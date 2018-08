To nejdůležitější v automobilové historii Československa. Hezky od roku 1918!

První samohybné vozidlo v českých zemích, které ještě poháněla pára, sestrojil v roce 1815, tedy více než sto let před vznikem Československa, Josef Božek. Prvním osobním automobilem byl model NW Präsident z roku 1897 , který byl i prvním osobním automobilem ve střední Evropě a předznamenal dlouhou řadu osobních vozů značky Tatra. V období po první světové válce fungovaly v Československu tři hlavní domácí automobilové značky -, který se v roce 1925 spojil se Škodovými závody v Plzni.

Podle prvního oficiálního soupisu motorových vozidel zbylo v Československu zaregistrováno, do roku 1930 narostl počet motorových vozidel podle jedné z výzkumných zpráv Masarykovy univerzity na asi 100.500. V roce 1961 bylo registrováno přes 291.000 osobních a dodávkových automobilů, v roce 1989 to již bylo 3,2 milionu osobních a dodávkových automobilů. Jen za posledních pět let se počet osobních aut v registru zvýšil o více než jeden milion,

Zatímco, v roce 1967 připadal jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele celého Československa, v roce 1989 již na jedno auto připadalo jen 4,3 obyvatele Československa a v loňském roce to již bylo těsně pod dva obyvatele ČR.

V roce 1918 bylo na našem území. V současné době je v ČR v provozu asi 55.740 kilometrů silnic a dálnic, z toho připadá 1222 km na dálnice, jejíž první úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen v červenci 1971.

Za první republiky jezdila auta po československých silnicích na. Výnosem vrchního velitele německé armády von Brauchitsche byla od března 1939 zavedena jízda vpravo . Podle historiků ale o možnosti zavedení jízdy vpravo jednal parlament již v listopadu 1938, příchod nacistů toto nařízení pouze uspíšil.

V roce 1929 si pražská zbrojovka Františka Janečka zapsala novou ochrannou značku Jawa , později proslavenou především jako značku motocyklů. Motocykly Jawa kdysi patřívaly ke světové špičce, v současnosti vyrábí motocykly Jawa společnost JAWA Moto, s.r.o., která jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997

V někdejším Československu bylo několik, kteří ročně dodávali na trh desetitisíce automobilů. První nákladní automobil vyrobila kopřivnická Tatra již v roce 1898. Před rokem 1989 patřila Tatra k předním světovým výrobcům těžkých nákladních automobilů určených zejména pro provoz v obtížných podmínkách a pro armádu. Roční produkce se pohybovala kolem 15.000 vozů. Po roce 1989 změnila továrna několikrát vlastníka a ukončila výrobu osobních automobilů. Od roku 2013 podnik vlastní společnost Tatra Trucks, v průměru vyrobí 1500 nákladních vozů ročně.

Nákladní vozy vyráběla po druhé světové válce takév Praze-Letňanech,na Liberecku ave Vysočanech. Z těchto značek v současnosti vyrábí nákladní automobily jen Avia . Největším výrobcem autobusů byla vysokomýtská, která nejprve vyráběla karosérie pro osobní auta, první autokar vyjel z bran její továrny v roce 1928. Firma dnes patří společnosti Iveco Czech Republic.

Největší domácí automobilka, mladoboleslavská Škoda vyrobila od roku 1905 k září 2017 20 milionů vozů (včetně modelů ještě pod značkou Laurin & Klement). První vůz s logem Škoda, model Hispano Suiza , byl vyroben v roce 1926. Po znárodnění v roce 1945 byl podnik ze Škodových závodů vyčleněn a přejmenován na Automobilové závody, národní podnik (AZNP), a nadále nesl značku Škoda s okřídleným šípem. V dubnu 1991 po vládním rozhodnutí o prodeji automobilky koncernu Volkswagen (VW) zahájil činnost společný podnik Škoda, automobilová a. s. a firma se stala čtvrtou značkou koncernu (vedle VW, Audi a Seat). V roce 1998 firma změnila název na současný Škoda Auto, a. s., v roce 2000 se VW stal stoprocentním vlastníkem firmy.

V současnosti Škoda nabízí sedm modelových řad automobilů (Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Superb, Kodiaq, Karoq). Dlouhodobě nejoblíbenějším modelem automobilky je Octavia . V roce 2017 Škoda dodala svým zákazníkům rekordních 1.200.500 aut, což je o 6,6 procenta více, než v roce 2016. Domácí produkci Škoda zvýšila loni meziročně o 12 procent na 858.103 aut.

V roce 2008 zahájil v Nošovicích na Frýdecko-Místecku výrobu první evropský závod jihokorejské automobilky Hyundai, továrna v loňském roce vyprodukovala 356.070 aut. Od roku 2005 vyrábí ve svém závodě v Ovčárech u Kolína automobily firma Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), ta v loňském roce vyprodukovala 199.078 vozidel.

V roce 1989 na československých silnicích jezdila v průměru 14 let stará osobní auta, v roce 2003 se průměrné stáří vozového parku snížilo na 13,49 let, od té doby vozový park opět pozvolna stárne, v roce 2017 zestárl na 14,62 roku. Nejstarším typem vozidla v Česku je motocykl, jehož průměrný věk dosahuje necelých 33 let. Nejvíce jezdí v Česku škodovek, které s 1,9 milionu vozů tvoří třetinu tuzemského vozového parku, následuje Volkswagen s podílem devět procent a Ford se 7,5 procenta. Dalšími značkami v pořadí jsou Renault a Peugeot.