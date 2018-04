Jak na rychlý čas na okruhu v Mostě? Petr Fulín vám poradí

Jízda na okruhu vyžaduje větší znalosti než jen schopnost sešlápnout plyn až na podlahu. U některých zatáček je potřeba myslet trochu napřed - třeba kvůli lepšímu nájezdu na rovinku, která následuje, v jiných případech se zase vyplatí pozdní nájezd.

Tohle všechno vám poradí ten nejpovolanější, Petr Fulín, okruhový závodník, který v šampionátu ETCC získal tři tituly, a teď se chystá do série TCR. Na mosteckém okruhu je častěji než doma a zná tu každý centimetr trati. Třeba teď díky jeho radám zjistíte, že máte ve stopě nějaké drobné rezervy.

Video

Aby toho nebylo málo, v dalším videu uvidíte, jak to vypadá, když se zkušenosti přenesou do praxe. Petr usedl za volant svého Leonu Cupra R s výkonem 228 kW, manuální šestistupňovou převodovkou a normálními letními pneumatikami. A jaký že zajel čas? Na první pokus to bylo 1.56.46. Slušná práce!