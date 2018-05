Zvláštní kříženec: BMW 9cento. Sporťák, nebo cesťák?

Sportovně cestovní motorky jsou oblíbené, o tom není pochyb a BMW nemůže v této kategorii chybět. Na konceptu 9cento ukazuje, jak si představuje blízkou budoucnost třídy. Je to jen stylistické cvičení, nebo se něčeho podobného dočkáme za pár let v sérii? Nebylo by to rozhodně poprvé...

znamená italsky devět set. Proč italsky, je jasné, motocykl má premiéru na prestižním Concorso d'Eleganza Villa d'Este v Cernobbiu u jezera Como. Tam bavorský výrobce přiváží koncepty takřka každoročně, nejen ty dvoustopé, ale i jednostopé. Číslo by mělo značit zdvihový objem motoru. Ne, žádný takový v současném katalogu nemá... Tolik k vysvětlení poněkud krkolomného, avšak módního názvu.

Tentokrát se snažil vytvořit studii sportovní motorky, která by ale měla být vhodná i k cestování. Barevná kombinace je typická pro značku, tady nebylo třeba moc řešit. Jen bílou nahradila šedostříbrná, přední blatník i pružina v jediné zadní kyvce modré a devítky červené.

Mimo asfalt tenhle stroj nemíří, i když jej sám tvůrce považuje za univerzální. Štíhlá mašina je částečně kapotovaná a nepostrádá větrný štítek, aby se za něj jezdec mohl schovat. Zdánlivě vypadá jako jednomístný superbike, nebo spíš sporťák. Ale stačí na krátkou vysokou záď nacvaknout dva stylové kufříky a vytvoří se tak zároveň i místo pro spolujezdce. Spíše spolujezdkyni, navíc hodně štíhlou, osobně bych v její kůži být nechtěl...

Tým designérů vedl šéf Edgar Heinrich. 9cento působí vcelku atraktivně a velmi kompaktně. Na nádrži najdeme trochu chromu, její kryt je ovšem hliníkový, stejně jako frézovaný zadní závěs a držáky stupaček. Odpružení má dlouhé dráhy, veškerá čísla včetně rozměrů stroje ovšem zůstala v tajnosti. Trojúhelníkový rám, ve kterém spočívá pohonná jednotka, je vyztužený uhlíkovými vlákny. Světlo obstarávají výhradně diodové zdroje, zadní připomíná dvě písmena C naproti sobě, nebo bumerangy, chcete-li.

BMW vyrábí i vlastní motocyklové oblečení, za které si také nechá řádně zaplatit. Ke studii, která není rozhodně na hony vzdálená sériové produkci, si tedy firma připravila dvojici bund. První z sportovní kůže a kevlaru ladí barevnou škálou s motorkou, odkryté loketní chrániče vznikly na 3D tiskárně. Druhá, světle šedá, byla vyrobena z jemné kůže a hodí se spíše do města. Němci zkrátka myslí na všechno...