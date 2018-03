BMW a zákaz dieselů: Dieselového bavoráka můžete i vrátit!

V Německu hrozí, že auta se vznětovými motory nebudou smět jezdit do velkých měst . Pokud se tak opravdu stane, patrně se bude jednat o centra měst, ovšem jak široké, je otázkou. Německá automobilka BMW se na případnou situaci, pokud by skutečně vstoupilo výše uvažované nařízení v platnost, připravuje. Nechala se slyšet, že zákazníkům, kteří si koupili dieselové BMW, nabídne možnost jej vrátit. A to dokonce i v případě, že si zakoupili starší vůz. Oboje má však jistou podmínku, a tou je fakt, že majitel dieselového BMW musí bydlet v okruhu ve vzdálenosti do 100 km od města, v němž by uvedený zákaz platil.

Zákaz vjezdu dieselů do německých měst vypadá na první pohled dost šíleně. Samotné BMW věří, že nakonec zvítězí zdravý rozum a že nedojde k jeho realizaci. Pokud by se tak přesto stalo, BMW je v Německu připraveno výše popsanou „kampaň“ spustit.

„Naše auta se vznětovými motory jsou připravena na budoucnost,“ nechal se slyšet Peter van Binsbergen, šéf prodeje a marketingu značky BMW na německém trhu. „Dieselové motory platí za jeden z nejúčinnějších masově rozšířených pohonů současnosti a díky pokročilému emisnímu systému mohou vykazovat nízké hodnoty škodlivin ve výfukových plynech.“

BMW by ovšem vyšlo vstříc také majitelům starších vozů BMW se vznětovými motory, které splňují normu Euro 4 a nižší. A sice finančním bonusem ve výši až 51.000 korun v případě, že se rozhodnou zakoupit plug-in hybrid, BMW i3 nebo nové auto se spalovacím motorem splňujícím normu Euro 6 a současně vykazující maximálně 130 g oxidu uhličitého na jeden ujetý kilometr.