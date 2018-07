Rozlučka se Subaru WRX STI: Ikonu jsme vzali mezi předky

Pokud fandíte tomuto autu, zasáhla vás ta smutná zpráva stejně jako mě. Subaru WRX STI končí. Ještě jsme se neoklepali z ukončení výroby odvěkého rivala Mitsubishi Lancer Evolution , a už musíme polknout další hořkou pilulku o konci ostrého Subaru na evropském trhu. Škoda, že se tento agresivně tvarovaný sedan se snad až komicky velkým křídlem loučí. Měl jsem rád šestiúhelníkovou masku, rozšířené blatníky, velké prahy, funkční difuzor a hlavně nasávač na kapotě. A také jsem vždy s nadšením viděl to velké křídlo ve zpětném zrcátku, když rámuje výhled na rychle se vzdalující auta za vámi. Jsem rád, že Subaru na poslední kousek vybralo nádhernou typickou modrou barvu a také tradiční polepy, tentokrát ve fosforeskující žluté barvě, která krásně ladí s většími brzdovými třmeny Brembo.

Interiér je příjemný a přehledný, přesto sportovně zaměřený. To poznáte z fantasticky tvarovaných a nízko ukotvených sedadel Recaro s elektrickým ovládáním řidičova (sedíte v naprosto senzační pozici), červeného prošívání kožených dílů a červených pásů. Dole před řadičkou je logo STI, které v noci svítí. Všechny funkce jsou dostupné a umístěné naprosto logicky. Také materiály působí kvalitněji než u některých starších modelů, interiér je krásně jednoduchý a velmi přívětivý. Přitom výbava se zlepšila o automatické přepínání potkávacích a dálkových světel nebo samostmívací zrcátko a funkci hlídání mrtvého úhlu. Novinkou je také automatické stahování všech oken jediným dotykem a hlasové ovládání. Infotainment Starlink má sedmipalcový dotykový displej a je přehledný i dobře ovladatelný, jen někdy má trochu prodlevu s reakcí na váš povel. Obraz z couvací kamery je však perfektní, navíc má i systém varování pro auta blížící se ze stran.

Čtyřválcový boxer zůstal stejný s výkonem 300 koní, které najdete v 6000 otáčkách. Maximálních 407 Nm je k dispozici už ve 4000 otáčkách. V běžném režimu působí plynule a lineárně, reaguje však na jakýkoliv tlak na pedál plynu. A stále má ten hluboký chraplavý zvuk, kterým čtyřválcový boxer vždy vynikal. Zdatně mu pomáhají i čtyři koncovky výfuku. Ale Subaru zapracovalo i na odhlučnění interiéru, takže si ho ještě líp užijí ostatní účastníci provozu. Vy si za volantem mnohem více vychutnáte fantastický podvozek, který skvěle funguje i na rozbité silnici. Nerovnosti tlumí excelentně, navíc se auto naklání jen minimálně. A čím rychleji jedete, tím lépe si s rozbitým povrchem poradí. V STI máte takový pocit jistoty, že vám maximální povolená rychlost bude připadat směšně nízká.

Subaru zapracovalo na předním a zadním zavěšení, aby se vylepšila stabilita řízení a jízdní komfort. Tlumiče mají delší chod a u pružin se změnila tuhost. Také zadní stabilizátor má menší průměr. Auto je díky tomu dostatečně pohodlné pro každodenní použití a vlastně je pohodlné i například na dálnici. Další výraznou změnou je nový mezinápravový diferenciál DCCD, s nímž se omezila nedotáčivost. Spojka je nyní nově kompletně elektromechanicky ovládaná a odezva auta je okamžitá. Diferenciál se uzavře a pošle točivý moment na zadní kola ještě dřív, než ta přední začnou nedotáčet. Svornost se dá nastavit manuálně, ale v automatickém režimu je auto skvěle vyvážené pro většinu řidičů. Nastavování má pak smysl pro zkušené řidiče hlavně na méně přilnavém povrchu. Řízení má slušnou zpětnou vazbu, spojka tužší chod, nadšení vyvolává i přesná kulisa řazení. Tady si v tempu neodpustíte ani meziplyny, jen pro ten pocit radosti z nich. Standardním režimem je Sport, ale když si chcete užít víc emocí, přepnete ještě na Sport Sharp. Už tak rychlé reakce auta jsou nyní okamžité.

Subaru WRX STI už není tak nekompromisní, jako bývala první generace. Ale také se s ním dá vlastně krásně žít, když se vám bude dařit najít pumpu, kde mají benzín s oktanovým číslem 98. Dokonce se tady dá rozumně jezdit i se spotřebou do deseti litrů, byť v tomhle autě si člověk prostě občas neodpustí prohnat řádně koně pod kapotou. Zvláště, když zatáčí tak fantasticky bez ohledu na to, jestli je zatáčka ostrá a utažená, nebo rychlá. Jeho hmotnost (mluvíme tu o 1,6 tuny) tady vlastně vůbec necítíte. Velkou porci jistoty vám dodají i brzdy, které jsou krásně citlivé a skvěle dávkovatelné. S autem se po chvíli sžijete a troufáte si stále víc a víc. Přitom tohle ale není křivák, co vás podrazí, když ukážete chybějící zkušenost. Poslední STI už je v tomhle ohledu přívětivé, ale samozřejmě čím více umíte řídit, tím lépe si jej vychutnáte.

A jelikož se mládě STI loučí, vyjeli jsme s ním za dědečkem a pradědečkem, protože bez nich bychom tohle skvělé auto neměli. Jako první za tím starším, sedanems pohonem všech kol. Právě Leone bylo prvním Subaru, které nabídlo pohon všech kol, i když původně jen u kombi. Právě proto na fotce vidíte až druhou generaci, která už byla i jako sedan. Vyráběla se od roku 1979 a kromě sedanu a kombíku bylo k mání i kupé, hatchback (takový předchůdce trojkové a současné Imprezy) a pick-up BRAT. Zobrazený kousek má motor 1,8 l, ale k dispozici byla i šestnáctistovka. Auto má malá třináctipalcová kola, bezrámová okna, mikroplyšové sedačky a přehledný interiér.

Leone neváží ani tunu, takže jízda s ním je zábavná a příjemná. Těžkou čtyřkolku nečekejte, naopak je auto i pocitově lehoučké. Díky pohonu všech kol má dostatečnou stabilitu a cítíte se při jeho řízení dost jistě. Řazení je sice trochu tužší, ale ne nepříjemně. Řízení je velmi komunikativní. Motor jde velmi rád do otáček a tak si můžete i dnes jízdu v letitém jednoduchém Subaru hodně vychutnávat. Jenže Leone není pro sportovní jízdu, ale spíš nabídne užitnou hodnotu. Tady se můžete vydat i do terénu a jedete, dokud vás nezastaví světlá výška nebo převisy. Dnes je to celkem netradiční youngtimer, který ale v pohodě zvládne i každodenní provoz. Jen shánění některých dílů už bude trochu problém, ne těch mechanických, ale spíš karosářských.

Je čas vyrazit za dalším předkem, tentokrát za první sportovní verzí. Ještě před Imprezou tu totiž byl od roku 1989 velký sedan, který Subaru nabízelo v ostré verzi RS (na některých verzích pojmenované jako Turbo 4WD). A už tehdy to byla čtyřkolka s pohonem všech kol a oturbeným dvoulitrem EJ20GN, který později poháněl i kultovní Imprezu. A Legacy bylo také prvním Subaru, které vyhrálo soutěž Mistrovství světa v rallye. Za volantem tehdy seděl talentovaný mladík Colin McRae. Civilní sportovní verze měla jiná kola, volant Momo, nasávač na kapotě, decentní křídlo a sportovní sedadla. Konkrétní auto je trochu upravené, má k volantu Momo i pedály, sedadla jsou z novější Imprezy a na palubce najdete víc budíků s podstatnými informacemi. Pod kapotu je dodaná rozpěra a motor má nový vzduchový filtr, pod autem se vine zcela nový výfuk.

Auto nabízí 200 koní a 260 Nm, maximálka je 240 km/h. Motor temně bublá a vy si můžete vyzkoušet, zda i velký sedan má sportování ve své DNA. Má senzační rozložení hmotnosti a nízké těžiště. Krátké a přesné dráhy řazení vás také potěší. A opravdu, na silnici se auto chová jako sporťák se vším všudy. Auto je tak přesné a ovladatelné, že s ním může jet rychle leckdo. Jenže na svůj limit (nebo blízko k němu) pustí jen zkušeného řidiče, tohle má s moderním STI společné. I tak si ale můžete za volantem připadat jako Colin a užívat si každý metr silnice. A okolí vás v tomhle nenápadném autě bude neustále podceňovat.

Zbývá se tedy rozloučit s aktuální verzí. Na jednu stranu bych WRX STI hrozně chtěl, protože jsem ho vlastně vždy chtěl. Vidím snad až teatrálně vysoké křídlo a agresivní tvary a relativně vysokou spotřebu i při klidné jízdě. Ale hlavně když tohle auto stojí před domem nebo na pumpě, najde se kolem spousta lidí, co si chtějí popovídat nebo svézt. V STI prostě nemůžete být anonymní. A možná právě proto je to taková škoda, že končí. Neznám na trhu jiné takové auto, protože i když jej výkonově možná na papíře předčí kdejaký hot-hatch, zábavnost má srovnatelnou málokdo. Tady za volantem víte, že jste naživu, když se vám adrenalin mohutně pumpuje do těla. Je smutné, že STI už v Evropě nebude, ale končí se vztyčenou hlavou a ve vrcholné formě. Lepší, než aby pomalu umíralo utlumené a pak dostalo ránu z milosti.