Jaromír Jiřík, týmový doktor Škoda Motorsport: Žádné maso, běh s 200kg sáňkami a kliky za nekázeň...  

Jezdcům dává pořádně do těla, trénink však absolvuje ve svých 64 letech s nimi a i díky tomu se těší mimořádné úctě a respektu. Jak přípravy na závod vypadají a kteří jezdci se nejvíce vzpouzejí? Vyzpovídali jsme ho na argentinské rallye.

Je to důležitá součást komplexní přípravy, jezdec se musí připravovat po fyzické i psychické stránce. Sám jsem závodil, takže vše co praktikuji, mám vyzkoušeno i na sobě. Je to důležité i kvůli tomu, aby mi jezdci věřili, že to funguje.

Jednotlivé součásti přípravy nelze oddělit. Samozřejmě, že s jídelníčkem to jde pomaleji. Těžko se jezdcům hned zakuje, že nesmí jíst chleba, knedlíky... Aby nebyli frustrovaní, je ten nástup pozvolnější.

Je to rozdělené. Na soutěži mají jiný režim, než když jsou doma, nebo když se trénuje. Třeba ale ty knedlíky jsme úplně vysadili.

Je to částečně individuální. Nemám pro všechny stejný, ale zůstává stejný princip. Hodně třeba ale záleží, zda je potřeba, aby jezdec přibral nebo ubral váhu a podobně. K snídani mají třeba ovesnou kaši, ten kdo je více závislý na jídle jako třeba Pontus (Tidemand), tak má třeba i vajíčka nebo vaječnou omeletu. K obědu bývají těstoviny, něco s uhlovodany. K večeři se servíruje třeba rýže, sýr... Maso během soutěže vynecháváme s výjimkou ryb.

Zhruba od čtvrtka do neděle. Když skončí soutěž tak mají jezdci jako odměnu steak. Důvodem je, že maso se dlouho tráví, kdyby náhodou v něm byla nějaká infekce, tak je zkažený veškerý trénink i závod. Také musíme myslet na to, když by došlo k havárii, tak všechno co se těžko tráví zůstává ve střevech a v žaludku. Při tom nárazu to může způsobit vnitřní zranění.

S Lappim, protože seveřani na to mají trochu jiný názor, prosazovali proteiny, aby měli sílu. To je samozřejmě nesmysl, protože proteiny jsou stavební látky, ale přesvědčil jsem je a získal u nich i důvěru. Měli jsme tak třeba soustředění před pár týdny, kde jsme to udělali tak, že jsme normálně zařadili k obědu steak. Když se šlo pak běhat, tak zjistili, že je jim těžko, takže si postupně uvědomili, že mám možná pravdu. Občas jim to ukazuju takto na přímo, aby si to sami pocítili. Funguje to.

Samozřejmě někteří mají vlastní trenéry, ale v kontaktu jsme a co vím, tak tyto návyky dodržují stále.

No nebylo, ale nakonec povolil. Teď je jeden z těch oddaných a když mu řeknu, co má udělat, tak to tak udělá. To samé platí pro Honzu Kopeckého, kterého také nemusím kontrolovat. Vím, že mě nepodvede, protože zjistil, že by podvedl spíš sám sebe.

Ano, v průběhu soutěže o tom není žádná diskuze.

Nemusí se stát nic, ale může jim být těžko a může dojít k problémům, kdyby bylo něco zkaženého, nebo v případě nehody. No a samozřejmě když na to přijdu, tak mají tresty, většinou musí dělat kliky, když na to nepřijdu mám smůlu já. Pár let zpátky se mě kluci takto snažili podvést na soustředění, když jsme začínali s Juhem (Hänninen pozn. red.). Měli jsme tehdy jen snídaně a večeře, přes den se trénovalo. Oni si zajeli do obchodu a nakoupili si salámy. Já jsem to vyšpicloval, tak jsem jim trochu osolil trénink, že jim z toho nebylo úplně dobře. Po letech se mi k tomu přiznali, tak jsem jim připomněl, jak jim nebylo těžko z tréninku ale z jídla.

No nejvíc dostal teď mladý Juuso Nordgren, 75. Byla to kombinace, přišel pozdě. My máme za minutu 25 kliků, za plivnutí na zem máme taky 25 kliků a porušení pravidel taky 25 kliků. Jinak to nejde, musí být respekt. Ale platí to samozřejmě i na mě, takže já jsem se jednou taky zdržel a taky jsem makal.

Ano, všichni to máme stejné a myslím, že je to tak správně. To je právě ten princip, že potřebuje vědět, jestli to funguje. Snažím se s nimi absolvovat vše kromě dlouhých běhů, které už nemůžu.

Ano, tím jim nahrazuji bílkoviny z masa. Máme ty doplňky tekuté, takže v průběhu takto snadno dostávají proteiny, aby byli saturovaní a strava byla vyvážená.

Vynecháváme jablka, která v žaludku kvasí a není to příjemné. Citrusové plody jíme normálně a zeleninu také. Někdo ji třeba nemá rád grilovanou, jiný zase nejí houby, tak je individuální.

Ano, ale zase obsahují hořčík, samozřejmě nelze sníst kilo smaženice, ale v rozumném množství jsou užitečné.

Je to zásadní, když mám sílu na to, aby odolávat přetížení při brzdění, při zatáčení, při kroucení volantem, tak nemusím nic řešit. Začne-li mě začne bolet ruka například při řazení, tak budu přemýšlet, jak ji ulevit a v tu chvíli se přestávám koncentrovat na jízdu. Fyzická kondice je tedy jsou z velmi podstatných částí.

Máme takové soustředění o přežití, jak tomu říkám. Na tom se dá poznat povaha člověka, když se dostane do krize. V autě je řidič sám, nebo jen se spolujezdcem, když se dostane do úzkých, tak nevím, co mu poradit, protože ho neznám a nevím, jak reaguje. Díky těmto tréninkům se to dozvím. Jednou jsme měli okruh, který měl asi sedm kilometrů a v průběhu něho museli jezdci táhnout sáňky, které měly 200 kg, šplhat po laně, slézt do rokle, přitom bylo minus patnáct. Začínali jsme v jedenáct večer a jeden ten okruh trval čtyři hodiny, šli jsme to třikrát bez přestávky. Tam se projevilo, jak je kdo odolný.

V Čechách v okolí Jíloviště.

Ano, vydrželi jsme všichni. Já jsem šel s nimi.

Záleží na tom, jak kluci mají čas a kdy to potřebují, někdy to bývá jednou za dva měsíce, někdy častěji, jindy zase méně často. Třeba s Honzou Kopeckým míváme soustředění i samostatně jen ve dvou. Většinou takové soustředění trvá tři, čtyři dny.

Ráno se probudíme, je rozcvička, jdeme na snídani, potom následuje chvilka volna na strávení. Následně se jde buď do posilovny, nebo běhat. Potom oběd, pauza a pak se jde zase buď běhat, nebo jdeme třeba jezdit na motokárách. To se nám velmi osvědčilo, pomáhá to technicky a baví nás to. Jezdíme několik hodin v kuse. Pak je většinou ještě nějaký běh, nebo večerní posilovna zaměřená na postřeh a rychlost. Občas zařadíme kolo, nebo i něco jiného, aby byl trénink pestrý. Samozřejmě to upravuji i individuálně podle toho, kdo co potřebuje.

Trénujeme to, právě i na těch soustředěních. A používáme i různé neurotransmitery, jako je například Speed8. To je normálně povolené i na soutěžích.

Když si to vezmete na dlouhé cestě, tak máte skutečně pak čtyři hodiny oči na vrch hlavy. Já to nepoužívám, protože si myslím, že člověk by se sebou měl nějak vyrovnat sám, ale funguje to.

Ne, toto není žádný doping, je to neurotransmiter, to znamená, že na nervových synapsích změní tok látek a člověk je bdělejší.

Tím se, že se jede ve třech a střídáme se po dvou hodinách, máte tak hodinu na odpočinek, tak si můžete dát třeba těstoviny, nebo nějaké potravinové doplňky.

To je v zásadě podobné, nějaké uhlovodany, popřípadě doplňky. U nich je výhoda, že se dají jíst rychle i v autě a člověk se musí zdržovat. A získáte okamžitě energii. Já říkám, že když někam chci dojet tak buď jedu na výlet, zastavím si v klidu na oběd, někam se podívám, strávím ho. Nebo jedu téměř v kuse, chci zastavovat maximálně na záchod.

Používám věci od Nutrendu, moc to neměním, jsem s tou firmou od roku 1970. Mám ty preparáty vyzkoušené, takže nemusím přemýšlet, co skutečně obsahují a zda to není doping. Což je taky velmi důležité a musím na to dávat pozor a kluky chránit, abych jim nechtíc nedal něco nedovoleného.