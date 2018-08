Iveco se připravuje na IAA 2018 v Hannoveru

Mezinárodní veletrh užitkových vozidel je nejvýznamnější událostí roku v oblasti užitkových vozidel na evropském trhu a 67. ročník se uskuteční v Hannoveru od 20. do 27. září letošního roku.

Iveco se bude na IAA 2018 prezentovat na společné ploše se společností Shell a jak napovídá název jejich stánku „Low Emission Area – 100% Diesel Free“, zaměří se na alternativní paliva a pohonné systémy.

Společnost Iveco právě v souvislosti se zaměřením svého výstavního stánku oficiálně uvádí, že bude v Hannoveru vystavovat kompletní nabídku vozidel s alternativním pohonem na elektřinu, CNG a LNG.

2

2

Iveco hodlá prezentovat přednosti použití zemního plynu v oblasti dopravy s ohledem na životní prostředí. Využívání biometanu vede ke snížení emisí NOo více než 90 %, pevných částic o 99 % a COo 95 %. Nově bude představena i technologie elektrického pohonu ve specifických městských podmínkách.

Obě vystavující společnosti jsou přesvědčeny, že snížení emisí uhlíku v dopravním sektoru vyžaduje nabídku různých paliv a technologií. Na výstavě bude mít společnost Iveco několik seminářů věnovaných specifickým tématům zavádění technologií alternativního pohonu v dopravě, jedna z přednášek bude na téma

Iveco představí v Hannoveru celkem osmnáct různých vozidel v rámci projektu udržitelného řešení od dopravy osob ve městech až po dálkovou dopravu.

Pro využití v městské hromadné dopravě budou z vystavených vozidel určeny autobusy Iveco Bus a minibus Daily Electric s nulovými emisemi. Ve spolupráci s francouzskou společností Heuliez Bus bude vystavena 12metrová elektrická dvoudveřová verze autobusu GX Series.

Pro dopravu osob v příměstských oblastech nabídne Iveco Bus na IAA 2018 řešení na zemní plyn a bude vystavovat vozidlo Crossway Low Entry Natural Power, které získalo ocenění „ Sustainable Bus of the Year 2018 “ („Udržitelný autobus roku 2018“). Toto vozidlo má unikátní design s nádrží na zemní plyn integrovanou do prostoru střechy, dojezd až 600 km a nabízí vysoký výkon i nízké emise motoru Cursor 9 Natural Power.

Pro městskou a příměstskou dopravu bude Iveco vystavovat pět verzí modelu Daily Hi-Matic Natural Power , prvního vozidla na CNG s osmistupňovou automatickou převodovkou v odvětví lehkých užitkových vozidel.

Iveco také představí svá řešení na zemní plyn pro regionální a dálkovou nákladní dopravu, která jsou přizpůsobena i pro dodávky do center měst a noční dodávky. Dvě vozidla Eurocargo, která získala ocenění Truck of the Year 2016 (Nákladní vůz roku 2016), budou vystavena na stánku ve verzi s pohonem na CNG.

Pro využití v dálkové přepravě bude vystaven 26 tunový Stralis NP 400 s pevnou konstrukcí a chladicí nástavbou, poprvé vybavený technologií Carrier Supra CNG, která napájí chladicí jednotku. Vozidlo je ideální pro noční zásobování supermarketů v centrech měst. Sestava je vybavena třemi nádržemi na CNG s dojezdem až 1 000 km.

Nový Stralis NP je prvním nákladním vozidlem na zemní plyn na trhu, vyvinutým speciálně pro dálkovou dopravu. Mezi sedmi vystavenými vozidly bude verze s kloubovou a pevnou konstrukcí a unikátní Stralis X-Way Natural Power s elektrickou míchačkou Cifa. Kromě toho se představí i Stralis NP 460, který získal ocenění „Low Carbon Truck of the Year" („Nákladní vozidlo s nízkými emisemi roku“) ve Velké Británii.