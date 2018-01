Ojetá Škoda Suberb I (3U): Vyplatí se vůbec ještě kupovat jedničkový superb?

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Zatímco v polovině 90. let nabízela mladoboleslavská škodovka pouze jedinou modelovou řadu - Felicii , na začátku nového tisíciletí měla modelové řady už tři. Kromě malé fabie a obligátní octavie se na sklonku roku 2001 veřejnosti poprvé ukázala vlajková loď superb. Že Škoda takové auto připravuje, bylo možné odhadnout ze studie Škoda Montreux, té se pozdější sériový superb hodně podobal. Jméno „superb“ nezvolila Škoda náhodou. Právě toto pojmenování nesl ve 30. a 40. letech luxusní model značky, tehdy poháněný výhradně šestiválcovými a osmiválcovými motory.

Osmiválců jsme se sice v novodobé první generaci nedočkali, avšak třeba šestiválce auto nabídlo hned dva – zážehový i přeplňovaný vznětový. Nabídku motorů doplňovaly menší čtyřválce, ty zážehové o objemu 1,8 a 2,0 litru, základ v dieselech tvořila slavná devatenáctistovka TDI, nabízená ve dvou výkonových verzích.

Větší a zároveň chudší

Že při konstrukci prvního superbu využila Škoda mechanický základ v tehdy již pět let vyráběném a v roce 2000 modernizovaném Passatu B5 , je dnes již všeobecně známý fakt. První superb je tak jedinou novodobou Škodou, která má koncepci s podélně uloženým motorem před přední nápravou. Tedy vlastně stejnou, jakou známé již léta z vozů Audi, a samozřejmě jinou, než mají oba pozdější následovníci. V porovnání s passatem došlo ale u superbu k prodloužení rozvoru náprav o 100 mm na 2805 mm. O stejnou hodnotu se zvětšila také celková délka vozu, a sice na 4805 mm.

Původ z Passatu B5 dával předpoklad pro použití některé zajímavé techniky. Třeba stálého pohonu všech kol, který zmíněný volkswagen pod označením 4Motion s vybranými motory nabízel. Jeho základem byl mezinápravový samosvorný diferenciál torsen převzatý z Audi. Bohužel Škoda Superb tuto techniku nikdy nedostala a musela se po celou dobu produkce spokojit s pohonem předních kol. To také znamenalo použití výhradně jednoduché zadní nápravy, což je ovšem dnes po letech spíše výhoda. Podobné to bylo s převodovkami. Zatímco v passatu se známý čtyřválec 1.9 TDI ve verzi s 96 kW pojil se šestistupňovou skříní, superb si musel vystačit s pětikvaltem. Šestistupňovou převodovku tak dostal pouze méně často se vyskytující čtyřválec 2.0 TDI (nabízený jen v letech 2005 až 2006) a dále šestiválce 2.5 TDI.

Na rozdíl od passatu nepoháněl superb nikdy motor 1.6 8V, bohužel ani pětiválec VR5 o objemu 2,3 litru či atmosférická 20ventilová verze motoru 1.8 zvětšená na dva litry. To jen dokazuje, jak vlastně velká škodovka vznikala. Mateřský Volkswagen sice Boleslavi umožnil mít v nabídce velké auto, ovšem současně si důsledně pohlídal, aby vůz nenabízel stejnou techniku jako Passat či Audi A4/A6.

200.000 km strop

V některých ohledech však superb ošizený nebyl. Mluvíme například o kinematicky takřka dokonalé přední nápravě. Na každé straně vedou kolo hned čtyři ramena, navíc vyrobená z hliníkových slitin. Na původních Passatech B5 se to celé rozpadalo klidně po ujetí 60.000 km. Superb však od začátku dostal odolnější zavěšení. Zatímco silentbloky bylo možné z ramen vždy vylisovat, čepy byly jejich nedílnou součástí.

Oproti původní verzi nápravy je tato o poznání odolnější. Přesto lze za strop její životnosti považovat při stavu českých silnic proběh zhruba 200.000 km. Coby originální díl stávala sada osmi ramen se dvěma krátkými táhly stabilizátoru a dvojicí krátkých spojovacích tyčí řízení klidně přes 40.000 korun. V druhovýrobě to dnes celé vyjde na něco přes 10.000 korun. S prací a nezbytnou geometrií počítejte se čtrnácti tisíci. To je investice, která vás jednou prostě nemine.

Na rozdíl od svého dárce orgánů Passatu B5 byl superb nabízen pouze v jediné karoserii sedan. V době vzniku byl jeho skelet dle údajů škody nejtužší ze všech tehdejších modelů. Tomu asi lze věřit, stejně jako velmi pečlivému zpracování. Ani po mnoha letech provozu tyto superby příliš nereznou. Rovněž lak těchto aut nebývá “vyšisovaný”.

Lidé už nechtějí TDI

Letmý pohled na nabídku ojetých superbů odhalí dvě skutečnosti. Tou první a tak nějak očekávanou je fakt, že převládají vznětové motorizace, byť ne v tak výrazné míře jako u některých konkurentů ( Ford Mondeo Peugeot 407 ). Tou druhou jsou ceny, které se u dieselů nikterak neliší od zážehových verzí. Ještě před pár lety by tomu tak jistě nebylo a legendární TDI by určitě stálo více než benzinové varianty. Jenže čas je neúprosný, takže dnes mají vznětové motory obecně vzato najeto o dost více než ty zážehové, což je v konečném důsledku rozhodující.

Pokud přesto sháníte dieselový motor, doporučujeme zůstat při zemi a zvolit obligátní agregát 1.9 TDI. V superbu existoval tenhle čtyřválec hned v několika verzích. Do roku 2005 plnil motor normu Euro 3 a nabízen byl s výkonem 74 kW (označení AVB), respektive 96 kW (AWX). Obě verze se neliší pouze mapou datového pole řídicí jednotky motoru, ale také mechanikou. Výkonnější verze dostala například větší průměry trysek vstřikovačů PD, zesílené ojnice a blok a také větší průměr ojničních ložisek. Slabší variantu nahradil v roce 2005 motor BSV nabízející 77 kW, výkonnější varianta v Evropě skončila v roce 2005 s výběhem normy Euro 3. Malou záplatou se místo ní stala verze BPZ s 85 kW, vyráběná v posledních dvou letech produkce vozu.

Motor 1.9 TDI-PD bez ohledu na verzi skutečně udivuje svoji houževnatou mechanikou. Svůj obecně bezproblémový provoz ale již dávno odevzdal předchozím majitelům. Dnes mohou mít tato auta najeto klidně půl milionu kilometrů a více. I ty tento motor zvládne, ovšem jen za předpokladu pečlivě a hlavně věci znalé údržby.

Sdružené vstřikovače se v hlavě občas vyviklají, což vede k netěsnostem vedení paliva. Mnohdy pomůže pouze výměna hlavy. Od ET Engine Team vyjde na vcelku přijatelných 24.187 korun. Velký pozor si také dejte na nepravidelný chod motoru. Ten mívají na svědomí špatně fungující hydraulické vymezovače ventilové vůle, což obyčejně vyústí až v opotřebení (ojetí) vaček. K tomu ještě přispívají kdysi hojně uplatňované variabilní servisní intervaly, kdy k výměně oleje mohlo dojít v krajním případě až po ujetí 30.000 km. Sada vačkového hřídele od výše zmíněného výrobce stojí zhruba deset tisíc korun. Pokud motor zdlouhavě startuje, bývá příčinou slábnoucí spouštěč, který však věci znalý autoelektrikář dokáže zrepasovat.

Jak řidiče znehybnit

První superb má ale i jiné problémy, úměrné svému stáří, ale i některým konstrukčním nedopatřením. Pokud nelze natočit motor, může být příčinou to, že vám prostě došlo palivo. Jenže “budík” ukazuje, že ho máte ještě dostatek, a to samé hlásí ukazatel dojezdu. Problém spočívá v plováku, který je u některých motorů součástí podávací palivové pumpy. Jeho odporový jezdec občas vyrezl a dával jednotce přístrojového štítu zkreslené údaje. Pravdou ale je, že tento problém by měly mít auta již vyřešený.

Jak šel čas

Pěkně vytrestat vás může také úprava, kterou si mnozí majitelé nových aut nechávaly dodatečně dodělávat, a sice takzvané trvalé zaslepení zámků dveří. Tehdy šlo o reakci na zvýšený zájem zlodějů o tento vůz, přičemž úplně stejný problém postihoval také VW Passat B5. O co šlo? Vložky zámků mají drobounký plastový kroužek opatřený výstupky. Ty při otočení vložky ovládají mikrospínač, který aktivuje centrální zamykání dveří. Při trvalém zaslepení mechanik vložku zámku rozebral a zmíněné výstupky obrousil, čímž bylo znemožněno ovládání mikrospínače. Do auta jste se tak dostali pouze dálkovým ovládáním. Pokud ale selže, či se jen vybije baterka v něm a nemáte po ruce náhradní, máte smůlu a do auta se běžným způsobem nedostanete.

: Na podzim představení vozu na autosalónu ve Frankfurtu nad Mohanem. Následovalo zahájení prodeje se zážehovými motory 2,0i 8V, 1,8 20V Turbo, 2,8 V6 30V a vznětovými 1,9 TDI-PD (96 kW) a 2,5 TDI V6 (114 kW). Všechny motory s pětistupňovou manuální převodovkou. Pouze 2.5 TDI V6 se šestistupňovou. Samočinná pětistupňová převodovka na přání pro šestiválce.

: Motor 2,5 TDI V6 s vyšším výkonem 120 kW, doplňuje dosavadní verzi vznětového šestiválce. Nově pro motory 1,8 20V Turbo a 1,9 TDI PD také alternativně samočinná převodovka.

: Možnost sklopit opěradla zadních sedadel a tím zvětšit zavazadelník na konečných 945 litrů. Slabší verze motoru 1,9 TDI se 74 kW. Zkraje roku ukončení produkce motoru 2.5 TDI V6 114 kW.

: Nové motory plnící normu Euro IV. Vznětové 1.9 TDI s výkonem 77 kW a od něj odvozený 2,0 TDI se 103 kW a šestistupňovou převodovkou, který se však neobejde bez filtru pevných částic. Z důvodu přísnější emisní normy končí motor 1.9 TDI s 96 kW.

: Koncem roku ukončení produkce motoru 2,5 TDI V6. V prosinci motor 1,9 TDI s výkonem 85 kW, jež nahradil verzi se 77 kW. Modernizace vozu. Rozšíření výbav o luxusní Laurin & Klement. Mírné retuše přední a zadní části.

: Na Ženevském autosalonu představena druhá generace vozu s motorem napříč.