Nová značka Seatu: Co chtějí Cuprou vlastně říct?  

O svojí okruhové úchylce jsem už párkrát psal a teď jsem zase jednou skákal radostí. Seat totiž představení své nové značky situoval na okruh Terramar, nádherný historický ovál (měl být teprve druhým v Evropě), na němž se v roce 1923 konala španělská grand prix. Velká cena ovšem skončila neslavně, jezdci si stěžovali mimo jiné na rekordní šedesátistupňový sklon zatáček a mezinárodní závodění bylo v Terramaru nakonec zakázáno. Do dnešních let se však ovál zachoval v kompletní délce, patinu samozřejmě má, tím víc ale jde o nádherný kus historie. Nachází se půl hodinky autem od Barcelony, za návštěvu určitě stojí.

A právě tady nám Seat oznámil, co a jak se značkou Cupra zamýšlí. Asi si budu muset na vizuál a celkový styl trochu zvykat, logo symbolizující nejspíš jakési splynutí, dvě těla zrcadlově zaklesnutá do sebe (nevím, já tam pořád vidím býka) a ještě k tomu ta zlatavá barva… Kdybych nevěděl, že jde o Cupru a tedy sportovní značku, považoval bych nový seaťácký počin spíš za konkurenci pro DS a forďácký pokus Vignale. Tedy dva zatím dost rozpačité exkluzivní projekty. „To není zlatá barva, ale měděná,“ upozornil mě hned na začátku Antonio Labate, šéf nově osamostatněné Cupry. Před tím vedl Abarth, takže s „detašovanými“ značkami už docela zkušenost má. „O luxus a exkluzivitu rozhodně nejde, nechtěli jsme vytvořit značku pro pár vyvolených. Cupra opravdu znamená hlavně sport a emoce,“ snažil se mi přiblížit svět Cupry italský švihák. A pro koho je tedy cupra vlastně určená? „Pro všechny,“ usmál se Antonio. A znovu připomněl, že emotivně laděná Cupra nemá být předraženým luxusem. Typického zákazníka prý však modely nové značky mít nebudou, počítá se i s tím, že se bude líbit holkám. Koneckonců, první představenou cuprou je SUV Ateca… To mi u sportovně laděného brandu přišlo trochu zvláštní.

„Nebudu zastírat, že jsme si atecu vybrali kvůli aktuální popularitě segmentu SUV. Může to vypadat trochu nelogicky, než ale Cupru Atecu odsoudíte, měli byste se s ní svézt. Stojí to za to,“ slibuje Antonio. Mohl by mít pravdu, když Cupra Ateca dostala dvoulitrové TSI s výkonem 221 kW, díky němuž zrychlí na stovku za 5,4 s. A chybět nebude ani filtr pevných částic. To už moc sportovní není, já jenom, abychom si na tyhle novoty zvykali.

Tohle je teda první cupra, na okruhu v Terramar jsme však viděli ještě třeba ibizu, ta však ještě nebyla ve finální verzi. „Zatím jsme nerozhodli, jestli se bude Cupra Ibiza vyrábět. Čekáme na reakce, třeba i od vás novinářů,“ uzavřel šéf Cupry. Dobře, Antonio, za mě tedy určitě ano, ale nechcete ještě něco udělat s tím logem?

A máme se prý těšit na Ženevu. Tady pro nás Cupra chystá něco hodně zajímavého. Zaslechl jsem, že by mělo jít o elektrický závoďák… No, tak to by bylo tedy opravdu zajímavé… Nevadí, Cupra Ateca, byť tedy jde o SUV, vypadá nadějně a na svezení se docela těším. A třeba se dočkáme i té ibizy!