Na prodej je Toyota Celica stvořená pro rallye. Je to originální závodní kus!  

Ze světa rallye jsou samozřejmě nejvíce ceněny speciály skupiny B z osmdesátých let, jejichž hodnoty se v aukcích šplhají na astronomické částky. Jenže pěkné stroje pro rallye vznikaly i v letech devadesátých. Třeba tato Toyota Celica GT4 ST16 z roku 1994, která také co nevidět zamíří do aukce společnosti Bonhams. A hodnota se šplhá na několik milionů korun.

Proč? Jde totiž o originální závodní kus skupiny A šampionátu WRC. Právě s tímto autem před čtvrt stoletím Didier Auriol zvítězil v Rallye Sanremo, což byl pro dané auto historicky největší úspěch. Později se vůz objevil ještě na několika lokálních akcích v Itálii, avšak pod jiným zbarvením. Až v roce 1996 pořídil tento speciál stávající majitel a vrátil mu opět zbarvení WRC s hlavním sponzorem Castrol.

Od té doby si současný vlastník auto piplal ve své sbírce a dle vlastních slov se o něj pečlivě staral. A když se podíváte do přiložené fotogalerie, jistě mu dáte zapravdu. Auto skoro vypadá, jako by právě opustilo továrnu týmu a mířilo ke své vůbec první etapě. Nechybí ani přídavná světla či ikonická bíla kola OZ Racing.

Pokud si na auto děláte zálusk, pospěšte si. Aukce proběhne už 7. února v Paříži pod taktovkou společnosti Bonhams, která odhaduje, že se hodnota nejvyššího příhoz bude pohybovat někde mezi pěti a šesti miliony korun.