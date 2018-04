ECD Automotive Design RRC: Americký Range Rover!

ECD v názvu je zkratkou East Coast Defender. Už z ní je zřejmé, na jaké automobily se tato společnost sídlící za západním pobřeží (Malibu, Kalifornie) stejně jako na východním pobřeží (Kissimmee, Florida) USA zabývá. V současné době společnost zaměstnává přibližně padesátku vyškolených zaměstnanců. Počátky ale byly skromné, přičemž interní zdroje uvádějí, že na něm byla parta nadšenců, „nakažených vůní benzínu“. Pokud budeme konkrétnější, tak firmu založili podnikatel Scott Wallace spolu se specialisty na Land Rovery Tomem a Elliotem Humblovými. Původním záměrem bylo renovovat staré Defendery.

Zejména verze s kratším rozvorem náprav s přídomkem 90 se do USA v uplynulých letech dovážela jen ve velmi malých počtech. Což je zajímavé, když uvážíme, že ve zbytku světa se těchto aut prodalo značné množství. Později se k renovacím přidaly totální přestavby aut, na jejichž konci vyjede vůz, který má s tím původním společný pouze základ a samozřejmě tvary karoserie. ECD Automotive Design tak postoupil z renovátora na, řečeno s trochou nadsázky malosériového výrobce „Land Roverů“. Takto vznikla společnost East Coast Defender na Floridě v roce 2013.

V Americe je jich málo

K totálním přestavbám Defenderů nedávno přidala FCD Automotive Design také modernější a větší Range Rover, tady pojmenovaný RRC (Range Rover Classic). A sice ten původní, který britská automobilka vyráběla v letech 1970 až 1996. Navzdory tomu se však v USA tento vůz v dealerské síti britské značky nabízel pouze v letech 1987 až 1995. Přitom někdejší Range Rover poskytoval oproti Defenderu mnohem více komfortu, tudíž lépe zapadal do požadavků Američanů kladených na vozy této třídy. Kromě toho měl větší pole působnosti i díky samočinné převodovce či pohonu všech kol s redukčním převodem.

Range Rover v podání FCD Automotive je dle dostupných informací po provedených pracích kvalitnější a po technické stránce spolehlivější, než anglický originál, z něhož vychází. Kupodivu i přes špatnou reputaci je o klasické Range Rovery v USA stále velký zájem.

Při „výrobě“ nového RRC, jak se „Rangie“ od firmy ECD Automotive Design oficiálně označuje, je samozřejmě snaha co možná nejvíce zachovat typický anglický šarm těchto automobilů. Při přestavbách se údajně využívá stejných postupů, stejně jako konstrukčních řešení, jako na originálním britském voze.

Výroba je samozřejmě zakázková, přičemž zákazník si zvolí karoserii, poháněcí ústrojí, rozměry a design kol, pneumatiky, či materiály jak exteriéru tak také kabiny. Samozřejmostí je dále rozličná paleta barev a odstínů. Možností jak vůz individualizovat je ale samozřejmě mnohem více. Záleží na konkrétních požadavcích a také samozřejmě bonitě zákazníka.

Výhradně na Floridě

Přestavby původních aut na RRC byly svěřeny pouze floridské pobočce firmy ECD. Tedy „východnímu pobřeží“. Za tímto účelem zde vznikly montážní haly pojmenované příznačně „Rover Dome“ a sice na ploše přibližně 30 000 čtverečních stop (cca 2787 m). V Malibu v Kalifornii tak zůstalo pouze zákaznické centrum, kde si lze vůz objednat.

„Vozy RRC jsou určeny pro běžné používání,“ říká Tom Humble, spoluzakladatel společnosti ECD. „Princip výroby vozu RRC zůstává stejný, jako v případě již dříve nabízeného Defenderu. Vše je zcela individuální. V praxi tak na ulici neuvidíte dvě stejná auta. Na výrobě RRC se podílí v současné době 52 zaměstnanců, z nichž 42 má certifikát mechanika ASE (Automotive Service Excellence).

Veškerá práce na RRC je výhradně manuální. Od prohlídky původního vozu, který projde přestavbou přes následnou demontáž jeho komponentů až k pečlivé renovaci všech dílů případně jejich dalšího vylepšení a jejich zástavby do vozidla. Jde nejen o lakování a čalounění, ale také o elektroinstalaci a elektroniku obecně. To vše je nové a samozřejmě jinak mnohem moderněji řešené, ve snaze zajistit požadovanou spolehlivost všech soustav vozu. Velká pozornost se věnuje také rámu karoserie, který je upraven dodatečným vyztužením a samozřejmě ošetřen tak, aby se zabránilo vzniku koroze.

Osmiválec z USA

Původní Range Rover byl poháněn motorem V8 s rozvodem OHV o objemu 3,9 litru, který kdysi Angličané koupili od firmy Buick. Jeho místo zaujímá ve voze RRC rovněž osmiválec, ale zcela jiný. Jde o motor LS3, tedy celohliníkový motor rovněž s rozvodem OHV, ovšem o objemu 6,2 litru, známý především z modelů Corvette a Camaro. S výkonem 420 koní (308 kW) je to obrovský posun v porovnání s výkonem 178 koní (130 kW), které nabízí výše zmíněný původní osmiválec. K tomu navíc nechybí ani moderní samočinná převodovka se šesti převody, původem od GM.

První Range Rover existoval ve dvou verzích karoserie. A sice se třemi a pěti dveřmi, které se lišily také rozvorem náprav. I s tímto ECD u svého RRC počítá. RRC představuje skutečně velmi exkluzivní záležitost, o čemž svědčí i skutečnost, že v současné době je produkce vozu omezena na 36 kusů za rok. To zaručuje, že kdo si tento vůz koupí, patrně jiný takový na silnicích v USA nepotká. Pokud máte zájem, tak cena vozu se samozřejmě odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka. Zpravidla se ale pohybuje od 160.000 USD do 200.000 USD (od 3.264.000 Kč do 4.080.000 Kč). Pro srovnání SUV Bentley Bentayga vyjde v zámoří na přibližně 300.000 USD (6.120.000 Kč)