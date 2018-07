První GT-R Nissanu nebylo kupé. A vlastně to ani Nissan nebyl…

Ostré linie hranaté karoserie vypadají, jak kdyby je někdo ořezal samurajskou katanou. Jenže pokud víte, co máte hledat a tohle auto alespoň trochu znáte, nebude vás jednoduchý vzhled odrazovat. Ta zrcátka na blatníku jsou velmi typická, zadní výrazná koncovka výfuku zase jen decentně agresivní. Tohle auto je vážně definice pojmu sleeper, i když vzniklo kvůli závodům.

A to už je věc, která současné majitele Nissanu GT-R moc nezajímá. Je to dávná historie a jejich playstation na kolech (myšleno v dobrém, to auto jezdí vážně fantasticky přesně) je dost dobrý i bez nějakého racionálního důvodu vzniku. O tom, že dávno před jejich miláčkem a dávno i před kultovní generaci R32 existovalo GT-R jako sedan, povětšinou vůbec neví.

Jméno Skyline ani nebylo Nissanu, tento sedan původně vyráběla automobilkaod roku 1957. To je ještě o celou dekádu před příchodem prvního GT-R. A nejen sedanu, Prince vyráběl i kombíky a sportovní kupé Skyline Sport, které mělo design od Giovanni Michelottiho – slavného italského designéra, který zanechal svou stopu i na automobilech Ferrari a Maserati. V Japonsku v té době probíhal motosportový boom, Honda obsadila Suzuku a Mitsubishi zase okruh Fuji Speedway. Kdo závodil, tomu rostly prodeje a Prince chtěl také kousek z tohoto velkého koláče. Proto na Grand Prix Japonska 1964 (ne, nešlo o závod formule 1, i když jméno tomu nasvědčuje) nasadil poslední model S54 ve verzi 2000 GT. Auto mělo naladěný řadový šestiválec a v závodě si vedlo dobře. Na speciální Porsche 904 s motorem uprostřed sice nestačilo, ale všechny pozice od druhé do šesté patřily posádkám Skylinů.

Automobilka Prince ale chtěla víc a tak vyvinula vlastní speciál R380 s motorem uprostřed. Ročník 1965 byl bohužel zrušen, ale o rok později byli na startu v plné síle. Závod se ze Suzuky přesunul na Fuji, ale i Porsche nespalo na vavřínech a přivezlo nový typ 906. Auto mělo mít více síly, menší hmotnost a lepší řízení. Jenže Prince německou značku udolal svou spolehlivostí a získal první dvě místa. To byl opravdový trumf malého výrobce.

Úspěch ohromil i automobilku Nissan, která s Prince uzavřela strategické partnerství, aby konečně mohla soupeřit s větší automobilkou Toyota. Prince se stal součástí automobilky a jeho jméno zaniklo. V létě se představil nový Skyline C10 už pod jménem Nissan. Nissan jen trochu ozvláštnil hranatý jednoduchý design a populární „Hakosuka“ byla rázem na světě. Na podzim 1968 se v Tokiu objevila ostrá verze Skyline 2000 GT-R s interním kódem PGC10. Prodej byl zahájen v následujícím roce. Až teprve v roce 1971 vznikla dvoudveřová verze GT-R Coupe KPGC10, kterou všichni označují za první GT-R. Sedan je ale vzácnější, vzniklo jich jen 832, zatímco kupé 1197.

Právě takový je i originální Skyline GT-R z roku 1969 sběratele Erica ze SoCal v Orange County v Kalifornii. Na americké poměry jde o unikátní auto, protože tenhle kultovní kousek JDM kultury se do USA oficiálně nikdy nedovážel. Pod kapotou je řadový šestiválec S20 DOHC se čtyřmi ventily na válec, slabší odvozenina motoru závodního speciálu R380. Zvládne vytáčení až k 7000 otáčkám, když už z jeho zvuku běhá mráz po zádech. A právě to je pro majitele nejdůležitější, jinak chce svou Hakosuku, na rozdíl od jiných, nechat v co nejvíce původním stavu. Tedy až na ten nádherný volant Nardi.

Video

Auto dosáhlo na závodech opět senzačního úspěchu. Nissan jej ostatně právě tak vyvíjel a bylo z toho fantastických 33 vítězství v řadě, pak nastoupilo kupé a dotáhlo to na 50 triumfů. Dnes jde o vyhledávaný sběratelský kousek, který láká na svůj fantastický motor a skvělé jízdní vlastnosti zabalené do jednoduchého designu. Ostatně hodně zapůsobil i na Jaye Lena, který mu věnoval jednu z epizod svého internetového magazínu.