Porsche Taycan se prý nabije rychleji než vozy značky Tesla

Na jedno nabití sice může elektromobil ujet stovky kilometrů, jenže jakmile se akumulátor vybije, znamená to zdržení obyčejně v řádu hodin. Doba ale postupuje, takže již nějaký čas nabízí americká Tesla takzvané super nabíjení. Při jeho využití se doba nabíjení podstatně zkrátí. Tesla udává, že polovinu kapacity baterie lze nabít za pouhých 20 minut. V praxi tak za uvedenou dobu prodloužíte dojezd řádově o stovky kilometrů.

Jenže i to je pro mnohé stále málo. Proto výrobci elektromobilů pracují na ještě rychlejším nabíjení. Zatím nejdále je v této oblasti Porsche. Ta připravuje nový elektromobil Taycan, jenž by se měl na trhu objevit už v příštím roce. V rámci jeho uvedení Porsche plánuje výrazně zkrátit dobu nabíjení vozu. Šéf Porsche pro severní Ameriku Klaus Zellmer nešetřil před americkými novináři superlativy. „Budoucí majitelé Taycanu budou do tří let využívat nabíjecí stanice s minimálním výkonem 350 kW.“ O stejném výkonu nabíjení ale mluví také Elon Musk v souvislosti s novou generací super rychlého nabíjení svých vozidel. Současné supernabíječky Tesly nabízejí výkon 120 kW v případě dobíjení jednoho vozu, respektive 145 kW, pokud se nabíjení rozděluje na dvě auta.

Infrastrukturu v podobě supernabíječek Porsche v USA rozjelo coby reakci na kauzu Dieselgate. Při tom se spojilo s Electrify America, a to už v únoru 2017. Spolu s VW Group to ale znamená během příštího desetiletí investici ve výši až dvou miliard dolarů.

V současné době tento ambiciózní plán německého výrobce čítá více než 200 nabíjecích stanic v severní Americe a dalších více než 300 je v plánu postavit v 15 velkých městech. Pro srovnání - Tesla nabízí v severní Americe 675 supernabíjecích stanic, 432 jich je v Evropě a 332 v asijsko-pacifické oblasti.

„Auto, které má zrychlení z klidu na 100 km/h za méně než tři sekundy je mimořádně působivé. Jenže v daném případě je ještě důležitější, jak rychle se dokážou jeho baterie nabít,“ konstatoval Klaus Zellmer. V případě připravovaného Taycanu Porsche slibuje zvýšení dojezdu o více než 96 km za zhruba čtyři minuty. Auto bude využívat baterie s napětím 800 voltů, které mají vozu zajistit dojezd až 496 km. Současně ale bude mít jeho pohon výkon více než 600 koní, které slibuje dvojice elektromotorů.