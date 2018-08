Za volantem Renaultu Fuego Turbo: Nezvyklé spojení turba s karburátorovým motorem

Kupé Fuego začala automobilka Renault vyrábět v roce 1980 a představila jej na autosalonu v Paříži. Jméno ve španělštině znamená oheň, původně se ale měl jmenovat Renault 19, což bylo použité označení i na prototypu. Od uvedení do roku 1982 šlo o nejlépe prodávané kupé. Jednalo se o nástupce předchozích modelů Renault 15 17 . Elegantní tvary od Michela Jardina a Roberta Oprona dodnes příliš nezestárly, typická je hlavně černá linka kolem celého auta. Působí lehce a elegantně dodnes. Opron jej ostatně považoval za svou nejlepší práci pro Renault, na kontě měl z minulosti třeba typ 20 nebo Citroëny CX SM . Tvar nízké karoserie byl navíc laděn v aerodynamickém tunelu jako u vůbec prvního masově vyráběného sportovního kupé na světě. Výsledkem byl součinitel odporu vzduchu Cx jen 0,35, později zlepšený až na 0,32. Boule na kapotě však naznačuje, že by se pod ní mohla ukrývat nějaká zajímavější pohonná jednotka.

Rozměry Délka (mm) 4343 Šířka (mm) 1689 Výška (mm) 1346 Rozvor (mm) 2443 Objem zavazadelníku (l) 373

Kupé s uspořádáním 2+2 a třídveřovou karoserií se trefilo do vkusu zákazníků. Tedy třídveřovou… Vzadu se vlastně vyklápí jen velké panoramatické okno, pod nímž je rozměrný zavazadelník. Řidič sedí velmi příjemně v anatomické sedačce a pohodlné pozici blížící se ideálnímu řidičskému posezu. Prostoru je dost pro cestující v obou řadách sedadel se semišovým čalouněním, ta zadní ovšem postrádají hlavové opěrky. Plastová palubní deska není z těch nejkvalitnějších materiálů a kritizována byla už v době uvedení auta. Renault věděl, že Fuego musí nadupat výbavou, zvláště když tvrdil, že hlavním konkurentem je Porsche 924. Jako první výrobce na světě si troufl na dálkové centrální zamykání se systémem keyless, který se teprve dnes stává standardem. A také to bylo první auto, kde jste mohli mít ovladače rádia u volantu. Tento prvek byl ale nakonec mnohem populárnější u velkého sedanu 25. Velurové čalounění Fuega je speciálně určené pro verzi Turbo, v ostatních modelech jste jej mít nemohli. Jinak byl ale seznam příplatkové výbavy velmi obsáhlý – kožené čalounění, zvláštně vystouplé mlhovky (tradičně francouzsky žluté), stěrače světlometů, palubní počítač, tempomat, klimatizace a střešní okno Webasto. Bohatá výbava byla dobrým argumentem pro Americké zákazníky, kteří si mohli Fuego koupit v sítí dealerství AMC. Oceňovali prý hlavně dostupnou cenu a rozumnou spotřebu.

Motor poháněl přední kola, jako tomu bylo u výchozího sedanu 18 , který elegantnímu kupé poskytl podlahovou plošinu a techniku. Pouze přední zavěšení pocházelo z novějších a větších sedanů 20 a 30, aby Fuego nabídlo lepší řízení. Také design Fuega je velmi podobný sedanu 18, ale díly nejsou záměnné. Motorizací byla v nabídce celá řada, dokonce turbodiesel, který byl v roce 1982 nejrychlejší na světě (180 km/h). Benzínové motory začínaly na čtrnáctistovce a největší objem měl dvoulitr. Vrcholnou verzí se v roce 1983 stalo Fuego Turbo (do té doby bylo nejlepší 2.0 GTX) s přeplňovanou karburátorovou šestnáctistovkou SOHC (uložená vpředu podélně) o výkonu 132 koní (tím už se k Porsche 924 docela přiblížilo), s točivým momentem 199 Nm a pětistupňovou manuální převodovkou. I když to nebyl nejmodernější motor, byl velmi povedený a spolehlivý, ostatně používal jej i sedan 18 Turbo. Uvedení přeplňovaného motoru znamenalo současně i uvedení faceliftu. Turbo poznáte podle jiné masky, nárazníků (v případě této verze najdete i na ní nápis Turbo), upraveného interiéru včetně palubky, velkých nápisů Turbo na bocích nebo pavučinových kol BBS. A právě Turbo bylo nakonec považováno za opravdu sportovní model.

Auto váží 1050 kg, což není nijak závratné číslo a naznačuje, že by s velkým kupé mohla být zábava. Navíc jen 57 % této hmotnosti připadá na přední část, auto je tedy slušně vyvážené. Na stovku zrychluje za 9,5 sekundy, takže to není žádný louda. Maximálka je však o hodně výš, konkrétně na 193 km/h. Auto má slušný poměr 126 koní na tunu. Na prohánění se za zábavou máte k dispozici 57 litrů benzínu v nádrži a je jen na vás, jak dlouho vám vydrží. Při ostřejší jízdě to však chce trochu zkušenosti, tuhá zadní náprava může způsobit pěknou neplechu. Výkonu má auto dost, ale jízdu na plno si prostě musíte zasloužit a také se připravit na klasickou turbodíru. Naštěstí brzdy jsou citlivé a dostatečně silné. Z auta je hodně znát, že Renault se spíše zaměřoval na jízdní komfort než na sportovní jízdu.

Když Renault v roce 1986 výrobu ukončil, aby typ uvolnil linku pro sedan 21, pokračovalo Fuego ještě v Jižní Americe (výroba tam začala v roce 1982) až do roku 1992. Tady však byla v nabídce verze s atmosférickým benzíňákem o objemu 2,2 litru. Prodeje běžely i v USA, kde si někteří na tento model dodnes pamatují. A mimochodem, Heuliez vyrobil v roce 1982 i kabriolet, sériové výroby se ovšem otevřená verze nikdy nedočkala. Nakonec tedy vzniklo 265.367 aut, což není úplně malé číslo. Dochoval se ale jen zlomek, takže v Evropě jej potkáte spíše výjimečně. Renault pracoval i na druhé generaci Fuega, na poslední chvíli však vývoj stopnul, i když bylo auto prakticky hotové. V koncernu už tehdy vzniklo Alpine GTA a prodeje levných kupé tehdy neustále klesaly a tak panovaly obavy, že by se Fuego špatně prodávalo. Ostatně první generace v Evropě díru do světa neudělala. Žádný přímý nástupce tak nepřišel, až po letech byla uvedena Laguna Coupé. Ta ale nebyla skutečným sporťákem, takže plně Fuego zastoupit nemohla. Tohle kupé nabízí pravé osmdesátky se vším všudy a rozhodně si pár nadšenců najde, i když kultovního postavení Scirocca nebo Manty nedosahuje.

Za zapůjčení automobilu děkujeme Retroautomuzeum Strnadice