motory 1.4 16V, respektive 1.6 16V, oba z líhně skupiny PSA.

U druhé generace jsou však od začátku výhradně novější motory z řady EP, vyvinuté v kooperaci s BMW. Základem se stal agregát 1.4 VTI, více výkonu nabízel od něj odvozený 1.6 VTi a vrcholem se stalo přeplňované „téhápéčko“.

Motory VTi nemají turbo, ani přímé vstřikování benzínu. Jsou tudíž méně náchylné na kvalitu paliva a nehrozí u nich praskání pístů vinou usazování karbonu, což se u některých THP občas dělo.

Bohužel rozptyl závad je i tak dost široký, byť C4 používá od začátku variantu pro Euro 5, která řadu problémů vyřešila. Třeba rozvodový řetěz tak již u těchto verzí nemá tak krátkou životnost jako dosud. Však se také od začátku výroby vozu montuje již třetí evoluce. Vytahaný řetěz se tak objevuje již jen ojediněle. Rovněž zde již nedochází k velmi drahé závadě, a to ztrátě tlaku v přesuvníkách proměnného časování rozvodu vinou úniku oleje při cestě z hlavy do nich. Dřívější jediný a příliš tvrdý kroužek, vložený mezi vačku a přesuvník, který dokázal v hlavě takříkajíc vysoustružit drážku, nahradil výrobce měkčím (dle některých je z pertinaxu), přičemž kroužky jsou tady hned dva. Jde o řešení převzaté z motorů THP, které tento problém nikdy neměly.

I tak se mohou lidé potýkat s různými anomáliemi chodu či obtížnými studenými starty. Toto může mít celou řadu příčin od znečištěných přesuvníků, přes vadné svíčky, až po špatnou funkci snímačů polohy vačkových hřídelů. Ty jsou součástí plastového víka motoru. A protože tyto agregáty pracují s poměrně vysokou teplotou (vyšší než THP), občas dojde je zhroucení plastového víka motoru. Tím se změní poloha snímačů, které pak dávají falešné údaje. Toto hrozí ve zvýšené míře u aut provozovaných ve městě. V typickém městském provozu mají totiž tyto motory zpravidla nejvyšší teplotu.

Názor odborníka: Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto Praha

V kompaktní třídě to druhá generace C4 nemá snadné zejména kvůli absenci verze kombi, která u konkurenčních značek zpravidla tvoří zhruba dvě třetiny prodejů. Pak se není co divit, že se na chalupářsky zaměřeném českém trhu vyskytuje ojetých céčtyřek ve srovnání s konkurenčními modely mnohem méně. Na druhou stranu, právě tohle může být pro individualisty motivem, proč po tomto modelu v bazarech zapátrat, přestože část osobitosti vzala za své třeba opuštěním volantu s pevným středem, jímž se (pro mnohé nechvalně) proslavila první generace.

Co však po vzoru předchůdce zůstalo, je výhoda v podobě nejen příznivých cen ojetin, ale také v jejich nižším nájezdu a obvykle i transparentnější historii. Do firemních flotil totiž byla v ČR i na Západě pořizována zřídka a dovozci ojetin se kvůli ní rozhodně nepřetrhnou, takže lze v záplavě všech těch stočených golfů, focusů a aster uskutečnit s francouzským kompaktem docela dobrou koupi. Ani s motory to totiž už ve druhé generaci není tak zlé, jak se kdysi po hospodách povídalo.

Jak šel čas

Představení vozu. Karoserie výhradně pětidveřový hatchback. Všechny motory již ve verzi pro Euro 5. Zážehový 1.4 VTi, 1.6 VTi a 1.6 THP. VTi s pětikvalty, 1.6 VTi alternativně se čtyřstupňovým automatem s měničem momentu. Motor THP u nás (ale i v Německu) výhradně s automatizovanou manuální šestistupňovou převodovkou EGS6. Vznětové motory 1.6 HDi (68 a 84 kW), případně e-HDi, tedy se stop/start (82 kW) a automatizovaným manuálem coby verze Airdream. A dále 2.0 HDi 110 kW.

Motor e-HDi s výkonem zvýšeným na 84 kW.

Koncem roku ukončení výroby motorů 1.4 VTi 1.6 VTi a 1.6 THP. Uveden nový motor 1.2 e-THP (PureTech Turbo) s výkonem 96 kW.

Nová verze motoru 1.2 e-THP s 81 kW. Motory upraveny pro Euro 6. Nově 1.6 BlueHDi se 73 a 88 kW a dále 2.0 BlueHDi se 110 kW. Nově systém SCR, který doplnil částicový filtr. Modernizace vozu.

Ukončení produkce bez uvedení přímého nástupce. Roli kompaktu plní u Citroënu C4 Cactus.