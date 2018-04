Porsche připravuje Speedster s technikou 911 GT3. Prohlédněte si všechny jeho předchůdce  

Porsche již lehce poodhalilo podobu nejnovější generace modelu 911 a to prostřednictvím snímků kupé , jehož karoserie i přes maskování odhaluje, že známá silueta zůstane zachována.

Před uvedením nového Porsche 911 má dojít k důstojnému rozloučení s dosavadní generací 991 a to prostřednictvím modelu 911 Speedster. Ten má podle neoficiálních zdrojů svým vzhledem navazovat na své předchůdce, které charakterizovalo především nízké čelní sklo i boční okna spolu s jednoduchou plátěnou střechou, skládající se pod výrazný plastový kryt za dvojici předních sedadel.

Nové Porsche 911 Speedster má zachovávat siluetu svých předchůdců a pod ní se má údajně ukrývat technika aktuálního modelu 911 GT3, což znamená, že za zadními koly má být uložen atmosférický plochý šestiválec o objemu 4,0 l s nejvyšším výkonem 368 kW (500 k) a točivým momentem 460 N.m, který může spolupracovat se šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

Pokud se tyto neoficiální informace potvrdí, pak se můžeme nejpozději na podzim letošního roku těšit na další Porsche, které udělá radost milovníkům tradičních hodnot sportovních vozů značky Porsche podobně jako modely 911 GT3 s Touring Package nebo 911 Carrera T , které byly představeny v loňském roce.

Porsche 911 Speedster a rychlý pohled do jeho historie

První model s označením Speedster byl odvozen do modelu Porsche 356 v roce 1953 a charakterizovalo jej nízké čelní sklo, jehož horní okraj byl pouhých 1120 mm nad zemí.

Hmotnost tohoto vozu se pohybovala okolo 770 kg, tedy přibližně o 50 kg méně než u kupé řady 356. Vyráběl se s motory o objemu 1,5 l a 1,6 l, které nabízely výkony od 40 kW (54 k) až po 77 kW (105 k). Výroba probíhala v karosárně Reutter v letech 1954 až 1958.

První Porsche 911 Speedster vzniklo již v roce 1981, ale tehdejší vedení automobilky dalo přednost klasickému kabrioletu. Sériový Speedster, jehož jméno i design odkazují na slavné Porsche 356 Speedster z padesátých let, měl premiéru až v roce 1987 na IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.

Základem první generace 911 Speedster vyráběné v letech 1987 až 1989 byl kabriolet Carrera 3,2 s plochým vzduchem chlazeným šestiválcem o objemu 3,2 litru a výkonem 170 kW (231 k). Maximální rychlost se pohybovala okolo 230 km/h, ale díky turbulencím vzduchu v interiéru ji se staženou střechou okusili jen ti nejotrlejší.

Ve srovnání s výchozím kabrioletem byl Speedster podle automobilky o 70 kg lehčí, ale ve skutečnosti to bylo jen o 40 kg. Oblíbeným doplňkem pro Speedster byla sada Turbo Look, obsahující širší blatníky a další komponenty přibližující atmosférické verze přeplňované 911 Turbo. Tato sada zároveň stírala váhovou výhodu nad kabrioletem na nulu.

Zajímavé a zároveň velmi málo rozšířené provedení bylo Clubsport Speedster. U něj bylo možné demontovat čelní sklo i hrb za sedadly a na jejich místo umístit plastový kryt přes celý interiér, v němž byl výřez pouze nad sedadlem řidiče. Dostat se do interiéru vozu s tímto krytem vyžadovalo trochu cviku a ohebná záda, protože kryt byl vzadu na pantech a nadzvedával se vpředu jako kapota. Bylo tedy potřeba otevřít dveře shrbit se pod kryt, usadit se, zavřít dveře a nakonec přiklopit a zajistit kryt. Řidiči pak z vozu vykukovala pouze hlava.

V období od září roku 1987 do července roku 1989 bylo vyrobeno celkem 2065 Speedsterů první generace, z nichž jen 171 nebylo vybaveno sadou Turbo Look.

Druhá generace Porsche 911 Speedster byla založena na modelové řadě s interním označením 964. Kola zadní nápravy poháněl vzduchem chlazený šestiválec o objemu 3,6 litru z Carrery 4 naladěný opět na výkon 170 kW (231 k). Podvozek měl výrazně tvrdší nastavení než výchozí kabriolet a opět bylo ušetřeno 40 kg hmotnosti, resp. 50 kg u provedení Clubsport.

Nabídku příplatkové výbavy opustila sada Turbo Look a to i přes skutečnost, že u předchozí verze patřila k nejpopulárnějším doplňkům. Novinkou byla sedadla Recaro, jejichž zadní strana byla v barvě karoserie. V první polovině devadesátých let bohužel zákazníci příliš netoužili po spartánském Speedsteru a namísto plánovaných 3000 vozů jich vzniklo jen 936. Produkce tohoto modelu probíhala od října roku 1992 do července roku 1994.

V roce 1993 se ve Frankfurtu nad Mohanem představila nová generace 993, která je často označována jako nejlepší ze všech vzduchem chlazených. Realita je taková, že je rozhodně nejpropracovanější. I od ní měl být odvozen Speedster, ale automobilka údajně vyrobila pouze dva prototypy a po neúspěchu předchozí verze 964 od sériové produkce upustila.

I přesto několik soukromníků svépomocí modernizovalo exteriér svých Speedsterů do podoby nevyráběné třetí generace odvozené od řady 993. To jim umožnila skutečnost, že na skelet karoserie Carrery 3.2 i řady 964 je možné namontovat blatníky, kapoty a nárazníky z řady 993 a na dveřích stačí vyměnit kliky a zpětná zrcátka.

Prozatím poslední Porsche 911 Speedster vycházelo z generace 997 a mělo výstavní premiéru na autosalonu v Paříži v roce 2010. Přesně jako jeho prapředek z padesátých let a stejnojmenné modely z konce osmdesátých a první poloviny devadesátých let se i tento model pyšní velmi nízkou siluetou.

Sportovní otevřený vůz se vyznačuje o 60 mm sníženým a více sklopeným čelním oknem stejně jako specifickým tvarem manuálně ovládané plátěné střechy, na jejímž pevném krytu je ve složeném stavu dvojice typických vyboulení. Právě jejich prostřednictvím se nový 911 Speedster přibližuje svým stejnojmenným předchůdcům. K ještě sportovnějšímu vzhledu přispívají o 44 mm rozšířené zadní partie z modelů s pohonem všech čtyř kol.

Porsche 911 Speedster z roku 2010 má ve své zádí atmosférický plochý šestiválec o objemu 3,8 l s nejvyšším výkonem 300 kW (408 k), roztáčející kola zadní nápravy prostřednictvím sedmistupňové dvouspojkové převodovky. Porsche tento model uvedlo na trh v limitované edici 356 exemplářů a cena pro český trh byla v roce 2010 stanovena na 5.122.000,- Kč včetně DPH.