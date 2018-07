Iveco Daily slaví 40. narozeniny. Prohlédněte si všechny jeho generace!  

Společnost Iveco vstoupila na trh v roce 1975 poté, kdy vznikla sloučením firem OM Soc.p.Az., FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Lancia Veicoli Speziali, Magirus-Deutz AG a Unic S.A.

První generace modelové řady Daily pak vstoupila na trh o tři roky později, tedy v roce 1978, ale její vývoj začal již v roce 1973, díky spolupráci společností FIAT a Alfa Romeo. Základem vozidla byl klasický rámový podvozek s motorem uloženým vpředu a pohonem zadních kol.

Výroba jednotlivých provedení první generace Daily byla soustředěna do různých lokalit. Na užitkové použití zaměřené verze v podobě podvozku s kabinou a furgonů vyráběly závody OM v Bresciii a Suzzaře. Vícemístné varianty kombi a minibus produkovala Alfa Romeo.

Spolu s Iveco Daily vstoupil na trh vznětový čtyřválec Sofim 8140 o objemu 2,5 l a výkonu 59 kW s přímým vstřikováním a atmosférickým sáním. Motor byl produktem společnosti stejného jména, která vznikla ve městě Foggia. SOFIM založily společnosti FIAT, Alfa Romeo a francouzský Saviem. Motory poháněly také některé lehké dodávky a vozy Fiat (zejména Fiat 131 a Lancia Thema).

V osmdesátých letech se rozšiřovala nabídka provedení a rovněž došlo na první modernizace. K milníkům v historii modelové řady Daily patří rok 1984, kdy se v nabídce objevují verze s pohonem obou náprav.

V roce 1985 se objevuje Turbo Daily, jehož označení odhalovalo, že čtyřválec o objemu 2445 cms nejvyšším výkonem 68 kW byl přeplňován turbodmychadlem. Iveco uvádí, že tento motor v době svého uvedení představoval zásadní zlom, protože oproti svému předchůdci přinesl zlepšení výkonu o 28 % a zvýšení točivého momentu o 42 %. Nový turbodiesel spolupracoval s pětistupňovou manuální převodovkou.

V roce 1989 absolvovala modelová řada Daily modernizaci designu, paletu provedení rozšířily nové verze s prodlouženým rozvorem náprav a celkovou hmotností až šest tun. Posuvné dveře dodávek byly na přelomu osmdesátých a devadesátých let přepracovány tak, aby umožňovaly přepravu palet a řadu doplnil nový přeplňovaný motor SOFIM o výkonu 76 kW. Rok 1993 pak znamenal představení modelů s motory Euro 1.

Iveco Daily se dalších výraznějších úprav techniky i vzhledu dočkalo v roce 1996. Paleta pohonných jednotek tehdy nabídla motory Euro 2 a k dispozici byla provedení s kotoučovými brzdami na všech čtyřech kolech. O dva roky později bylo uvedeno provedení ECODaily, které se zařadilo k průkopníkům použití CNG v užitkových vozech a navíc mohlo být vybaveno automatickou převodovou.

Rok 1999 uvádí společnost Iveco v historii modelové řady Iveco jako rok, v němž byla představena druhá generace. Premiéra se odehrála ve španělském Jerez de la Frontera. Druhá generace byla interně označena S2000 a představovala zcela nové vozidlo, respektující původní koncepci vyvinutou před třiceti lety.

Kvality nové generace modelové řady Daily potvrdilo prestižní ocenění International Van of the Year, které bylo mezinárodní porotou odborníků uděleno pro rok 2000. Iveco ovšem neusínalo na vavřínech a o dva roky později uvedlo vznětový agregát HPI o objemu 2,3 l vybavený přímým vstřikováním paliva. Motor nabídl menší spotřebu paliva, nižší emise a vyšší výkon.

Rok 2004 přinesl třílitrový motor v provedeních s výkony 100 a 122 kW. Velkou popularitu v distribučním provozu získala automatizovaná převodovka. Pozadu nezůstal ani vývoj elektronických systémů ESP 8 (stabilizace podvozku), ABS 8 (protiblokovací systém kol) a ASR (protiprokluzový systém kol) a verze zavěšení kol pro modely s jednoduchou montáží.

Iveco Daily druhé generace se podobně jako první generace dočkalo v polovině svého životního cyklu důkladné modernizace. Ta se představila v roce 2006. Pod její podobou byl se svým studiem podepsán Giorgetto Giugiaro, které stál za poměrně ladnými a plynulými liniemi předních partií i praktickým řešením boků a zádě. Spolu s uvedením nového designu došlo i na příchod ESP do výbavy úspěšného lehkého užitkového modelu.

Podobně jako u předchozí generace byla i u té druhé průběžně upravována a rozšiřována nabídka provedení. V roce 2007 byla uvedena s podvozkem 4x4 a o dva roky později se navíc dočkala představení nových verzí na CNG, provedení Daily Electric s čistě elektrickým pohonem a také Daily s užitečným zatížením sedm tun . V roce 2010 oslavilo Iveco dva miliony prodaných exemplářů modelové řady Daily od jejího uvedení na trh koncem sedmdesátých let.

Poslední důkladná modernizace druhé generace byla představena v roce 2011. Iveco Daily dostalo přepracované přední partie. V interiéru nejzásadnější změny představoval přepracovaný přístrojový štít, upravený sloupek stavitelného volantu a sedadla s větším rozsah nastavení. Základ nabídky pohonných jednotek představoval turbodiesel o objemu 2,3 litru a vrchol pak turbodiesel o objemu 3,0 litru s dvojitým přeplňováním a nejvyšším výkonem 150 kW.

Podle materiálů společnosti Iveco v pořadí teprve třetí zcela nová generace modelové řady Daily byla představena v roce 2014 a s nezměněným designem je doposud v nabídce. Podobně jako druhá generace se i ta třetí dočkala krátce po svém vstupu na trh významného ocenění International Van of the Year 2015.

Stejně jako u předchozích generací je i u té nejnovější technika, výbava a paleta provedení průběžně upravována. Rok 2015 například přinesl novou osmistupňovou automatickou převodovku Hi-Matic a následující rok motory Euro 6 i nové verze CNG a Electric

Video

Prozatím poslední rozšíření pestré palety verzí modelové řady Daily představují zástupci rodiny Daily Blue Power , kteří jsou zaměřeni na snižování provozních nákladů a především přívětivost k životnímu prostředí. Iveco Daily Blue Power pro svou modelovou řadu získalo prozatím poslední ocenění International Van of the Year a to pro rok 2018.