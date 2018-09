Ford uvádí modernizovaný Transit, sériový Transit Custom PHEV a nový Transit Connect Sport  

Ford si pro nejvýznamnější událost roku v oblasti užitkových vozidel na evropském trhu připravil řadu novinek. Největší z nich minimálně z pohledu rozměrů představuje modernizace modelové řady Transit, která přinesla novinky v oblasti designu, výbavy i techniky. Na evropské zamíří tato novinka v polovině roku 2019.

Ford Transit ve své nejnovější podobě se vyznačuje vyšší, asertivnější mřížkou masky chladiče se třemi lištami a upraveným vzhledem spodních partií přídě. Nově tvarované přední panely i nárazník mají mít příznivější aerodynamické vlastnosti a výraznější vzhled. Vozy ve vyšších stupních výbavy budou opatřeny bi-xenonovými světlomety a novými LED světly denního svícení.

Stejně jako aktuální provedení řady Transit Custom dostal i větší Transit zcela nový interiér, který má být stylovější, praktičtější a komfortnější. Nová palubní deska disponuje řadou praktických detailů pro řidiče, kteří používají vůz jako mobilní kancelář. V její horní části se nacházejí tři otevřené přihrádky. V nižších stupních výbavy se na palubní desce nachází rovněž držák na mobilní telefon nebo tablet.

Novinky v technice se týkají vznětového motoru 2.0 EcoBlue. Ten prošel další optimalizací zaměřenou na snížení spotřeby. Podle údajů Fordu, které vycházejí z cyklu měření spotřeby v reálném provozu, je až o sedm procent úspornější než dosud. Ke zvýšení účinnosti spalování přispělo navýšení vstřikovacího tlaku až na 2200 barů. Nová konstrukce ocelových pístů přinesla snížení tření v motoru, zatímco olejové čerpadlo s proměnným průtokem zmenšilo parazitní ztráty.

Dosavadní nabídku variant 77 kW (105 k), 96 kW (130 k) a 125 kW (170 k) rozšiřuje nové provedení 136 kW (185 k), které se zároveň pyšní točivým momentem 415 N.m. Všechny varianty motoru EcoBlue těží z vylepšené konstrukce turbodmychadla. Výsledkem má být ještě příznivější průběh točivého momentu v ještě širším rozsahu otáček.

Zásadní novinku v nabídce provedení modelové řady Transit představuje zcela nová verze mHEV s mild-hybridním pohonem. Bude ho možné kombinovat s pohonem předních i zadních kol a dle analýzy cyklu WLTP přinese snížení spotřeby paliva přibližně o další tři procenta. V provozu s vysokým podílem zastavování a opětovných rozjezdů však úspora činí až osm procent.

Namísto běžného alternátoru má Transit mHEV řemenem poháněný integrovaný startér-generátor. Ten při zpomalování nebo jízdě setrvačností přeměňuje kinetickou energii na elektrickou a ukládá ji do kapalinou chlazené soustavy lithium-ion baterií pod napětím 48 V. Uložená energie se následně využívá k napájení elektrického příslušenství vozu nebo k podpoře spalovacího motoru při akceleraci.

Soustava Transitu mHEV je optimalizovaná na snížení spotřeby, nikoliv na zlepšení jízdní dynamiky ve srovnání se standardními vznětovými motory. Okamžitý nástup točivého momentu hybridní soustavy se má nicméně projevit pohotovější akcelerací z nízkých otáček.

Druhou premiérou značky Ford v Hannoveru se stalo uvedení modelu Transit Custom PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) ve finálním provedení, jehož sériová výroba má být zahájena ve druhé polovině roku 2019.

Ford Transit Custom PHEV využívá hybridní pohonný systém, v něž jsou přední kola roztáčena výhradně elektromotorem. Napájení elektromotoru zajišťuje kapalinou chlazená soustava lithium-ion baterií o kapacitě 14 kWh. Kompaktní a úsporný zážehový motor zde v případě potřeby slouží k dobíjení baterií.

Uložením baterií pod podlahu nákladového prostoru se konstruktérům podařilo zachovat stejný objem nákladového prostoru jako ve standardním Transitu Custom i užitečné zatížení, přesahující 1 000 kg.

Řidič může vybírat ze tří režimů jízdy. Prvním je výchozí EV Auto, kdy o využívání jednotlivých zdrojů energie rozhoduje řídicí jednotka. Druhým je EV Now, který využívá výhradně elektrický pohon až do úplného vybití baterií. Třetím je EV Later, u nějž se pohonný systém snaží uchovat aktuální stav nabití baterií.

Vstup pro připojení napájecího kabelu se nachází v oblasti předního nárazníku. Transit Custom PHEV lze dobíjet z běžné domácí rozvodné sítě pod napětím 240 V a proudem 10 A. Plné nabití z tohoto zdroje trvá pět hodin. Při využití průmyslové rozvodné sítě 240 V se doba nabíjení zkrátí na tři hodiny.

Namísto běžného otáčkoměru se v přístrojovém štítu nachází ukazatel dobíjení/čerpání energie. Ukazatel teploty chladicí kapaliny byl nahrazen ukazatelem stavu baterie. Funkce palubního počítače byly uzpůsobeny hybridnímu hnacímu ústrojí a v přístrojovém štítu přibyly ukazatele režimu EV, údržby a upozornění na připojení napájecího kabelu. Na všech obrazovkách je vidět stavová lišta zobrazující zbývající vzdálenost do vybití baterií i vyčerpání paliva.

Ford Transit Custom se v roce 2019 dočká vedle provedení PHEV i rozšíření nabídky konvenčních pohonných jednotek o vznětový motor Ford 2.0 EcoBlue ve verzi s nejvyšším výkonem 136 kW (185 k).

Hannover se stal místem i pro představení novinky v podobě modelu Transit Connect Sport. Ten již svým označením dává najevo, že nabídne sportovně laděný vzhled, k němuž mu pomohou matné černé pruhy na kapotě se stříbrným nebo oranžovým lemováním a nová 16palcová kola z lehké slitiny, jejichž povrchová úprava připomíná tmavou nerezavějící ocel.