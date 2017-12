Bertone 145 Sportut: Tohle mohlo být první SUV Alfy Romeo!

Úzká spolupráce mezi automobilkami a karosárnami byla v 90. letech ještě zcela běžná. V Itálii měly tehdy hlavní slovo tři velká studia: Bertone, Italdesign a Pininfarina. Karosáren, které byly navíc schopné vyrábět speciální modely automobilek, existovalo samozřejmě mnohem více. Za všechny zmíním karosárnu Maggiora, která produkovala malý spider Fiat Barchetta a také kupé Lancia Kappa.

Alfa Romeo v minulosti s většinou karosáren úzce spolupracovala. Výsledkem byl například velký sedan Alfa 164, karosovaný Pininfarinou, či naopak vůz z opačného spektra nabídky „alfa z jihu“ neboli Alfasud, pod něhož styling se podepsal Italdesign.

RAV4 v hledáčku

První SUV neboli vozy pro „trávení volného času“ se v Evropě objevily v první polovině 90. let, a sice zásluhou Toyoty a její RAV4. Dále existovalo Suzuki Vitara, později se přidala ještě Honda CRV a také první Land Rover Freelander.

Italové si byli velmi dobře vědomi potenciálu vozů této třídy. Svůj plod vývoje a představ o SUV zhmotněných do skutečnosti poprvé veřejnosti předvedli na jaře v Ženevě v roce 1997. Za celým projektem stálo studio Bertone, přičemž stavbu vozu údajně dozoroval sám Nuccio Bertone, syn zakladatele karosárny. Představení auta se ovšem již nedočkal, neboť krátce před konáním autosalonu 26. ledna 1997 odešel do automobilového nebe. Dobře to však demonstrovalo, jaký význam Italové tomuto konceptu přikládali.

Už jen ten název Sportut. Jde o parafrázi slova „Tuttosport“, což má znamenat „všestranně sportovní“. Tím bylo jasně řečeno, na jakou klientelu má novinka vzniklá spojením sil firem Bertone a Alfa Romeo zacíleno.

Alfa 145 základem

Stejně jako u řady jiných projektů i v tomto případě si obě firmy rozdělily své role. Za design a celkový návrh karoserie odpovídal Bertone, mechaniku dodala Alfa Romeo. Jak je už patrné z označení konceptu, pod povrchem se ukrývala technika z hatchbacku Alfa Romeo 145. To znamená, že základem vozu byla platforma původně vyvinutá pro první Fiat Tipo. K pohonu auta sloužil dvoulitrový čtyřválec spojený s manuální pětistupňovou převodovkou. Vůz měl poháněná všechna kola, pravděpodobně se stejným technickým řešením s centrálním diferenciálem, použitým už v roce 1991 u vrcholné verze Lancie Dedra HF Integrale, která taktéž používala techniku (a tedy i platformu) z Fiatu Tipo.

Sportut tedy vyjel ještě před představením někdejší Alfy Romeo 156, která na sklonku 90. let přinesla zvýšený zájem kupujících o tuto automobilku. Zajímavé proto je, že palubní deska Sportutu je tvarově takřka identická s palubní deskou později použitou ve velkém sedanu Alfa 166 z roku 1998.

K výrobě byl jen krůček

Bertone 145 Sportut byl sice jen konceptem, avšak již v poměrně pokročilém stádiu rozpracování. Údajně byl vůz plně funkční a s jen malým doladěním připravený pro výrobu. Alespoň tak se to uvádí v italském tisku. Proč ale k produkci vozu nakonec nedošlo? Dle italského tisku byl jedním z důvodů fakt, že se skupina Fiat v té době nacházela v poměrně těžkém období, ač byly její prodeje v 90. letech velmi dobré. Důvodem také údajně byla přetrvávající určitá nejistota segmentu SUV. Ten se sice v té době již rozvíjel, avšak pro Italy se jednalo stále o nejistou záležitost do budoucna. Že budou nakonec SUV tak úspěšná si tehdy nedokázal představit asi vůbec nikdo.

Své další SUV - Kamal Concept, představila Alfa Romeo až v roce 2003. Pod jeho útrobami byla Alfa Romeo 147, dokonce v nejrychlejší verzi GTA s motorem 3.2 V6. Ani tento vůz, jakkoliv vypadal slibně, se do výroby nedostal. A to byl uveden již v době, kdy vozy třídy SUV promlouvaly do celkových prodejů nových automobilů mnohem výrazněji než před lety v době příchodu 145 Sportut. Alfa Romeo si tak musela vystačit s terénním kombi 156 Crosswagon Q4 s pohonem všech kol. Až do loňského roku…