Prodeje německé prémiové trojky zpomalují. Jenom emise za tím nejsou

Německé prémiové trio zažívá vcelku úspěšné období. Hospodářskou krizí prošly Audi, BMW i Mercedes-Benz úspěšněji než mnohé mainstreamové značky a v minulých letech jejich prodeje stabilně rostly – výjimkou byl slabší loňský rok pro čtyři kruhy. Letos se ale rostoucí trend zpomalil. Kde hledat důvody?

Jestliže Audi bylo loni jediným z německého prémiového tria, komu prodeje klesaly (o 4,7 % v prvním pololetí 2017), letos je jediné, komu výrazněji rostou, za první pololetí o 4,5 %. To u BMW i Mercedesu došlo ke zpomalení růstového tempa, u vrtulky z 5,2 % na dvě procenta, u trojcípé hvězdy dokonce z 13,7 % na 3,9 %.

V první řadě bychom mohli spekulovat, že se německé trio dostává na hranice svých možností, však se pohybuje kolem dvou milionů prodaných aut ročně, což je na tak drahá auta hodně, tak jednoduché to ale není. Analytici hledají důvody jinde.

Tím hlavním vysvětlením zpomalujícího se tempa růstu je stáří klíčových modelů této trojky. Současná generace nejprodávanějšího Audi, kompaktního modelu A3, je na trhu už od roku 2012, a tak už pomalu vyhlíží nástupce. Na globálních prodejích A3 je to vidět, letos klesají o pět procent. To samé platí pro BMW řady 3, jehož nová generace se světu představí již na říjnovém autosalonu v Paříži . Za prvních šest měsíců roku klesá tento stále nejprodávanější bavorák o sedm procent. A podobně je na tom také Mercedes – důležitý kompakt, třída A, byl mezigeneračně vyměněn letos, rovněž klíčová třída C je v polovině životního cyklu, a tak její prodeje musel oživit na jaře představený facelift . Mezigeneračně si v pololetí pohoršil o pět procent.

Důvody ale hledejme i dále. Německé značky sice prodejům prémiových aut jasně dominují, na trhu ale nejsou samy, a tak musejí počítat s konkurencí. A ta roste, přičemž novinky dalších prémiovek nutně ovlivní i prodeje Audi, BMW a Mercedesu. Pozor si tak nově musejí dávat na Volvo XC40 (mimochodem evropské Auto roku 2018 ) nebo DS 7 Crossback. Už dříve mezi zavedenou německou prémii zamířily Alfa Romeo Stelvio, Jaguar F-Pace nebo Range Rover Velar, vůči kterým se zástupci ingolstadtského, mnichovského a stuttgartského výrobce museli chtě nechtě vymezit.

Může jít ale také o konkurenci z řad vlastní stáje. Vždyť zájemci o řadu 3 mohou klidně raději zvolit X3, nebo si dokonce vystačí s menší X1 a X2, obdobně to je také u Audi nebo Mercedesu, které rozšiřují hlavně své SUV řady, nikoliv ty konvenční.

Do prodejů pak hovoří i klesající zájem Evropanů o naftové vozy, v nichž prémiové značky vždy byly silnými hráči. A tak jsou o to silněji zasaženy tím, že prodeje vznětových aut v prvním pololetí roku na starém kontinentu klesly o 17 %. Konkrétně u Mercedesu zájem o taková auta klesá o 12 %, u BMW a Audi ještě rychleji, o 18 %, respektive 22 %. Přesto turbodiesely tvoří důležitou součást jejich prodejů, a tak je tento trend může ovlivňovat i v následujících měsících.

Důležitý vliv na prodeje pak může mít hrozící obchodní válka mezi USA, Čínou a Evropskou unií. BMW a Mercedes sice patří mezi velké exportéry z USA, zároveň tam ale hodně aut dovážejí z Německa. Jestliže tak hrozící vysoká cla vstoupí v platnost, určitě je to ovlivní.

Zdá se, ale, že německé prémiové trio je i na případné změny dobře připraveno. I s ohledem na chystané nové modely se dá předvídat, že jejich budoucnost je zajištěna. Nebo máte jiný názor?