Ostrá Bentley Bentayga Speed se rýsuje. A čekají ji velké designové změny  

Sportovně-užitkový vůz Bentley Bentayga spatřil světlo světa před dvěma lety a už tehdy přijel s dvanáctiválcem v útrobách. Nabídka dnes čítá i zážehové a vznětové osmiválce, sáhnout lze i po plug-in hybridním pohonu se základem v benzinovém šestiválci.

Ani tím ale rostoucí paleta motorů nekončí. Brzy se totiž dočkáme Bentaygy Speed, nejostřejšího derivátu modelu, o kterém se hovoří již od dubna roku 2016. Výkonný produkt značky Bentley připomněl v jednom z rozhovorů Stefan Sielaff, jenž je odpovědný za design. Uvedl, že přepracovaná novinka se dočká „velké designové změny“, konkrétnější ale být nechtěl. Kromě toho se prý můžeme těšit na obvyklé inovace, které jsou s příjezdem ostrého provedení již existujícího modelu spojeny.

Technické specifikace zatím zůstávají tajemstvím, ale je jasné, že i tady bude hrát prim šestilitrové biturbo W12, které v SUV aktuálně produkuje výkon 447 kW (600 k) a točivý moment 900 newtonmetrů. Šest stovek koní nejsilnější variantě stačit nebude, kromě navýšení výkonu se pochopitelně zlepší i akcelerace z klidu na stovku (aktuálně 4,1 s) a možná i maximální rychlost (nyní 301 km/h).

Zatím nebylo potvrzeno, kdy se nám nejsilnější Bentayga ukáže, ale zřejmě si ještě nějaký čas počkáme. Vždyť letos k prvním zákazníkům zamíří zážehový osmiválec a plug-in hybrid, s příjezdem Bentaygy Speed tak počítejme spíše v roce příštím. Do konce desetiletí se pak můžeme těšit ještě na novou generaci Continentalu GTC či modelu Flying Spur. A ptáte-li se na Mulsanne , to by mělo dorazit do roku 2020, dost možná s čistě elektrickým pohonem