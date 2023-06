Změny uvedené s novým modelovým rokem jsou opět decentní a k jejich hledání je potřeba vzít si k ruce tiskovou zprávu, jenže nač něco měnit, když to funguje? A v případě Subaru Outback vlastně všechno funguje velmi dobře.

Specialitou outbacku je pak bezdotykový senzor pro otevírání kufru, který je nezvykle integrován do loga značky. V praxi to ale funguje skvěle, zejména pokud máte ve zvyku nosit nákup v bedně či košíku. Stačí se k logu přiblížit a nemusíte komicky šmátrat nohou pod nárazníkem, kde si s trochou smůly ještě umažete nohavice.

Zavazadlový prostor, od druhé výbavy s elektricky ovládanými pátými dveřmi, nabízí standardní objem 561 litrů, po sklopení zadních opěradel pak ve výbavě Touring až 1739 litrů. Kufr má jednoduché tvary, dostatek ok k uchycení nákladu a po sklopení zadních opěradel vzniká rovná ložná plocha o délce přes 1862 mm, na které se můžete klidně i vyspat. Podobně jako u forestera ovšem zamrzí absence rezervy – pod podlážkou je pouze organizér se sadou na opravu defektu.

Po stránce prostoru skutečně není co řešit – při svých 183 centimetrech jsem neměl nejmenší problém si najít pohodlnou pozici za volantem a následně se posadit sám za sebe. Ve všech směrech mi navíc zbýval dostatek prostoru. Zadní dveře s širokým úhlem otevření navíc usnadňují nasedání i vystupování a jistě budou vítané například i při nakládání dětí. Zadní sedadla jsou navíc standardně vybavena vyhříváním a nechybí ani nabíjecí USB konektory.

V dolní části displeje je umístěn panel ventilace, který vypadá docela přehledně. Osobně bych sice uvítal raději otočné voliče teploty, pochvalu si ale zaslouží i řešení s dvojicí šipek po stranách obrazovky. Naopak v horní části displeje si řidič může zobrazit například nastavení režimu X-Mode nebo nechat zobrazit zajímavé provozní údaje, včetně teploty oleje. To už dnes bohužel mnoho aut nenabízí.

Tím se seznam novinek pro modelový rok 2023 uzavírá, jenže jak říká známé přísloví – nač měnit něco, co funguje? A v případě Subaru Outback, tedy přinejmenším v kabině, fungují věci opravdu parádně.

Úpravou prošel také infotainment s 11,6palcovou vertikálně orientovanou HD obrazovkou, respektive jeho software. Automobilka upravila panel s nastavením ventilace, který je větší a přehlednější. Přehlednější by mělo být také menu, nabízející ikonky s upraveným designem. Zajímavou novinkou je možnost uzpůsobit si rozmístění ikonek na displeji, podobně jako u mobilních telefonů. V přihrádce pod displejem pak posádka najde USB A i USB C konektor.

Více změn najdeme v kabině, ačkoliv ani tady nedošlo k žádné výrazné proměně a při jejich hledání jsem si nakonec vzal k ruce tiskovou zprávu a fotografie staršího modelu. Automobilka například upravila rozmístění tlačítek na volantu, ze kterého zmizel ovladač informačního displeje. Změna je to drobná a z uživatelského hlediska není zásadní, přinejmenším ale ničemu neuškodila. Po stránce ergonomie totiž kabina outbacku, podobně jako u forestera, patří k tomu lepšímu, co dnes trh nabízí.

Podobně jako u nedávno testovaného Subaru Forester mohu pochválit přední BiLED světlomety s přísvitem do zatáček, které jsou standardní výbavou a mají zkrátka parádní jas. Skvělým doplňkem pro aktivní rodiny jsou pak střešní ližiny s integrovanými příčníky, díky kterým vykouzlíte na střeše onu bájnou zahrádku během pár okamžiků.

Nyní se ale pojďme podívat na testovaný vůz, který prošel modernizací pro modelový rok 2023. Pokud ale zabrousíte do staršího testu tohoto modelu na Auto.cz, pravděpodobně rychle zjistíte, že nový modelový rok nic extra zásadního nepřinesl.

Pokud tedy podceníte silnici či aktuální podmínky, nebo naopak přeceníte schopnosti svoje či auta, palubní deska se v mžiku rozsvítí jak vánoční stromeček, auto se zklidní a během chvíle je připraveno dál upalovat. Klobouk dolů, důraz na bezpečnost u Subaru opravdu není plácáním do vody.

Ostatně Subaru Outback vybízí k pohodové jízdě i naladěním svého podvozku, který dokáže bravurně žehlit většinu neduhů českých silnic. Současně je však podvozek krásně stabilní, v zatáčkách se zbytečně nenaklání a motivuje řidiče k ještě svižnějším průjezdům. Podobně jako u lesníka tedy platí, že co automobilka ztrácí na motoru, to dohání podvozkem.

Vlastně docela milým překvapením se pak ukázala být spotřeba, kterou lze bez problému držet mezi 8 až 9 l/100 km. Při velmi lehké noze a předvídání se lze dostat i pod tuto hranici, naopak na dálnici ji můžete velmi snadno překonat. Pokud ovšem zapnete adaptivní tempomat na české legální maximum, svěříte se do rukou systému vedení v jízdních pruzích a nenecháte se rozhodit okolním provozem, budou i dálkové cesty příjemnou záležitostí s rozumnou spotřebou.

Situace je horší ve chvílích, kdy od auta požadujete vyšší dynamiku. Ať už jde o předjíždění nebo najíždění na dálnici, motor se při prudké akceleraci rychle dostane do vysokých otáček, začne řvát a… žádný velký elán se bohužel nedostavuje. Drobným zklamáním pro mě pak byl i celkem hrubý projev systému stop/start, který s autem při provozu ve městě občas nepříjemně trhal. Minimálně v tomhle by mohla alespoň lehká elektrifikace pomoci.

Závěr

Subaru Outback je neskutečně příjemným rodinným vozem, se kterým se nemusíte bát do hor ani k moři. Motor sice není z nejsilnějších, v rukou klidnějších řidičů se ale jedná o příjemného společníka, který je kvalitně odhlučněný a jeho spotřeba není nesnesitelná.

Kabina potěší propracovanou ergonomií, bohatou výbavou, kvalitním zpracováním a především prostorem pro celou rodinu. Třešničkou na dortu je pak opět fenomenální podvozek, který skvěle kombinuje pohodlí a dynamické schopnosti. Zkrátka skvěle univerzální záležitost, ovšem za nemalou cenu.

Základní konfigurace Active startuje od ceny 1.100.000 Kč, což opravdu není málo. V testované nejvyšší výbavě Touring už se bavíme o ceně 1.270.000 Kč, s lakem 1.282.000 Kč. A to už jsou na dobrodružný rodinný kombík, bez ohledu na jeho přednosti, docela vysoké částky. Pokud ale nespěcháte a skutečně občas potřebujete zdolat horší terén, najdete na trhu jen minimum podobně schopných alternativ. A to i mezi SUV, protože většinu z nich strčí outback mimo silnice do kapsy.

Nejlevnější verze modelu 1.110.000 Kč (Outback 2.5 Active) Základ s testovaným motorem 1.110.000 Kč (Outback 2.5 Active) Testovaný vůz bez příplatků 1.270.000 Kč (Outback 2.5 Touring) Testovaný vůz s výbavou 1.282.000 Kč (Outback 2.5 Touring)

Plusy

Design

Komfort podvozku

Vnitřní prostor

Bohatá výbava

Jízdní vlastnosti

Minusy