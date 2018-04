Na první pohled obyčejný Superb skrývá tajemství. Ochrání vás před kulkami i chemickým útokem

Jen se podívejte do přiložené fotogalerie, hádali byste na tomto Superbu něco zvláštního? Troufám si říct, že ne. Jenže Rob Gill z deníku The Sun se mu podíval na zoubek a veřejnosti ukázal, co všechno vlajková loď mladoboleslavské automobilky po několika úpravách vydrží.

Jde totiž o vůz, jenž prošel rukama specialistů soustředících se na ochranu posádky. Nebavíme se o standardních bezpečnostních prvcích, ale autě, které odolává i kulkám z AK-47 či nejrůznějším typům výbušnin.

Není jasné, komu přesně je tento neprůstřelný kousek určen, ale zpravidla jde o královskou rodinu či posádku, která se z nějakého důvodu cítí ohrožena. Tajemstvím z logických důvodů zůstává i název společnosti, jež se do úprav pustila.

Detaily o změnách ale naštěstí víme. Pancéřováním neprošla jen samotná karoserie, ale i podvozek. Samozřejmostí jsou neprůstřelná okna či pneumatiky runflat, se kterými může vůz i při defektu pokračovat v jízdě. Třešničkou je pak přepracovaná ventilace, která posádku dokáže ochránit i při pokusu o chemický útok.

Byť hmotnost auta s takovou várkou úprav narostla, srdcem zůstává neupravené dvoulitrové TDI s výkonem 140 kW. Na techniku se ale přeci jen sáhlo, auto dostalo vyspělejší brzdy a odpružení.

Redaktor Gill ještě zjistil, že přestavba vyjde majitele na v přepočtu 2,9 milionu korun a týmu specialistů trvá zhruba měsíc. Nejde přitom o žádnou jednorázovku, v příštích měsících má takových Superbů vzniknout více než sto.