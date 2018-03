Škoda pozměňuje elektromobilní plány. Známe první detaily!  

Koncern Volkswagen Group chystá v následujících letech mohutnou expanzi v oblasti elektromobilů, když do roku 2025 mají jeho značky uvést na trh 80 aut s elektrickým pohonem. Mezi nimi budou i ta od značky Škoda, která své elektrické plány na poslední chvíli pozměnila. Elektrickou expanzi totiž nezahájí SUV, jak se dosud říkalo, ale minivozem.

Škoda totiž nakonec přece jen postaví elektrickou variantu modelu Citigo, tedy bratra Volkswagenu e-Up! a chystaného elektrického Mii, zatím představeného ve formě prototypu e-Mii. Dosud z automobilky zaznívaly zprávy, že elektrické Citigo nepřijde, výrobce v něm neviděl takový prodejní potenciál. Jenže kvůli nastupujícím přísnějším emisním normám se auto s nulovými lokálními emisemi bude mladoboleslavské značce hodit. Už jen kvůli snížení flotilových emisí.

A navíc i s těmi prodeji by to nakonec nemuselo být tak zlé. Citigo by totiž mělo využít techniku z připravovaného vylepšeného e-upu!, která má zvýšit dojezd z dnešních 160 km na 300 km, což u tohoto typu vozu není vůbec špatné.říká Alain Favey, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu.

Podle jeho slov se elektrický minivůz bude jmenovat Citigo E nebo Citigo-e, do prodeje vstoupí ještě před koncem roku 2019. Připravované elektrické SUV s platformou MEB přitom dorazí až rok poté, chystáno je pro rok 2020.

Právě využití elektrického pohonu s přijatelným dojezdem by mohla být jedna z budoucích cest koncernového tria minivozů. O trojici vyráběné v Bratislavě se často říká, že se nástupců už nedočká, minimálně Citigo a Mii to mají hodně nahnuté. Jednoduše řečeno nejsou jejich prodeje takové, jaké koncern očekával. Nyní se ale začíná řešit, zda je do budoucna nenabídnout výhradně ve formě elektromobilů, což by v nastupující elektrické éře mohlo dávat smysl. Tak se nechme překvapit...